Versuch abgeschlossen Drohnen suchen Rehkitze: Bekommt die Rettung aus der Luft sicheren finanziellen Boden im Kanton Solothurn? Fahren die Mähdrescher vor, droht Rehkitzen, die sich in Feldern verstecken, der Tod. 2018 wurde im Kanton Solothurn deshalb ein Projekt zu deren Rettung gestartet: Die Rehkitz-Suche mit Drohnen. Der Versuch ist nun abgeschlossen; die Rettungsaktion kann nun nur weitergeführt werden, wenn sie auch bezahlt wird. Peter Brotschi 03.05.2021, 05.00 Uhr

Drohnentraining in Subingen: Profipilot Jürg Schöni von Swissdronesolutions instruiert die beiden Wasserämter Jäger Tim Barrer und Pascal Utz (von links) für die Rehkitzrettung. Peter Brotschi

Bald ist es wieder so weit: Die Setzzeit des Rehwilds beginnt im Mai. Die Geissen begeben sich für die Geburt bevorzugt in Wiesen, wo die geruchlosen Kitze mit ihrer Fellzeichnung optimal gegen Fressfeinde geschützt sind. Dort droht ihnen aber der Tod durch Mähmaschinen. Die Jäger versuchen dem zuvorzukommen, in dem sie die Felder vor dem Mähen mit Fahnen «verblenden». Dies solle die Geissen beunruhigen, damit sie ihre Kitze aus dem Feld herausführen und in Sicherheit bringen. Seit einigen Jahren steht aber mit der Drohnentechnologie ein deutlich effizienteres Mittel zur Kitzrettung zur Verfügung.