Bilanz-Liste: Diese Solothurner gehören zu den 300 Reichsten

Vermögen Ein Name weniger: Nur noch zwei Solothurner stehen auf der Bilanz-Liste der 300 reichsten Schweizer Nie gehörte Solothurn zu den Kantonen, die besonders viele vermögende Einwohner haben. 2022 findet sich sogar noch ein Solothurner Name weniger in der Bilanz-Liste der 300 Reichsten. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 24.11.2022, 22.00 Uhr

Es waren immer drei: Jedes Mal, wenn die Bilanz in den vergangenen Jahren ihre Liste der 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer veröffentlichte, fanden sich dort aus dem Kanton Solothurn die Namen Mathys/Marzo, Michel und Ernst Thomke. Der grosse Industriesanierer aus Grenchen figurierte jeweils mit einem Vermögen von 200 bis 250 Millionen Franken auf der Bilanz-Liste. Dieses Jahr nun ist Thomke nicht mehr unter den 300 Reichsten vertreten. Warum ist nicht bekannt.

Industriemanager Ernst Thomke. Mario Heller / SON

Auf Platz 1 der reichsten Solothurner ist die Familie Michel, der der Medizinaltechnikkonzern Ypsomed gehört. Gelistet wird die Familie allerdings auch im Kanton Bern. Denn Vater Willy Michel wohnt dort, während Sohn Simon in Solothurn beheimatet ist - und hier für die FDP im Kantonsrat politisiert. Ebenso hat die Ypsomed in beiden Kantonen Standorte. Das Vermögen der Familie wird auf 2 bis 2,5 Milliarden Franken geschätzt, 2020 lag die Schätzung bei «erst» 1,5 bis 2 Milliarden.

Simon und Vater«Willy» Michel sind dank ihrem Anteil an der Firma Ypsomed ebenfalls in der Bilanz-Liste zu finden. Bruno Kissling

Auf 1,5 bis 2 Milliarden Franken wird das Vermögen der Familien Mathys und Marzo geschätzt. Sie hatten 2021 ihr gleichnamiges Bettlacher Unternehmen verkauft. Livio Marzo ist mit der Grenchner Thommen Medical allerdings noch im Medizinaltechnikbereich aktiv.

Vergangenheit: Die Familien Mathys und Marzo haben ihre Anteile an der Bettlacher Medtechfirma Mathys verkauft. Dank des Unternehmens figurieren sie auf der Bilanz-Liste. SZR

Auch ohne Ernst Thomke findet die Industrie- und Uhrenstadt Grenchen in der Liste mehrfach direkt und indirekt Erwähnung. Mit 150 bis 200 Millionen Franken Vermögen gelistet ist Georges Kern, der CEO und Teilhaber der Uhrenfirma Breitling, die in Grenchen beheimatet ist. Kern, der fünf Prozent der Aktien besitzt, wohnt zwar in Zürich, seine Geschäfte in Grenchen laufen aber gut: Die Bilanz spricht für ein Wachstum von 25 Prozent in diesem Jahr bei Breitling. Ein Börsengang ist geplant.

Ab und zu in Grenchen anzutreffen: Breitling-CEO Georges Kern, hier mit dem Grenchner Stadtpräsidenten François Scheidegger (links). Oliver Menge

Ebenfalls Erwähnung findet Grenchen in Zusammenhang mit Rolex-Erbe Daniel Borer. Hier schätzt die Bilanz das Familienvermögen auf 1,5 bis 2 Milliarden Franken. Prominent Erwähnung findet im Bilanz-Artikel zu Borer das gescheiterte Projekt Swiss Rotor Hub, das er am Flughafen Grenchen plante. Seine Firma Centaurium Aviation soll laut Bilanz aber in Grenchen bleiben.

Und nicht zuletzt hat Grenchen als Stadt mit mehreren Werken des Swatch-Konzerns einen Bezug zur Familie Hayek, die mit 3 bis 3,5 Milliarden Franken Vermögen in der Liste steht.

Daniel Borer, VR-Präsident Centaurium Aviation Ltd, auf dem Flughafen Grenchen. Oliver Menge

