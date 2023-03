Solothurn will frühe Sprachförderung flächendeckend einführen

Vernehmlassung Solothurner Parteien wollen nicht nur die frühe Sprachförderung, für Kinder mit Defiziten soll sie auch obligatorisch sein Sprachdefizite schon vor dem Kindergarten erkennen und ihnen in Spielgruppen begegnen: Eine gute Sache, finden (fast) alle Parteien. Aber wenn die Gemeinden zu entsprechenden Angeboten verpflichtet werden, soll es auch eine Pflicht geben, sie zu nutzen. Urs Moser Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Ein Pilotprojekt in mehreren Gemeinden verlief erfolgversprechend, jetzt soll die frühe Sprachförderung flächendeckend im ganzen Kanton angeboten werden. Kinder mit einem offensichtlichen Sprachdefizit sollen schon ein Jahr vor dem Kindergartenalter in Spielgruppen im Spracherwerb gefördert werden.

In der Spielgruppe erhalten fremdsprachige Kinder spezielle Sprachförderung. Manuela Jans

Das soll die Chancengleichheit verbessern und verhindern, dass die Kinder später in der Schule so stark mit dem Erwerb der Unterrichtssprache beschäftigt sind, dass sie einen grossen Teil der anderen Lerninhalte verpassen.

Eine Änderung des Sozialgesetzes sieht vor, die Gemeinden zu verpflichten, entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich wird das auch durchs Band begrüsst, wie die eben abgelaufene Vernehmlassung ergeben hat. Jedenfalls fast. Die SVP findet, darum hätten sich die zugewanderten Familien eigenverantwortlich zu kümmern, nicht die öffentliche Hand.

Auch wenn sich die Totalopposition auf die SVP beschränkt, wird die Regierung in zwei Punkten aber wahrscheinlich noch einmal über die Bücher gehen müssen, wenn die Vorlage im Parlament Erfolg haben soll: bei der Finanzierung und dem Angebotsobligatorium ohne Besuchsobligatorium.

Elternbeiträge werden Kosten nicht decken

Man verspricht sich zwar viel von dem Projekt, nicht zuletzt sollen damit auch die hohen Kosten für Zusatz-Sprachunterricht in der Volksschule reduziert werden können. Aber auch die flächendeckende Einführung der frühen Sprachförderung wird etwas kosten. Nicht in allen Gemeinden gibt es bereits Spielgruppen oder Kindertagesstätten, wo die Förderung an zwei Halbtagen pro Woche stattfinden soll. Das braucht Infrastruktur und Personal, das für die Aufgabe auch qualifiziert sein muss.

Nicht in allen Gemeinden gibt es bereits Spielgruppen oder Kindertagesstätten, wo die Förderung an zwei Halbtagen pro Woche stattfinden soll. zvg

Wohl soll von den Eltern ein «ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechender» Beitrag für den Besuch der Spielgruppen verlangt werden können. Aber kostendeckend, da macht sich kaum jemand etwas vor, wird die Sache mit einkommensabhängigen Beiträgen nicht zu organisieren sein.

Der Kanton soll sich beteiligen

Wer zahlt also? Auch hier besteht ein breiter Konsens: Den Gemeinden allein, so wie es der Vernehmlassungsentwurf der Regierung vorsieht, kann man das nicht aufbürden. Ohne Anpassung der Kostenverteilung bestehe die «grosse Gefahr, dass die Vorlage im Kantonsrat abgelehnt werden könnte», prophezeien etwa die Grünliberalen.

Man sehe es als kritisch, dass sich der Kanton nach der Einführung der neuen Gemeindeaufgabe ganz aus der finanziellen Verantwortung ziehen will, findet auch die Mitte-Partei. Die SP wünscht sich eine stärkere finanzielle Beteiligung des Kantons zum Beispiel analog eines Pauschalbeitrags – wie bei den Schülerpauschalen.

Der Verband der Einwohnergemeinden schlägt ein tripartites Finanzierungsmodell vor: ein Drittel aus der Integrationspauschale des Bundes als Integrationsmassnahme, ein Drittel vom Kanton im Rahmen der allgemeinen Bildungs- und Familienfinanzierung, ein Drittel von den Gemeinden als Leistungsträger Soziales und Bildung.

Keine Angebotspflicht ohne Besuchspflicht

Was ebenfalls ganz schlecht ankommt: Der Regierungsrat will die Gemeinden zwar verpflichten, ein Angebot zur Verfügung zu stellen. Ergibt die Sprachstanderhebung einen Förderbedarf, will er aber keine Verpflichtung der Eltern vorsehen, das Angebot für ihre Kinder auch zu nutzen. Rechtlich wäre das kaum ein Problem, jedenfalls kennen andere Kantone durchaus ein Besuchsobligatorium. Man wolle auf Kooperation, nicht auf Zwang setzen, dieser wäre «ohnehin schwierig durchzusetzen», heisst es im Solothurner Vernehmlassungsentwurf.

Wenn die Gemeinden zu entsprechenden Angeboten verpflichtet werden, soll es auch eine Pflicht für die Eltern geben, diese Angebote für ihre Kinder zu nutzen. Andrea Zahler

So nicht, heisst es nun aber praktisch von allen Seiten. «Wir fordern ein Besuchsobligatorium», so die Freisinnigen ultimativ. Ohne Besuchspflicht werde die Chancengleichheit gerade für Kinder von sich nicht kooperativ verhaltenden Eltern nicht erreicht. Nur ein Obligatorium könne die frühe Förderung einheitlich im Ganzen Kanon sicherstellen, findet auch die SP, dito die Grünen und die Mitte.

Nur die Grünliberalen begrüssen ein Angebotsobligatorium ohne Besuchsobligatorium. Sollte es doch auf ein Obligatorium hinauslaufen, hätte das dann auch für sie wieder Auswirkungen auf die Kostenfrage mit einer Kantonsbeteiligung analog zur Volksschule. Dann wäre die frühe Sprachförderung auch vom Sozial- in den Bildungsbereich zu transferieren.