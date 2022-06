Verkehrsunfall Jeep mit Anhänger kippt in Balsthal auf die Seite – drei Fahrzeuginsassen zur Kontrolle in Spital gebracht In einer Kurve im Bereich der Lobisey zwischen Mümliswil und Balsthal hat am Mittwochmorgen ein Fahrzeuglenker die Kontrolle über einen Jeep mit Anhänger verloren. Der Anhänger geriet ins Schleudern, wodurch sich auch der Jeep die Seite kippte. 08.06.2022, 16.35 Uhr

Drei der vier Fahrzeuginsassen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Mittwoch, 8. Juni, gegen 11.30 Uhr, war ein Mann mit einem Jeep und Anhänger von Mümliswil in Richtung Balsthal unterwegs. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, verlor er in einer Kurve im Bereich der Lobisey aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über die Fahrzeugkombination.