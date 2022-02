Verwaltungsgericht Rüffel für die Solothurner Schulaufsicht: Zuweisung in die Sonderschule ohne genaue Abklärung geht gar nicht Ein Vater hat sich erfolgreich dagegen gewehrt, dass sein Sohn für die Oberstufe in eine Sonderschule geschickt wurde, nachdem die Integration in die Regelschule auf der Primarstufe erfolgreich war. Urs Moser 04.02.2022, 05.00 Uhr

Das Oberstufenzentrum Leimental: Kann der nach Basel in die Sonderschule geschickte Jugendliche jetzt doch hier in die Sek? Walter Brunner

Ein Kind ohne hinreichende Abklärungen vom Regelunterricht ausschliessen und in die Sonderschule schicken? So geht das nicht. Das Verwaltungsgericht gibt der Beschwerde eines Vaters recht und pfeift das Volksschulamt zurück.

Es geht um den Fall eines 13-jährigen Jungen aus dem Schwarzbubenland. Bei ihm war 2015 das Asperger-Syndrom festgestellt worden, als es um die Einschulung ging. Vorerst wurde er in einer Tagessonderschule unterrichtet, in der Sonnhalde in Gempen. 2018 konnte er dann aber in die dritte Klasse der Regelschule übertreten, dafür wurden integrative sonderschulische Massnahmen angeordnet, vier bis acht Lektionen pro Woche, auf ein Jahr befristet. 2019 wurden die sonderschulischen Massnahmen, sechs Lektionen pro Woche, für zwei Jahre verlängert. Offensichtlich verlief die Entwicklung positiv. Jedenfalls empfahlen die Klassenlehrperson, deren Stellvertretung und die zuständige Heilpädagogin im Herbst 2020 den Übertritt von der Primarschule Rodersdorf in die Sekundarstufe des Oberstufenzentrums Leimental – unter Beibehaltung der besonderen Förderung, sechs Lektionen pro Woche.

Das Volksschulamt entschied dann im vergangenen Sommer aber anders: Schluss mit Regelschule, der Junge kommt vorerst für ein Jahr befristet in die Christophorus-Schule in Basel, eine Privatschule mit Schwerpunkt Sonderpädagogik.

Gegen diesen Entscheid erhob der Vater des Jungen – die von ihm getrennt lebende Mutter wäre damit einverstanden gewesen – Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Für ihn sei aufgrund der Verfügung des Volksschulamts nicht nachvollziehbar, warum sein Sohn nun wieder in eine Sonderschule gehen muss, nachdem er drei Jahre in der Regelschule in Rodersdorf – offensichtlich erfolgreich – beschult worden war.

Den Laien beschleicht ein Verdacht: In Schulfragen gibt es nur Experten, kennt man ja. Dann noch verletzter Vaterstolz, da versucht man es halt mal auf dem gerichtlichen Weg, wenn sich die Behörden stur stellen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts offenbart nun aber tatsächlich eigenartige Vorgänge im Volksschulamt. Die Richter konnten dessen Entscheidung ebenso wenig nachvollziehen wie der klagende Vater.

Schulpsychologischer Bericht fehlte

Obwohl die Anordnung zum Unterricht in einer Sonderschule nach Volksschulgesetz zwingend auf einer Abklärung durch den schulpsychologischen Dienst beruhen muss, fehlte in den Akten zum vorliegenden Fall ein entsprechender Bericht. Dies ganz einfach deshalb, weil es keinen gab. Er wurde erst im vergangenen November auf Aufforderung des Gerichts nachgeliefert.

Nach einem Besuch in der Christophorus-Schule hielt der schulpsychologische Dienst dann fest, dass der Besuch der Sonderschule «vertretbar und nicht entwicklungshemmend» sei, der bisherige Verlauf dem Wechsel recht gebe und ein Besuch der Oberstufe in der Regelschule eine «Überforderung des Familiensystems» darstellen würde. Eine Rücksprache mit den Verantwortlichen der Primarschule in Rodersdorf fand nicht statt. Zuvor – als man erneute schulpsychologische Abklärungen noch als gar nicht notwendig erachtete – war dem klagenden Vater vom Volksschulamt lediglich per Mail mitgeteilt worden, der Entscheid auf Anordnung des Unterrichts in der Sonderschule basiere «auf Erfahrungswerten».

Gegen so ziemlich alle Regeln der Kunst

In seinem Urteil rügt das Verwaltungsgericht am Vorgehen in diesem Fall so ziemlich alles, was es zu rügen gibt. Schon aus formellen Gründen (z. B. unzureichende Aktenführung und Verletzung des rechtlichen Gehörs) sei die Beschwerde gutzuheissen. Dass der Unterricht in der Christophorus-Schule «nicht entwicklungsgefährdend» ist, dürfe man wohl voraussetzen. Warum aber nach der erfolgreichen Reintegration in der Regelschule erneut Unterricht in einer Sonderschule notwendig wäre, sei auch nach den nachträglichen Abklärungen des schulpsychologischen Dienstes (die von Angang an zwingend gewesen wären) «nicht nachvollziehbar». Kurzum: Der Fall wird zur Neubeurteilung an das Volksschulamt zurückgewiesen, dort seien die Angelegenheit «beförderlich zu behandeln» und «sämtliche Schritte zu dokumentieren».