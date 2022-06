Verkehrsunfall Auffahrunfall auf der A1 bei Oberbuchsiten – drei Personen verletzt Bei einer Auffahrkollision mit Folgeunfall waren am Donnerstagmorgen drei Fahrzeuge involviert. Alle drei Fahrzeuglenker mussten mit Ambulanzen in ein Spital gebracht werden. Online-Redaktion 30.06.2022, 16.38 Uhr

Alle drei Autolenker mussten mit je einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 30. Juni, zirka um 8.35 Uhr, ereignete sich auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 bei Oberbuchsiten in Fahrtrichtung Bern, eine Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos. Ein dritter Fahrzeuglenker kollidierte in der Folge mit dem hintersten Auto. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, zogen sich alle drei Fahrzeuglenker leichte bis erhebliche Verletzungen zu.