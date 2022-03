Verkehrsunfall in Solothurn: Rollerfahrer verletzt im Spital

Verkehrsunfall Rollerfahrer in Solothurn von Auto erfasst und verletzt Am Freitagmorgen wurde in Solothurn bei der Kreuzung der Grenchnerstrasse und Untere Steingrubenstrasse ein Motorroller von einem Auto erfasst. Der verletzte Rollerfahrer wurde ins Spital gebracht. Online-Redaktion 25.03.2022, 15.50 Uhr

zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Freitag, 25. März 2022, gegen 7.20 Uhr, wollte ein Autolenker von der Grenchenstrasse in Solothurn nach links in die Untere Steingrubenstrasse abbiegen. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, übersah der 20-Jährige offenbar ein entgegenkommendes Kleinmotorrad.