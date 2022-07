Vernehmlassung Kanton Solothurn unterstützt neues Energiegesetz: Schneller zu erneuerbarem Strom und Rechtfertigungspflicht für Firmen Die vom Bund geplante Umsetzung des geänderten Energiegesetzes stösst bei der Solothurner Regierung auf offene Ohren. Anklang findet auch die vorgesehene Berichterstattungspflicht für Unternehmen in Klimabelangen. Online-Redaktion 05.07.2022, 15.59 Uhr

Der Solothurner Regierungsrat unterstützt die Pläne des Bundes, die Ausnützung der Dachflächen mittels finanzieller Anreize zu steigern. Keystone

Der Solothurner Regierungsrat hat am Dienstag seine Vernehmlassungsantwort zur Umsetzung des geänderten Energiegesetzes veröffentlicht. Die Kantonsregierung begrüsst darin die Vorlage des Bundes, die den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion in der Schweiz beschleunigen will.