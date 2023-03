Solothurner Rentnerin fällt auf Internet-Betrüger herein

Verwaltungsgericht Solothurner Rentnerin fällt auf Betrüger rein: Wie weit soll und darf die Kesb gehen, um die Frau vor sich selbst zu schützen? Fast ihre ganzen Ersparnisse hat eine Rentnerin aus der Region Solothurn einem Internet-Betrüger überwiesen. Die Kesb ist eingeschritten und hat der Frau zu einem gewissen Grad die Kontrolle über ihre eigenen Finanzen entzogen. Die Frau wehrt sich dagegen vor Gericht. Sie will beweisen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 22.03.2023, 12.00 Uhr

Soll man einer Rentnerin, die auf einen Betrüger hereingefallen ist, verbieten, künftig über die eigenen Finanzen zu verfügen? Oder allgemein: Soll man eine erwachsene Person zum Selbstschutz entmündigen? Oder erlaubt man ihr, aus ihren Fehlern zu lernen – mit dem Risiko, dass sie sich künftig weiterhin selbst schadet? Mit diesen Fragen hatte sich das Solothurner Verwaltungsgericht zu befassen.

Eine Frau aus der Region Solothurn, Mitte 80, verlor während der Pandemie ihren Ehemann. Dazu kam die soziale Isolation aufgrund der Corona-Massnahmen. In diesem verletzlichen Moment wurde sie übers Internet von einem «General Major» kontaktiert. Er baute die Beziehung so weit auf, bis die Frau «aufgrund der ganz offensichtlichen bestehenden emotionalen Abhängigkeit» nicht mehr in der Lage war, seine Forderungen abzulehnen. So schreibt es die Kesb.

Knapp 50’000 Franken überwies sie dem Betrüger – praktisch ihre ganzen Ersparnisse.

Als sie schliesslich ihre eigenen Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte, bat sie ihre Familie um Geld. So flog die Sache auf, ein Familienangehöriger machte eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb.

Fast ihre ganzen Ersparnisse gab die Rentnerin dem Betrüger. Gaetan Bally

Zuerst erfolgt ein einschneidender Entscheid

Der erste Entscheid der Behörde war einschneidend: Der Frau wurde der Zugriff auf ihr Konto entzogen, sie erhielt eine Beiständin, die sie in allen finanziellen Anliegen vertrat. Nun holte sich die Rentnerin eine Anwältin. Und die Kesb buchstabierte tatsächlich zurück.

Die Frau sei in der Lage, ihre alltäglichen, finanziellen Geschäfte selbst zu erledigen, stellte die Kesb nun fest. Eine solch umfassende Beistandschaft sei darum nicht nötig. Auch sei es nicht erforderlich, der Frau den Zugang zum eigenen Konto zu verbieten.

Allerdings: Noch immer bestehe die Gefahr, dass die Frau beeinflusst werde. Es bestehe – insbesondere in Zusammenhang mit den Geldüberweisungen an den Romance-Scam-Betrüger – zumindest teilweise eine Urteilsunfähigkeit. Die Gefahr sei umso grösser, da die Frau mittlerweile ihr Haus verkauft hat und wieder über Vermögen verfügt.

Darum entschied die Kesb: Über 4000 Franken im Monat darf die Rentnerin selbst verfügen – damit soll sie selbstbestimmt ihren Alltag bestreiten können. Will sie mehr Geld ausgeben, braucht sie die Zustimmung ihrer Beiständin.

Erneut wehrte sich die Frau gegen den Entscheid. Sodass sich nun das Solothurner Verwaltungsgericht mit dem Fall beschäftigen musste. Das Urteil wurde kürzlich publiziert.

Das Amtshaus 1 in Solothurn, wo unter anderem das Verwaltungsgericht untergebracht ist. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Ich habe meine Lektion gelernt»

Sie sei nicht stolz darauf, so einen hohen Geldbetrag überwiesen zu haben, argumentiert die Frau. Aber: Sie habe damit nur sich selbst geschadet, nicht Dritten. Zudem habe sie ihre Lektion gelernt. Heute habe sie keinen Kontakt mehr zu diesem «General Major».

Zudem: Knapp 5000 Franken brauche sie monatlich. Heisst: Jeden Monat müsste sie bei der Beiständin antraben und um Freigabe bitten. Das sei «entwürdigend und völlig unverhältnismässig». Ihr würde ein Schwächezustand, ähnlich einer geistigen Behinderung attestiert, als wäre sie nicht in der Lage, ihr Vermögen zu bewahren.

Dabei sei sie heute in einer ganz anderen Situation als noch während der Pandemie, kurz nach dem Tod ihres Mannes. «Es ist ein Menschenrecht, beweisen zu dürfen, dass man an aus Erfahrungen gelernt hat.» Doch mit dem Entscheid der Kesb würde ihr dieses Recht abgesprochen.

Doch das Gericht glaubt der Rentnerin nicht in allen Punkten. Äusserungen der Frau hätten gezeigt, dass sie «die Situation bagatellisiert und den offensichtlichen Betrug nach wie vor nicht anerkennt». Auch sei sie noch immer überzeugt, das Geld zurückzubekommen.

Tatsächlich aus den Fehlern gelernt?

Die Frau wolle zwar den Eindruck vermitteln, aus ihren Fehlern gelernt zu haben, so das Verwaltungsgericht. Aber: «Es ist zu bezweifeln, dass sie einer allfälligen Einflussnahme durch Dritte künftig Widerstand entgegenbringen kann.» Es sei unwahrscheinlich, dass sie nun plötzlich in der Lage sein soll, Betrüger zu erkennen. Und dann folgt der entscheidende Satz: «Ihr Schutzbedürfnis besteht im Unvermögen, ihr Vermögen vor betrügerischen Handlungen Dritter zu schützen.»

Anders ausgedrückt: Die Frau leide zwar unter der Massnahme. Aber das sei zumutbar. Denn sie würde noch stärker leiden, wenn sie aus Geldmangel ihren Lebensstandard einschränken müsste.

In einem Punkt kommt das Gericht der Rentnerin aber doch entgegen. Es hebt den Maximalbetrag, über den die Frau im Monat selber verfügen darf, auf 6000 Franken an. So soll der Grad ihrer Selbstbestimmung erhöht werden.