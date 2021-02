Verstorben Soziologe und Literat, Ideengeber für die 68er und Kämpfer für Gerechtigkeit — das alles war Urs Jaeggi Künstler, Kämpfer, Kreativer: Vergangenen Samstag ist der gebürtige Solothurner Urs Jaeggi in Berlin verstorben. Lucien Fluri 20.02.2021, 05.00 Uhr

Urs Jaeggi war Soziologe, Schriftsteller, Künstler. Er wollte die Ränder der Gesellschaft ausleuchten.

Oliver Menge (Solothurn, 3.5.2001)

Als Künstler erfolgreich zu werden, ist nicht einfach. Und nicht weniger anspruchsvoll ist es, als Soziologe oder Schriftsteller Bekanntheit zu erlangen. Dem gebürtigen Solothurner Urs Jaeggi ist der Erfolg in allen drei Disziplinen gelungen. Als Soziologe schrieb er ein Buch, das den Nerv der 68er traf. Als Schriftsteller war er preisgekrönt. Als bildender Künstler stellte er international aus. Vergangenen Samstag ist der mehrfach Begabte 89-jährig in Berlin verstorben – nach einem langen kreativen Leben.

Der Werdegang war nicht vorgezeichnet: An Jaeggis zwölftem Geburtstag starb sein Vater. Der Junge absolvierte eine Banklehre in Solothurn, holte die Matura nach, studierte Soziologie – und machte Karriere: Bekannt wurde Urs Jaeggi Ende der 1960er-Jahre.

Ideengeber für die 68er

In seiner Gesellschaftsanalyse «Macht und Herrschaft in der BRD» nahm er, inzwischen Soziologieprofessor, die Machtverhältnisse in Westdeutschland unter die Lupe. Er kritisierte, dass sich die Macht in der Hand weniger konzentrierte und weitergegeben wurde. Über 400'000-mal wurde das Buch verkauft. Jaeggi hatte mit seiner Analyse den Nerv der Zeit getroffen, wurde zum viel zitierten «Ideengeber» für die 68er. Auf die Professur in Bochum folgte der Ruf an die Freie Universität Berlin, wo er fortan lebte und von 1972 bis 1992 lehrte.

Mit Solothurn blieb er verbunden. Unvergessen hätten sich seine Kindheitserinnerungen eingebrannt, sagte er später. Da war nicht nur die alleinerziehende Mutter. Solange er lebte, hatte sein Vater für die Sozialdemokraten politisiert. Sonntags ging der Sohn mit ins Volkshaus und sah, wie der Vater, ein Anwalt, einfachen Leuten half.

Der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit blieb für Jaeggi zeitlebens wichtig – in allen Feldern, in denen er sich betätigte. Und er kämpfte weiter, auch wenn sich einige Missstände, die er in seiner Gesellschaftsanalyse moniert hatte, auch Jahrzehnte später nicht geändert hatten – etwa die Bedeutung der Herkunft für den späteren (Bildungs)-Erfolg und die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung.

«Es ist schwierig, Gesellschaftsstrukturen zu ändern»,sagte er 2015 dieser Zeitung. «Gewisse Dinge lassen sich kaum ändern, sogar wenn man wissenschaftlich beweisen kann, dass sie falsch sind.» Mittels Wissenschaft und Kunst wollte er da zumindest gesellschaftliche Bruchstellen aufzeigen und die am Rande sichtbar machen, die rasch übersehen werden.

Von prominenten Köpfen der SPD war er enttäuscht

Mit seinem Buch gehörte Jaeggi zur intellektuellen Prominenz der alten Bundesrepublik – und kam in Kontakt mit bekannten Köpfen jener Zeit: Er betreute den Studentenführer Rudi Dutschke, er lernte Politschwergewichte kennen. Gerhard Schröder, der spätere Kanzler, eröffnete einst gar eine Ausstellung Jaeggis in Olten.

Doch die Wege trennten sich später; Jaeggi war enttäuscht. «Einige haben später vergessen und verdrängt, was sie als engagierte Jusos wollten. Die sozialdemokratischen Parteien rücken immer näher an die bürgerlichen ran und verlieren an Schärfe und Gesellschaftskritik», sagte er 2015.

Er blieb der alte Kämpfer. «Jaeggi vollzog die linke Wende der Siebzigerjahre von der Arbeiterschaft zu den Randgruppen nur teilweise mit: Er blieb ein Theoretiker der Klasse», schrieb die «Süddeutsche Zeitung».

Aussenseiter spielten eine wichtige Rolle

Zweites grosses Betätigungsfeld war, neben der Soziologie, seit den 60er-Jahren die Schriftstellerei. Bekannt wurden insbesondere die Romane «Brandeis» (1978), «Grundrisse» (1981) und «Rimpler» (1987), eine Trilogie zum Umbruch nach 68. Auch deshalb erhielt er 1981 den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis.

Jaeggi schrieb in seinen Werken über Figuren, die sich gegen die gesellschaftlichen Zwänge nicht wehren können; Ausgeschlossene und Nichtakzeptierte, Obdachlose, unterdrückte Homosexuelle. «Aussenseiter spielten für mich immer eine wichtige Rolle. Ich will über diejenigen schreiben, über die sonst meist nur negativ gesprochen wird», sagte er.

Wer den grossen, meist schwarz gekleideten Mann mit dem markanten rasierten Schädel traf, erlebte einen zugänglichen und interessierten Menschen; ohne Dünkel, intellektuell und persönlich grosszügig. Er blieb stets neugierig: Als er die Uni verliess, hatte er sich bereits nebenbei zum Bildhauer ausbilden lassen. Fortan war er als Maler und Künstler tätig; mit Ausstellungen in der ganzen Welt. Der Theorie blieb er dabei treu.

In «Kunst ist überall» schrieb er zur Frage, wer weshalb Kunst

benötige. Der Titel war für ihn Programm. In der alten Berliner Malzfabrik etwa, wo er mehrere Ausstellungen hatte, konnte er an Details Freude finden. Verlebte Gegenstände und Wände der ehemaligen Fabrik bezog er ein. Vielleicht in Zeichen für sein universelles und breites Schaffen: Alles nutzen, jedes Material, jedes Fach, das passt und dem Zweck dient.

Neben seiner zweiten Frau, mit der er abwechselnd in Mexiko und Berlin lebte, hinterlässt Jaeggi eine Tochter – die Philosophin Rahel Jaeggi.