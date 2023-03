Solothurner Verkehrsmediziner klärt ab, wer noch Autofahren kann

Verkehrsmediziner Solothurner Senioren am Steuer: «Bei den 90-Jährigen habe ich manchmal Angst, dass ich jemanden durchkommen lasse, der nicht mehr fahren kann» Verkehrsmediziner Christian Lanz hat bei weit über tausend Solothurnerinnen und Solothurnern abgeklärt, ob sie noch Auto fahren können. Er wehrt sich dagegen, dass die Untersuchungen gelockert werden. «Ich habe etliche Leute herausgefischt, die nicht mehr fahren durften», sagt er. Interview: Lucien Fluri Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Experte Christian Lanz sagt: «Ab 85 ist es die Ausnahme, wenn jemand in den Tests sehr gut abschneidet.» Bild: Thomas Ulrich

Braucht es die Untersuchungen überhaupt noch, der sich alle Seniorinnen und Senioren ab 75 regelmässig unterziehen müssen, damit sie auf Schweizer Strassen Auto fahren dürfen? Eine neue Studie hegt Zweifel daran. Denn in Ländern ohne solche Prüfungen ist die Unfallrate nicht höher.

Ja nicht abschaffen, findet dagegen Christian Lanz. Er ist seit fünf Jahren bei den Solothurner Spitälern als Verkehrsmediziner tätig. Der frühere Kantonsarzt und heutige Chefarzt des rechtsmedizinischen Dienstes am Bürgerspital Solothurn sagt: Es sei wichtig, beginnende Demenzerkrankungen zu erkennen. Im Interview berichtet er aus seinem Alltag.

Eine neue Studie sagt, die Verkehrsuntersuchungen bei Rentnern hätten keinen Nutzen. Sie haben in den letzten Jahren weit über 1000 solche Untersuchungen gemacht und dieselben Personen teils mehrfach getestet. War also alles nutzlos?

Christian Lanz: Nein, überhaupt nicht. Ich habe etliche Leute herausgefischt, die nicht mehr fahren durften. Es gibt Leute, die krank sind, dies aber nicht wissen. Im Hinblick auf die Überalterung der Bevölkerung fände ich es falsch, die Untersuchungen abzuschaffen. Alle zwei Jahre eine halbe Stunde dafür aufzuwenden, ist zumutbar.

Aber offensichtlich gäbe es laut Studie ohne Kontrollen nicht mehr Unfälle.

Man kann mir natürlich vorwerfen, dass ich weiterhin Geld verdienen will mit den Untersuchungen. Aber: Die Studie klammert aus, dass viele Leute auch aufgrund dieser Untersuchung den Ausweis freiwillig abgeben. Die allermeisten Leute verzichten, wenn ich ihnen sage, dass sie nicht mehr Auto fahren sollten.

Was ist der Hauptgrund, dass Sie jemanden «aus dem Verkehr ziehen» müssen?

Ich bin in einem ganz spannenden Bereich tätig – im Grenzbereich zwischen dem normalen Alterungsprozess und dem Punkt, an dem Demenz einsetzt. Es geht darum, diejenigen Leute zu erkennen, bei denen eine demenzielle Entwicklung begonnen hat. Es kann auch vorkommen, dass jemand nach einem Schlaganfall einen Gesichtsfeldausfall hat – und es selbst nicht merkt.

Früher begann die Untersuchung mit 70, heute ist es 75. Aber diese Leute sind ja oft noch sehr fit und gesund. Könnte man nicht später beginnen mit den Untersuchungen?

Im Alter zwischen 70 und 80 gibt es tatsächlich nur wenig Leute, bei denen es Probleme gibt. Aber: Bereits bei den 70-Jährigen gibt es die tragischen Fälle: Wir haben Leute mit Parkinson, Schlaganfällen und beginnender Demenz. Ich fände es sehr gut, Tests mit 60, 70, 75 und 80 Jahren machen zu müssen. Dann könnte man einen Verlauf und eine allfällige geistige Abnahme erkennen.

Mobil sein heisst auch unabhängig sein. Deshalb wollen viele Seniorinnen den Permis behalten. Bild: Trix Niederau

Gibt es ein kritisches Alter?

