Vermögen halbiert Das Coronadefizit hat bei den Solothurner Filmtagen mit voller Wucht zugeschlagen Trotz Riesendefizit bei der vergangenen Filmtage-Ausgabe lief die Generalversammlung des Vereins Schweizerische Gesellschaft Solothurner Filmtage äusserst ruhig ab. Man hofft jetzt dringend auf einen «namhaften Betrag» aus dem Kanton. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 24.06.2022, 19.00 Uhr

Vereinspräsident Thomas Geiser anlässlich der Eröffnung der 57. Solothurner Filmtage. Tom Ulrich

Im Saal des Hotels la Couronne in Solothurn versammelten sich die Mitglieder des Vereins Schweizerische Gesellschaft Solothurner Filmtage zur ordentlichen Generalversammlung. Nach der turbulenten ausserordentlichen GV im vergangenen März, in der es heftige Diskussionen um die Statutenänderungen des Vereins ging, schienen sich die Gemüter beruhigt zu haben.

«Im nächsten Jahr sind wieder Wahlen, so lange bin ich sicher noch dabei», sagte Vereinspräsident Thomas Geiser nur noch kurz. Rund 50 Vereinsmitglieder des insgesamt rund 600 Personen zählenden Vereins waren gekommen, die Traktanden abzuarbeiten.

Zunächst hielt Marianne Wirth, künstlerische Co-Leiterin der 57. Filmtage-Ausgabe, einen Rückblick auf die Highlights der vergangenen Ausgabe. Auch wenn man erst zehn Tage vor dem Start der Filmtage erfahren habe, dass das Festival physisch durchgeführt werden könne, habe man sich entschieden, dieses genauso, ohne eine hybride Form stattfinden zu lassen.

Trotz noch immer zu hörender Kritiken sei man sicher, dass dies der richtige Entscheid gewesen sei. Geiser stellte klar: «Wir sind keineswegs gegen eine gewisse Digitalisierung des Festivals. Durch Filmo, unsere Filmbibliothek, beweisen wird das bereits. Doch muss dies durch ein Konzept, welches die Co-Leitung ausarbeitet, zu Stande kommen. Ganz kann dies nicht vom Vorstand ‹verordnet› werden.»

Vom Kanton wird ein namhafter Betrag erwartet

Kassier Roland Kaiser stellte die Rechnung 2022 vor. Dies zum letzten Mal; seine Nachfolgerin wird Tabea Zumsteg. Kaiser erklärte, dass man mit 400’000 Franken Verlust habe abschliessen müssen, man sogar mit einem noch schlechteren Ergebnis, nämlich 450’000 Franken Minus gerechnet habe.

«Die Hauptgründe dafür sind die fehlenden Eintrittseinnahmen, aber auch die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund von Corona-Sicherheitseinrichtungen.»

Während man im Januar 2020 (noch vor der Pandemie) über 60’000 Eintritte verbuchen konnte, waren es 2022 noch knapp 29’000. «Ein Gesuch beim Kanton Solothurn um Ausfallentschädigung läuft noch und wir hoffen auf einen namhaften Betrag», erklärte Kaiser.

Falls dieses Geld nicht komme, werde die Liquidität der Filmtage ein Problem, denn: «Die erste Zahlung an Bundessubventionen erreicht uns erst im August. Und es sind die gesamten 460’000 Franken, die wir vom Bund erhalten, nachdem das New Governance durch die neuen Statuten abgesegnet wurde.»

So hoffe man jetzt in Kürze auf das Geld vom Kanton. «Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, benötigen wir rund 300’000 Franken bis zum Herbst», so der Finanzchef.

Sechsmal ein Defizit in 22 Jahren

Seit er die Finanzen der Filmtage betreue, und das sind 22 Jahre, habe es sechs Verlustjahre und 16 gute Jahre gegeben. Er habe immer darauf bestanden, dass auch eine Non-Profit-Organisation wie die Filmtage einen Gewinn erwirtschaften müsse und es zeige sich jetzt, dass dies richtig und wichtig sei.

«Unser Vermögen hat sich seit 2020 halbiert und weist jetzt noch knapp 400’000 Franken auf.» So sei es ein Gebot der Stunde, die Reserven wieder zu äufnen. Die Mitglieder genehmigten die Rechnung mit einigen Enthaltungen.

Danach informierte Kaiser die Versammlung über das kommende Budget. Für das Jahr 2023 wird wiederum ein Defizit von 133’000 Franken prognostiziert. Es ist geplant, die Filmtage voll als Präsenzfestival durchzuführen, ausser die äusseren Bedingungen diktierten etwas anderes. Man rechnet mit einem Zuschaueraufkommen von 75 Prozent des Jahres 2020.

Verzichtet werde auf eine Belegung im Attisholz-Areal, ansonsten plane man mit allen Spielstätten. Werner Schweizer, Produzent von Dschoint Ventschr-Produktionsfirma, unterstützte diesen Entscheid der Filmtage, sagt er doch: «Wir werden künftig nur noch an Präsenz-Festivals mit dabei sein. Alles andere macht für unsere Filme keinen Sinn.»

Res Strehle wird durch Andreas Furler ersetzt

Res Strehle tritt aus dem Vorstand aus. zvg

Andreas Furler übernimmt sein Amt. Christian Murer

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Res Strehle, der seit sechs Jahren mit dabei war. Er wird nach einstimmiger Wahl ersetzt durch Andreas Furler, Filmjournalist sowie Gründer und Co-Leiter der Filmstreaming-Plattform «cinefil».

Die neue administrative Leiterin Monica Rosenberg stellte in einem kurzen Ausblick die kommenden Tätigkeiten vor. Der neue künstlerische Leiter Niccolò Castelli war an der Versammlung nicht anwesend; seine Arbeit beginnt am 1. August.

Rosenberg erklärte, dass es zunächst darum gehe, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zu klären und Schnittstellen zu definieren. Man sei zuversichtlich und freue sich auf die neue Leitungsform. Schon mache man sich Gedanken zur Jubiläumsausgabe «60 Jahren Solothurner Filmtage» in zwei Jahren. Die nächsten Solothurner Filmtage finden vom 18. bis 25. Januar 2023 statt.

