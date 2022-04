Geteilte Meinungen zu Tempo 30 auf Solothurner Kantonsstrassen

Auf einen Kaffee mit «Ei-senbahnmaler» Hans Vogt: Der Stadtsolothurner vereint seine Bahnleidenschaft mit perspektivischer Präzision

In der Fastenzeit verwandelt Hans Vogt seine Stube in eine Malerwerkstatt. Er macht aus Eiern Eisenbahnszenen in Miniatur – Kunstwerke, die er am Eiermarkt Solothurn zugunsten von Amnesty International verkauft.