Vernehmlassungen Wer darf wann mitreden, wenn der Kanton etwas beschliesst? Kritik an der Handhabe der Solothurner Behörden Sei es bei neuen Gesetzen, sei es bei anderen Projekten: Bevor der Kanton etwas beschliesst, kann er die Meinung von Parteien und Verbänden einholen und berücksichtigen. Kann er, muss er aber nicht. Das führte neulich zu Diskussionen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 23.09.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «Vernehmlassungsentwurf» zum Massnahmenplan Klimaschutz. Eine offizielle Vernehmlassung wurde aber gar nicht durchgeführt, im Amtsblatt wurde nichts dergleichen publiziert. José R. Martinez

Sie sind eine Besonderheit des politischen Systems der Schweiz: Vernehmlassungen. Bevor ein neues Gesetz erlassen wird, fragen die Behörden nach der Meinung von Parteien und Verbänden. Das hat nicht zuletzt praktische Gründe. Mit dem Referendum können Gesetze gekippt werden. Was bringt es, ein Gesetz auszutüfteln, das dann gar nicht mehrheitsfähig ist?

Wann und wie genau Vernehmlassungen im Kanton Solothurn durchgeführt werden, ist nicht wirklich genau geregelt. In der Verfassung heisst es einzig: «Vor Erlass von Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen und bei anderen Vor­haben von allgemeiner Tragweite kann eine Vernehmlassung durchgeführt werden.» Abgesehen davon, dass «kann durchgeführt werden» sämtliche Möglichkeiten offen lässt, ist mit «andere Vor­haben von allgemeiner Tragweite» auch die Fantasie gefragt, was damit gemeint sein soll.

Staatsschreiber Andreas Eng. Tina & Thomas Ulrich

Wie funktioniert das im Detail? Staatsschreiber Andreas Eng erklärt auf Anfrage: Bei neuen Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen sei es üblich, eine Vernehmlassung durchzuführen. Diese wird im Amtsblatt angekündigt, zudem werden sämtliche laufenden Vernehmlassungen auf der Website des Kantons aufgeführt.

Wie relevant ist ein Thema?

Bei allen anderen Vorhaben entscheide das zuständige Departement nach eigenem Ermessen, wie Stellungnahmen eingeholt werden sollen. Ob «auf offiziellem Weg», mit einer Vernehmlassung. Oder etwas inoffizieller, mit einem Hearing oder einem runden Tisch zum Beispiel. Das Kriterium dabei: die politische und sachliche Tragweite der Vorlage. Der springende Punkt: Nur Vernehmlassungen werden öffentlich angekündigt, alle anderen Vorgehensweisen nicht.

Christof Schauwecker, Kantonsrat Grüne. Tom Ulrich

Das führt zu Kritik. Etwa vom Grünen Kantonsrat Christof Schauwecker: «Wie soll man Stellung nehmen, wenn man gar nicht weiss, dass man überhaupt Stellung nehmen kann?», fragt er. Und verweist dabei auf den nächsten Absatz in der Verfassung: «Die Vernehmlassungen sind amtlich anzukündigen. Das Recht zur Stellungnahme steht jedem zu.»

Nur geht es hier explizit um Vernehmlassungen, und nicht um alle anderen, weiteren Vorgehensweisen. Damit wäre man wieder gleich weit: Der Kanton, konkret die jeweiligen Departemente, können entscheiden, wer zu welchem Zeitpunkt bei welchen Themen mitreden darf.

Relevant kann das durchaus sein. Aufgrund der Rückmeldungen werden die Vorlagen nochmals überarbeitet, bevor sie dann definitiv umgesetzt werden.

Der Massnahmenplan Klimaschutz löst Diskussionen aus

Neulich gab es Kritik am Kanton, dass er bei einer relevanten Vorlage eben gerade nicht genügend Leute mit ins Boot holen würde. Es ging um den Massnahmenplan Klimaschutz. Das ist ein Papier mit verschiedenen Ideen, wie der Kanton seinen Beitrag leisten soll, die Klimaerwärmung zu stoppen. Es sind mehrheitlich Massnahmen, die sich ohne Gesetzesänderungen umsetzen lassen. Eine offizielle Vernehmlassung war also kein Muss, es lag im Ermessen der Behörden, wie genau sie vorging.

Klimakrise, Umweltschutz, konkrete Massnahmen: durchaus Themen, die man als «von allgemeiner Tragweite» klassifizieren könnte. Könnte man zumindest meinen. Trotzdem wurde keine öffentliche Vernehmlassung durchgeführt, einzig Experten arbeiteten mit (konkret kantonale Amtsstellen sowie externe Stakeholder).

Staatsschreiber Eng erklärt: Der Massnahmenplan Klimaschutz ging auf einen kantonsrätlichen Auftrag zurück. «Er enthielt keine Auflagen, nach welchen Modalitäten er erledigt werden muss.» Da der Plan später im Kantonsrat aber sowieso diskutiert wird, habe man darauf verzichtet, auch die politischen Parteien zu befragen.

