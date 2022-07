Beschwerde gegen Solothurner Steuer-Abstimmung abgewiesen

Verwaltungsgericht Beschwerde gegen Gemeinderats-Engagement im Solothurner Abstimmungskampf abgewiesen Viele Gemeinderäte hatten sich im Vorfeld der Abstimmung vom 15. Mai mächtig gegen die Steuersenkungsinitiative und den Gegenvorschlag dazu ins Zeug gelegt. In Buchegg reichte eine Einwohnerin dagegen Beschwerde ein, aber sie ist abgeblitzt. Urs Moser 27.07.2022, 05.00 Uhr

Mit solchen Flyern warnten die Behörden in vielen Gemeinden vor der Steuersenkungsinitiative. Zvg

Die Abstimmung über die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu vom 15. Mai wirkt immer noch nach. Das Verwaltungsgericht hatte sich mit einer Abstimmungsbeschwerde gegen den Gemeinderat von Buchegg zu befassen. Allerdings bleibt das ohne Folgen, die Beschwerdeführerin ist abgeblitzt.

In etlichen Gemeinden hatten die Gemeinderäte in einer Art und Weise in den Abstimmungskampf eingegriffen, welche hart an der Grenze zwischen sachlicher Behördeninformation und unstatthafter Behördenpropaganda gelegen haben dürfte – oder darüber.

Auf Flugblättern wurden die Einwohnerinnen und Einwohner zur Ablehnung sowohl der Initiative als auch des Gegenvorschlags aufgerufen, weil beides für die Gemeinde finanziell nicht verkraftbar wäre und man sich bei Annahme zur Erhöhung des Gemeindesteuerfusses gezwungen sähe.

Komitee sah keine Chance für Beschwerde

Im «Jetz si mir draa»-Komitee ärgerte man sich zwar gewaltig , aber man sah keine Chance, dagegen vorzugehen. Denn dazu hätten zig Beschwerden gegen einzelne Gemeindebehörden mit äusserst vagem Ausgang geführt werden müssen, schon rein finanziell ein zu grosses Risiko. Und eine Art Musterbeschwerde bloss gegen eine einzelne Gemeinde zu führen, hätte nicht viel gebracht. Denn so hätte sich kaum vorbringen lassen, dass deren Flugblattaktion geeignet war, das Abstimmungsergebnis zu beeinflussen.

In der Gemeinde Buchegg hat es eine Einwohnerin dennoch versucht. In der allen Einwohnerinnen und Einwohnern zugestellten Abstimmungsempfehlung des Gemeinderats würden die Argumente der Befürworter nicht einmal annähernd erwähnt, damit werde die freie Willensbildung der Stimmbürger verunmöglicht, machte sie geltend. Darum sei die Abstimmung in der Gemeinde Buchegg zu wiederholen.

Kein Einfluss auf das Gesamtergebnis

Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde wenig überraschend abgewiesen, so weit es überhaupt darauf eingetreten ist. In Buchegg wurden zwar sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag abgelehnt.

Aber selbst wenn sämtliche Stimmberechtigten im Dorf ohne das Flugblatt des Gemeinderats anders gestimmt hätten, wäre das Gesamtergebnis der kantonalen Abstimmung dadurch nicht beeinflusst worden, rechnen die Richter vor. «Die Beschwerde ist deshalb unbegründet und ohne nähere Prüfung abzuweisen», so ihr Urteil.

Und: Ein Rechtsschutzinteresse, um dennoch zu prüfen, ob Äusserungen eines Gemeinderats zu kantonalen Abstimmungen wie auf dem Flugblatt in Buchegg statthaft sind, bestehe nicht. Ein solches liegt nur vor, wenn «die tatsächliche oder rechtliche Situation der Beschwerdeführerin durch den Ausgang des Verfahrens auch beeinflusst werden kann», hält das Gericht fest. Und das sei vorliegend nicht der Fall.

Heisst in etwa: Die Steuersenkungsinitiative wäre so oder so nicht angenommen und die streitbare Bucheggerin wäre nicht stärker von den Steuern entlastet worden, auch wenn das Flugblatt des Gemeinderats als nicht statthaft beurteilt worden wäre.

Und dann ist da noch ein letzter Punkt, auf den das Gericht gar nicht eingetreten ist: Es sei dennoch eine allfällige Wiederholung der Abstimmung zu prüfen, wenn gleichartige Abstimmungsempfehlungen wie in Buchegg auch in anderen Gemeinden erfolgt sein sollten.

Das war wie eingangs erwähnt zwar zweifellos der Fall, spielt laut Verwaltungsgericht aber keine Rolle. Und zwar, weil sich die ursprünglichen Rechtsbegehren einzig auf die Abstimmung in der Gemeinde Buchegg bezogen. Eine nachträgliche Erweiterung des Prozessgegenstands sei nicht zulässig.

Buchegg muss Anwalt selber zahlen

Unterlegen ist die Gemeinde Buchegg nur in einem Punkt: Sie bekommt keine Parteienentschädigung zugesprochen. Wenn eine kleine Gemeinde ohne eigenen Rechtsdienst einen Anwalt beizieht, könne das unter Umständen zwar eine Ausnahme vom sogenannten Behördenprivileg begründen, so das Gericht.

Hier hätten sich aber für die Gemeinde keine komplexen Fragen gestellt und es sei schon bei ihrer Stellungnahme zur Beschwerde klar gewesen, dass das gerügte Flugblatt keinen Einfluss auf die Abstimmung haben konnte.