Die Probleme beginnen zwischen 80 und 85, ab 85 ist es die Ausnahme, wenn jemand in den Tests sehr gut abschneidet. Bei den 90-Jährigen habe ich manchmal Angst, dass ich jemanden durchkommen lasse, der vielleicht nicht mehr fahren kann. Die 90-Jährigen, die zu mir kommen, haben teils sehr gute Testresultate. Es kommen ja nur noch die, die fit sind. Aber reicht dies? Wir müssen wissen: Autofahren ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es ist eine Gesamtleistung. Und mit 90 ist man nicht mehr wie mit 70.

Das heisst: Der Test ist nur bedingt aussagekräftig?

Ich kläre nur ab, ob die Leute die medizinischen und vor allem die kognitiven Mindestanforderungen erfüllen. Ob sie tatsächlich gut Auto fahren können, das kann ich nicht sagen.

Jemand, der 90 ist, hat Erfahrung.

Ich höre oft: Ich bin 50 Jahre unfallfrei gefahren. Dann sage ich: Ja, aber es gibt kein Anrecht darauf, weiterzufahren und einen Unfall zu bauen. Was man auch sagen muss: Zum Autofahren braucht es Routine. Wer nur noch 2000 bis 3000 Kilometer im Jahr fährt, hat weniger Routine.

Sie machen kognitive Tests. Bevorzugt dies nicht die Akademiker?

Ich mache bei allen den gleichen Test und kann deshalb ziemlich gut vergleichen, was man von einem 85-Jährigen erwarten kann. Zwischen dem ungelernten Fabrikarbeiter und dem Akademiker gibt es nur ganz leichte Unterschiede.

Woran scheitern die Leute in der Untersuchung: Sind die Leute zu gebrechlich oder liegt es an den kognitiven Fähigkeiten, wenn sie den Ausweis abgeben müssen?

Ganz klar die kognitiven Fähigkeiten. Dass jemand mit dem Rollator kommt, ist sehr selten. Aber auch Sucht kann ein Thema sein: Wir sehen Altersalkoholismus.

Die Hausärzte kennen die Patienten über Jahre, man wirft ihnen teils vor, zu nachlässig zu sein. Wie oft schicken die Hausärzte Leute zu ihnen, um das Problem zu umgehen?

Die Befangenheit und die Nähe zum Patienten können ein Problem sein. Es gibt Ärzte, bei denen man weiss, dass die Leute durchgewinkt werden. Einige Arztpraxen schicken die Patienten über 80 konsequent zu mir. In Dornach schicken die Hausärzte die Leute gegenseitig zueinander.

Christian Lanz empfiehlt Senioren, viel zu fahren und vielleicht einmal eine Stunde beim Fahrlehrer zu buchen. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Weshalb wollen Leute am Billett festhalten?

Die häufigsten Gründe sind das Einkaufen und die Unabhängigkeit. Man muss nicht den Nachbarn fragen, wenn man irgendwo hinwill. Und es gibt den sozialen Aspekt: Man kann Leute besuchen gehen. Der Verzicht fällt leichter, wenn die Tochter beispielsweise sehr nahe wohnt.

Wird es auch mal laut?

Emotional wird es ganz selten. Es kommt darauf an, wie man dies den Leuten erklärt. Ich sage immer: Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie jemand anderen fragen. Eine weitere Untersuchung kostet jedoch Geld und wenn ich ganz klar kognitive Einbussen festgestellt habe, dann ist es unwahrscheinlich, eine andere Beurteilung zu erhalten.

Welche Tipps können Sie geben?

Eine Routine ist wichtig: Man kann nur Auto fahren, wenn man Auto fährt. Wenn jemand seine Grosskinder in Thun regelmässig besucht, habe ich keine Angst. Wenn jemand sagt, er nutze das Auto nur noch zum Einkaufen im Dorf, ist es schon heikler. Die Unfälle passieren oft in der näheren Umgebung. Deshalb machen Rayon-Fahrerlaubnisse keinen Sinn. Innerorts ist es gefährlich, etwa wenn Kinder spielen. Empfehlenswert sind auch Fahrstunden mit dem Fahrlehrer, gerade weil nun in vielen Ortschaften Tempo-30-Zonen mit Rechtsvortritt eingeführt werden.