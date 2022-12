Diese Solothurnerinnen und Solothurner sind 2022 verstorben

Verstorben Diese Solothurnerinnen und Solothurner sind im vergangenen Jahr verstorben Sie haben den Kanton Solothurn geprägt oder waren mit ihm verbunden. 2022 sind folgende Menschen von uns gegangen. Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Endo Anaconda im Oktober 2021 auf der Terrasse von Roman und Annetta Wyss. Patrick Lüthy

Der Poet und Bandleader von Stiller Has wollte im März nach Olten zügeln, in die Nähe seines Freundes und Bandkollegen Roman Wyss, wo er in den vergangenen Jahren viel Zeit verbrachte. Einen Monat zuvor verstirbt Endo Anaconda mit 66 Jahren.

Am 23. Februar verstirbt Anton Bally. Der ehemalige Direktionspräsident der ETA SA war eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Grenchner Uhren- und Uhrwerkherstellers. Unter anderem schuf er das dünnste serienmässig produzierte Automatik-Uhrwerk der Welt.

Besuch in Paul Gugelmanns Künstleratelier in Gretzenbach im Oktober 2020. Bruno Kissling

Der Niederämter Werber, Grafiker, Kreateur, Designer, Zeichner und Künstler stirbt am 14. März im Alter von 92 Jahren. Seine Werke können in seinem Museum in Schönenwerd besichtigt werden.

Franz Eng 2019 zusammen mit seinem Sohn Andreas und Enkel Philipp. Hansjörg Sahli

Der ehemalige Solothurner FDP-Nationalrat und höchste Schweizer Franz Eng verstirbt am 17. März mit 93 Jahren. Der Wirtschaftsanwalt aus Günsberg sass unter anderem in den Verwaltungsräten so wichtiger Solothurner Unternehmen wie AEK, Ascom, Attisholz Holding und Atel.

Vor 53 Jahren gründete die gebürtige Schaffhauserin in der Schweiz das Muki-Turnen. Am 25. Juni verstirbt die Sport-Pionierin und Frauenförderin in Balsthal im Alter von 92 Jahren.

Jost Bitterli ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Hansruedi Aeschbacher

Der Jurist, Anwalt und Oltner alt Stadtrat verstirbt am 7. Juli im Alter von 77 Jahren. Jost Bitterli präsidierte den EHC Olten, mit dem er 1990 erstmals den Aufstieg in die NLA schaffte, die höchste Spielklasse im nationalen Eishockey.

Roland Schneider interessierte sich für die Situation der Arbeiterschaft. Im Bild eine Textilarbeiterin in Oberitalien. Roland Schneider / Copyright Historisches Museum Olten

Mit seiner Leica fotografierte Roland Schneider die Welt der abgehärmten Arbeiterinnen und Arbeiter. Am 19. September verstirbt der preisgekrönte Solothurner Industriefotograf Roland Schneider 83-jährig.

Toni Hosang bei der Herausgabe seines Buches im Februar 2014. Walter Schmid

1970 kaufte Toni Hosang Bimbosan und zog mit der Firma 1983 nach Welschenrohr. Im Thal brachte er das Unternehmen für Babynahrung zur Blüte. In einer Alterssiedlung in Muri verstirbt der ehemalige Patron im Oktober 93-jährig.

Urs Nussbaumer (1931–2022). Robert Grogg

Der ehemalige CVP-Nationalrat Urs Nussbaumer, geboren in Hauenstein-Ifenthal, verstirbt am 14. Oktober zu Hause in Riedholz 91-jährig. Als Sekretär des Solothurner Bauernverbands war er während Jahrzehnten der oberste Landwirt im Kanton.

