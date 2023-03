Solarpflicht für Neubauten: Regierung kontert Verordnungsveto

Verordnungsveto Der Solothurner Regierungsrat verortet die Gegner der «Solarverordnung» im Reich der Märchen Auch der Kanton Solothurn kommt nicht darum herum, die Solaranlagen-Pflicht für Neubauten zu regeln. Das Veto gegen seine Verordnung dazu entbehrt gemäss Regierungsrat jeglicher Grundlage. Urs Moser Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Die Vorschrift, dass Neubauten mit Solaranlagen hätten ausgerüstet sein müssen, war mit ein Grund gewesen, weshalb ein neues kantonales Energiegesetz 2018 in der Volksabstimmung wuchtig verworfen wurde. Nun hat aber das eidgenössische Parlament einen dringlichen Bundesbeschluss verabschiedet, der genau das vorsieht: Ab einer gewissen Grösse ist bei Neubauten zwingend eine Solaranlage (Photovoltaik oder Solarthermie) zu erstellen.

Widerstand zwecklos also: Der Kanton Solothurn steht jetzt in der Pflicht, die Ausführungsbestimmungen zum neuen Bundesrecht zu erlassen. In einer entsprechenden Verordnung sind insbesondere die Details zu den Ausnahmen zu regeln, die das Bundesrecht vorsieht: Wenn die Erstellung einer Solaranlage technisch gar nicht machbar oder wirtschaftlich unverhältnismässig wäre, gilt die Solaranlagen-Pflicht nicht.

Widerstand zwecklos? Der Kanton Solothurn kennt das Instrument des Verordnungsvetos, und die SVP hat prompt Einspruch gegen die Verordnung des Regierungsrats zum Bundesgesetz «über dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter» erhoben. Sie sei nicht rechtmässig.

Dem widerspricht der Regierungsrat in seiner Stellungnahme entschieden. Abgesehen davon warnt er den Kantonsrat, wo die Solarpflicht-Gegner eine knappe Mehrheit haben könnten, aber sowieso davor, den Einspruch der SVP zu bestätigen.

Der Solothurner Regierungsrat warnt den Kantonsrat, wo die Solarpflicht-Gegner eine knappe Mehrheit haben könnten, den Einspruch der SVP zu bestätigen. Bild: zvg

In diesem Fall wären nämlich keine Ausnahmen mehr anwendbar, die Solarpflicht für Neubauten mit einer anrechenbaren Gebäudefläche von mehr als 300 Quadratmetern gelte dann absolut und ausnahmslos. «Kurz gesagt: keine Verordnung, keine Ausnahmen», droht der Regierungsrat.

Absolut rechtmässig und gängige Praxis

Inhaltlich geht es vor allem darum, dass die SVP dem Regierungsrat eine rechtswidrige Umkehr der Beweislast vorwirft: Wer um eine Ausnahme von der Solarpflicht ersucht, hat den Beweis zu erbringen, dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, sieht die Verordnung vor. Das sei nicht nur unverhältnismässig und faktisch so gut wie unmöglich, sondern verstosse auch gegen die Bestimmungen im kantonalen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, macht die SVP geltend.

Völlig falsch, sagt die Regierung. Gerade im Baubewilligungsverfahren und insbesondere wenn es um die Erteilung einer Ausnahmebewilligung geht, sei das «rechtmässig, sachlogisch und gängige Praxis». Wenn es zum Beispiel darum gehe, dass die Erstellung einer Solaranlage aus wirtschaftlichen Gründen unverhältnismässig sein soll, könne niemand anderes als die Bauherrschaft die entsprechenden Offerten und Baukostenberechnungen beibringen.

Auch im gewöhnlichen Baurecht sei es Sache der Bauherrschaft, darzulegen, auf welchen Sachverhalt gestützt sie eine Ausnahmebewilligung begehrt, und diesen Sachverhalt soweit möglich zu belegen.

Ein Solarpanel wird auf einem Dach installiert. Bild: Jean-Christophe Bott/ Keystone

Eine Umkehr der Beweislast finde gar nicht statt, macht der Regierungsrat geltend. Denn nach den üblichen Beweislastregeln, die auch im öffentlichen Recht gelten, trage die Person die Folgen und somit die Beweislast, die die Rechte aus einer unbewiesenen Tatsache ableitet. Im konkreten Fall wäre dies das Recht, auf die Erstellung einer Solaranlage zu verzichten.

Bundesrecht geht nun einmal vor

Eigentlich gar nicht Gegenstand des Verordnungsvetos, aber für die Diskussion im Parlament entscheidend, dürfte die Frage sein, ob die Regierung überhaupt zum Erlass der «Solarverordnung» befugt ist.

Ist sie nicht, sagt die SVP. Weil laut Kantonsverfassung nämlich nicht die Regierung, sondern der Kantonsrat die Einführungsvorschriften zu Bundesbeschlüssen erlässt. Sind wir sehr wohl, sagt die Regierung, weil nämlich laut Bundesbeschluss ausdrücklich die Kantonsregierungen die Ausnahmen von der Solaranlagen-Pflicht auf Verordnungsstufe zu regeln haben.

Das hindere den Regierungsrat nicht daran, die Verordnung (kantons-)verfassungskonform dem Kantonsrat zur Genehmigung zu unterbreiten, heisst es bei der SVP. Das sei völliger Mumpitz, sagt der Regierungsrat – wenn auch natürlich nicht mit diesen Worten. Bundesrecht gehe dem kantonalen Recht nun einmal vor, der betreffende Artikel im Bundesgesetz übersteuere ganz klar die übliche Kompetenzordnung der Kantonsverfassung. Für eine andere Auslegung bestehe angesichts des klaren Wortlauts im Energiegesetz des Bundes schlicht kein Raum.