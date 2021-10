Durchgefallener Diplomand blitzt vor dem Verwaltungsgericht ab

Verwaltungsgericht Ein Techniker-Diplom lässt sich schwer auf dem Rechtsweg erstreiten, durchgefallener Diplomand blitzt ab Diplomarbeit ungenügend. Diese Bewertung wollte sich ein Absolvent der höheren Fachschule für Technik in Grenchen nicht gefallen lassen und zog vor Verwaltungsgericht. Doch Richter vergeben keine Diplome. Urs Moser Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Die Höhere Fachschule für Technik Mittelland zählt über 400 Studierende. zvg

Richter sind nun einmal Richter und keine Ingenieure oder Technikerinnen. Wer das werden will und durch eine Prüfung rasselt, wird es schwer haben, ein Gericht davon zu überzeugen, dass die Prüfungsexperten seine oder ihre Arbeit falsch beurteilt haben. Ein Absolvent der höheren Fachschule für Technik in Grenchen hat es trotzdem versucht. Ein ebenso erfolgloses wie kostspieliges Unterfangen. Der Mann hat immer noch kein Diplom, aber neben dem Honorar für seine Anwältin Verfahrenskosten von 1500 Franken und Anwaltskosten der höheren Fachschule von 3000 Franken zu berappen.

Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich ein Technikerdiplom auf dem Rechtsweg erstreiten zu wollen? Im vorliegenden Fall war die Diplomarbeit eines Absolventen des berufsbegleitenden Lehrgangs als Techniker HF Unternehmensprozesse mit Schwerpunkt Unternehmenslogistik als ungenügend beurteilt worden. Sie weise zum Teil gravierende formelle und inhaltliche Mängel auf (zum Beispiel Rechenfehler). Auch sei der Prüfling den Prozess der Arbeit mangelhaft angegangen. Ein hartes Urteil. Eine Zweitbeurteilung durch ein anderes Expertenteam ergab tatsächlich eine leicht bessere, aber eben immer noch ungenügende Beurteilung.

Der Diplomand hatte Zweifel an der sachlichen Beurteilung seiner Arbeit, also wandte er sich an die Beschwerdekommission der Berufsbildung des Kantons Solothurn. Dort kam man aber zum Schluss, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, dass bei der Bewertung der Diplomarbeit irgendwelche Rechtsgrundsätze verletzt worden seien. Die Unterschiede in den zwei Bewertungen seien dem Beurteilungsspielraum zuzurechnen, welcher den Dozenten und Experten bei der Bewertung solcher Arbeiten zukommt. Deren Ausführungen seien nachvollziehbar und liessen auf eine insgesamt ungenügende Leistung schliessen. Beschwerde abgewiesen, Zweifel des Beschwerdeführers am gerechten Verfahren nicht ausgeräumt, so landete der Fall beim Verwaltungsgericht.

Ein Gericht ist keine Prüfungskommission

Dort sah man sich zwar grundsätzlich zur Beurteilung der Beschwerde zuständig, aber das Urteil hält gleich eines fest: Das Gericht amtet in solchen Fällen nicht als eine Art Überprüfungskommission. Es ist nicht seine Aufgabe, eine Prüfung beziehungsweise deren Beurteilung gewissermassen selbst zu wiederholen. Die fragliche Diplomarbeit gerichtlich als genügend zu werten und die Höhere Fachschule für Technik anzuweisen, dem Beschwerdeführer das Diplom als Techniker HF Unternehmensprozesse auszustellen, komme somit schon mal vorneweg nicht in Frage, so das Verwaltungsgericht. Zu beurteilen sei nur, ob das Expertenurteil als «offensichtlich unhaltbar, rechtsungleich oder willkürlich» einzustufen ist.

Das wäre beim Überschreiten eines Ermessensspielraums der Fall, wenn zum Beispiel bei zwei zulässigen Lösungen zur Erfüllung einer Aufgabe plötzlich eine dritte als die einzig richtige vorausgesetzt wird. Dann wäre das Prüfungsergebnis zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Was ein Gericht aber keinesfalls tun würde (und auch nicht darf), wäre in so einem Beschwerdeverfahren sein Ermessen an die Stelle eines vorhandenen Ermessensspielraums der Prüfungsbehörde zu setzen.

Selbsteinschätzung ist kein Beschwerdegrund

Im vorliegenden Fall sah das Verwaltungsgericht den Verdacht auf eine offensichtlich unhaltbare Beurteilung einer Diplomarbeit nicht ansatzweise erhärtet. Der Beschwerdeführer setze lediglich seine eigene subjektive Bewertung und Interpretation derjenigen der Vorinstanz beziehungsweise der höheren Fachschule für Technik gegenüber, so das Urteil. Was die Berufung auf eine falsche beziehungsweise unvollständige Feststellung des Sachverhalts betrifft, werde hier bloss der Umstand gerügt, dass bei bestimmten Kriterien Zweifel an der sachlichen Beurteilung der Experten bestehen sollen.

Der durchgefallene Diplomand wird sich beim Durchlesen des Urteils wohl insbesondere die Frage stellen, ob es den Aufwand für eine professionelle Rechtsvertretung in seinem Kampf für bessere Noten Wert war. Was den letzten Punkt betrifft, schreiben die Richter: «Was das mit einer unvollständigen Sachverhaltsdarstellung im Sinne eines zulässigen Beschwerdegrundes zu tun haben soll, ist nicht nachvollziehbar.»