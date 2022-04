Verkehrsstatistik Fast doppelt so viele Verkehrstote im Kanton Solothurn – für die Polizei ist das «nicht alarmierend» Vergangenes Jahr kamen auf Solothurner Strassen neun Menschen ums Leben. Die Zahl der Schwerverletzten ging zurück. Christof Ramser Jetzt kommentieren 12.04.2022, 16.00 Uhr

Die Polizei rapportierte 2021 eine Zunahme der Unfälle. zvg

Mittwoch war kein guter Tag. Es mag dem Zufall geschuldet sein, dass sich an diesem Wochentag im vergangenen Jahr auf Solothurner Strassen besonders viele Unfälle mit Sach- und Personenschaden ereigneten.

Vier Menschen verloren 2021 an einem Mittwoch ihr Leben. So auch jene Frau, die am Dreikönigstag unter besonders unglücklichen Umständen tödlich verunfallte.

Die Mitarbeiterin im Betreuungsbereich kümmerte sich in Erlinsbach um eine betagte Person. Als sie aus ihrem Auto mit Automatik-Getriebe ausstieg, stand dieses noch auf Stufe «D», also im Vorwärtsgang. Das Auto setzte sich in Bewegung und die Frau versuchte es eigenhändig zu stoppen, wurde davon aber überrollt.

«Es war ein tragischer Vorfall», erinnert sich Dominic Jakob. Der Chef Verkehrstechnik der Solothurner Kantonspolizei war damals in Erlinsbach vor Ort ausgerückt. Es war einer von zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang im vergangenen Jahr, die nicht auf sonst häufige Ursachen wie Geschwindigkeit und Alkohol oder Ablenkung zurückzuführen sind. Der andere war ein Suizid.

Zu schnell unterwegs im Schwarzbubenland waren am 31. März drei junge Männer, die mit einem Sportwagen verunfallten. Der Fahrer und der Beifahrer starben, der Mann auf der Rückbank überlebte.

Alle 6,4 Stunden krachte es im Kanton Solothurn

Neun Menschen verloren vergangenes Jahr im Solothurner Strassenverkehr ihr Leben. 2020 waren es fünf. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten polizeilichen Verkehrsstatistik hervor. «Jeder ist einer zu viel», sagt Jakob.

Dominic Jakob, Chef Verkehrstechnik bei der Kantonspolizei. zvg

Die Zahl bewegte sich in den vergangenen Jahren stets zwischen zwei und zehn. Da fallen einige wenige Ereignisse mit fatalem Ausgang prozentual stark ins Gewicht. Solange die Zahl aber nicht über zehn steige und nicht hauptsächlich auf zu hohes Tempo oder Betrunkenheit zurückzuführen ist, sei diese nicht alarmierend.

Trotz gleichbleibender Kontrollintensität wurden 2021 weniger Personen erwischt, die einen über den Durst getrunken hatten. Allerdings waren mehr Personen unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss unterwegs. 711 Personen wurden wegen Fahrens unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss angezeigt.

Auch wurden weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Die Spitzentempi betrugen innerorts 143 Stundenkilometer, ausserorts 167 und auf der Autobahn 214 Stundenkilometer.

Insgesamt rapportierten die Polizistinnen und Polizisten auf den Solothurner Strassen 1376 Unfälle, das sind 7,5 Prozent mehr als 2020. Im Schnitt kommt es alle 6,4 Stunden zu einem Unfall.

Am häufigsten krachte es, weil Vortrittsregeln missachten wurden, nämlich in 22 Prozent aller Fälle. Auch diese Zahl bewegt sich im zehnjährigen Schnitt.

Dennoch fällt die Zunahme gegenüber dem Vorjahr auf. «Dies erstaunt uns nicht», sagt Dominic Jakob. So habe der Pendler- und Reiseverkehr im Vergleich zu 2020 wieder zugenommen.

Einen deutlichen Rückgang mit minus 19 Prozent und insgesamt 77 Personen meldet die Polizei bei den Schwerverletzten. Auch die Zahl der Unfälle mit Elektrovelos ging von 49 auf 43 zurück (minus 12 Prozent). Diese werden seit 2017 erfasst.

Nachdem die Unfallzahl mit E-Bikes – wohl auch wegen stetig steigender Verkaufszahlen – jeweils zugenommen hatte, sank sie erstmals wieder. Wobei Jakob zu Bedenken gibt, dass längst nicht alle Unfälle gemeldet werden.

Kontrollen gegen Poser zeigen Wirkung

Einen Erfolg vermeldet die Polizei im Einsatz gegen Autoposer. Das sind jene, die mit ihren Boliden auffallen wollen, etwa in dem sie Motoren aufheulen und Auspuffe knallen lassen. Das Phänomen hatte sich im Coronafrühling 2020 deutlich verstärkt.

Zusammen mit der Motorfahrzeugkontrolle trat die Polizei den Posern verstärkt entgegen und kontrollierte zielgerichtet. Die Strafanzeigen in diesem Bereich gingen von 181 auf 107 zurück.

