Jodtabletten: Anpassung der Verteilgebiete

Verteilgebiet Wegen Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg: Biezwil und Schnottwil müssten neu vom Kanton mit Jodtabletten versorgt werden Nach der Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg müssen die Verteilgebiete der Jodtabletten angepasst werden. Im Grundsatz begrüsst der Solothurner Regierungsrat die Änderungen, erachtet den Aufwand für den Aufbau einer eigenen Versorgungsinfrastruktur aber als übertrieben. 23.08.2022, 14.24 Uhr

Das Kernkraftwerk Mühleberg wurde im Dezember 2019 vom Netz genommen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Jodtabletten dienen der Vorbeugung von Schilddrüsenerkrankungen, die durch die Aufnahme von radioaktivem Jod bei einem schweren Unfall in einem Kernkraftwerk ausgelöst werden können.

Alle Haushalte und Betriebe, die innerhalb eines Radius von 50 Kilometern um ein Kernkraftwerk liegen, werden direkt vom Bund mit Jodtabletten versorgt. Alle Gebiete ausserhalb dieses 50-Kilometer-Radius müssen von den Kantonen im Ereignisfall versorgt werden.

Mit der Stilllegung des Kernkraftwerkes Mühleberg muss die Verordnung über die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten revidiert respektive die Liste der betroffenen Gemeinden angepasst werden.

Demnach wären die Gemeinden Biezwil und Schnottwil die einzigen im Kanton Solothurn, die durch den Kanton mit Jodtabletten versorgt werden müssten. Denn sie liegen in knapp über 50 Kilometern Distanz vom Kernkraftwerk Gösgen.

Der Solothurner Regierungsrat erachtet den Aufwand für den Aufbau einer eigenen Versorgungsinfrastruktur als übertrieben, wie es in einer Mitteilung heisst. Er regt in seiner Vernehmlassungsantwort an den Bundesrat an, auch die beiden erwähnten Gemeinden weiterhin direkt durch den Bund mit Jodtabletten zu versorgen.