Parteien wehren sich mit Erfolg

Diese wehrten sich dagegen. Und zwar mit Erfolg. Auch sie durften sich nun zur Vorlage äussern, bevor sie zur Detailberatung in den Kantonsrat geht. Allerdings: Eine offizielle Vernehmlassung wurde zum Massnahmenplan Klimaschutz trotzdem nicht durchgeführt. Weder wurde sie amtlich angekündigt, noch im Internet aufgelistet. So hatte, abgesehen von den Parteien, auch niemand sonst die Möglichkeit, sich einzubringen.

Es ist ein Beispiel von vielen. Bei welchen Themen werden sonst noch relevante Vorlagen vorangebracht, ohne dies öffentlich zu machen? Das fragte sich Schauwecker. Staatsschreiber Eng: «Es besteht keine Auflistung aller Verwaltungstätigkeiten ohne Vernehmlassung, geschweige denn eine Auflistung sämtlicher (kleineren und grösseren) Verwaltungstätigkeiten. Es ist (hoffentlich) nachvollziehbar, dass es die Kapazitäten einer jeden Verwaltung sprengen würde, eine solche Liste zu führen.»

Reaktionen auf den Massnahmenplan Klimaschutz: Von «zahnlos» bis «schlicht keine Priorität»

Die Reaktionen auf den Massnahmenplan Klimaschutz fallen wie gewöhnlich sehr unterschiedlich aus.

Den Grünen gehen die Massnahmen zu wenig weit: Man sei ernüchtert, wie zahnlos der Plan ausgefallen sei: «Mit dem nun vorliegenden Massnahmenplan kann nach unserer Einschätzung weder das 1,5-Grad-Ziel erreicht noch die Bevölkerung wirksam vor dem Klimawandel geschützt werden», schreiben sie. Es brauche ambitionierte Absenkpfade, griffige Massnahmen sowie eine zentrale Stelle, die sich im Kanton um die Energiewende kümmere.

Auch die SP ist nicht überzeugt, auch wenn sie sich diplomatischer gibt: Grundsätzlich gehe das Ganze in eine richtige Richtung, es brauche aber an diversen Orten ein «sportlicheres, schnelleres Vorgehen». So solle etwa die Verwaltung noch vor 2035, wie es der Massnahmenplan vorsieht, das Ziel «Netto-Null» erreichen. Auch verlangt sie, dass der ganze Bereich Raumplanung stärker gewichtet wird. Und was ganz besonders bemängelt wird: «Ebenfalls fehlen uns in allen Bereichen Massnahmen, die insbesondere der Einsparung von Energie dienen.»

Tieferes Tempolimit auf der Strasse?

Das ist exakt die Meinung, die auch die Mitte hat. «Gerade beim Energieverbrauch des fossilen, motorisierten Verkehrs und im Gebäudebereich bei den Heizungen kann man durch einfache Massnahmen und angepasstes Verhalten per sofort mindestens zehn Prozent des Energieverbrauchs reduzieren.» Darum die Vorschläge der Mitte: Eine Senkung des Höchsttempos je nach Strassenkategorie zu prüfen, eine Informationskampagne für die Bevölkerung zum Thema Stromsparmassnahmen, sowie konsequent Lampen auf LED umstellen und Nachtabschaltungen prüfen.

Noch weitere Anträge hat die Mitte: Um die ganzen Massnahmen finanzieren zu können, brauche es einen Klimafonds. Zudem brauche es eine zentrale Stelle, die die Umsetzung der Massnahmen koordiniert, eine «Klima-Taskforce».

FDP im Grundsatz einverstanden

Am wenigsten Kritik gibt es von Seiten der FDP. Man begrüsse, dass der Massnahmenplan «grundsätzlich pragmatisch ausgestaltet ist». Änderungsanträge gibt es nur wenige, etwa soll es für Ladestationen für Elektroautos keine Pflicht geben, sondern es soll auf Fördergelder gesetzt werden. Auch sollen in der Wirtschaft sogenannte Zukunftstechnologien von der Standortförderung nicht speziell berücksichtigt werden, das sei problematisch.

Was die FDP zu bedenken gibt: Durch die Dekarbonisierung steigt der Strombedarf, was wiederum die Gefahr für eine Strommangellage verschärft. «Diesem Aspekt ist unbedingt Rechnung zu tragen.»

Nicht konkret zum Massnahmenplan geäussert hat sich die SVP. Stattdessen hat sie ausführlich zum Energiekonzept Stellung genommen. Ein anderes Papier mit anderen Massnahmen, um einen Beitrag zu leisten, die Klimaerwärmung zu stoppen. Thematisch ging es aber natürlich um dasselbe. Oberste Priorität müsse die Versorgungssicherheit haben, schreibt die SVP dort. «Das ‹Netto-Null-Ziel bis 2050› hat schlicht keine Priorität.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen