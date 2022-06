Verkehrsanbindung Thal «Dilettantisch», «offensichtlich ungenügend»: Nach dem Nein zur Umfahrung Klus kritisieren die Befürworter das entscheidende Gutachten Das Verwaltungsgericht hat entschieden: Die Umfahrung Klus darf nicht realisiert werden. Dabei stützte sich das Gericht insbesondere auf ein Gutachten zweier Kommissionen. Dieses Gutachten wird nun von den Befürwortern des Projekts in der Luft zerrissen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.26 Uhr

Die Klus: Das Eingangstor zum Thal. Bruno Kissling

Damit war zu rechnen, werden nun die einen sagen. Nachdem das Solothurner Verwaltungsgericht am Dienstag verkündete, dass die Umfahrung Klus nicht realisiert werden darf, kritisieren nun die Befürworter des Projekts das Gutachten. Das Gutachten, das zum Schluss gekommen war, dass der Schaden durch die Umfahrung für das schützenswerte Ortsbild der Klus zu gross sei. Dieses war mitentscheidend für den Entscheid des Gerichts.

Edgar Kupper. Zvg

«Für mich ist unbegreiflich, dass ein offensichtlich ungenügendes Gutachten die ganze Sache zu Fall bringt», sagt etwa Edgar Kupper, Gemeindepräsident von Laupersdorf.

Freddy Kreuchi. Patrick Luethy

Ähnlich äussert sich Freddy Kreuchi, Gemeindepräsident von Balsthal. «Ich bezweifle, dass die Leute, die das Gutachten unterschrieben haben, überhaupt wissen, wo Balsthal ist.» Von einem dilettantischen Gutachten redet er, gar nicht richtig mit der Materie auseinandergesetzt hätten sich die Verantwortlichen.

Zielte das Gutachten am eigentlichen Ziel vorbei?

Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

Und als «Hohn» bezeichnet Stefan Müller-Altermatt, Gemeindepräsident von Herbetswil, das Gutachten. Nicht nur enthalte es schlicht faktische Fehler, auch ziele es komplett am eigentlichen Ziel vorbei: Das Städtchen Klus zu schützen.

Diese Kritik bringen alle angefragten Gemeindepräsidenten an, zugespitzt lautet sie in etwa so: Ein Viadukt würde das Ortsbild laut Gutachten stark beschädigen. 20'000 Autos, die dort täglich durchfahren, aber offenbar nicht. Oder zumindest weniger stark. Die direkt Betroffenen können darüber nur den Kopf schütteln.

Pikant: Bereits bei einer früheren Version des Projekts Umfahrung Klus 1997 erstellte die eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ein Gutachten – also jene Kommission, die nun zusammen mit der eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege das aktuelle Gutachten erstellt hat. Und kam zum gegenteiligen Schluss: Durch eine Umfahrung dürfte «das wertvolle innere Ortsbild, aber auch die Wohn- und Lebensqualität des Städtchens, eine markante Aufwertung erhalten.»

Was ist an den Vorwürfen dran?

Sind die betroffenen Gemeindepräsidentinnen und - präsidenten einfach nur schlechter Verlierer? Oder ist das Gutachten wirklich so schlecht, wie es kritisiert wird?

Beim Bund verteidigt man sich:

«Die Erarbeitung des Gutachtens erfolgte im üblichen Rahmen der Funktionsweise der beiden Kommissionen, ebenso erfüllt das Gutachten die gesetzlichen Vorgaben.»

Am 15. März 2021 fand ein Augenschein in der Klus statt. Anwesend waren jeweils die beiden Sekretäre sowie eine Vertreterin der Kommission für Denkmalpflege. Der Vertreter der Kommission für Natur- und Heimatschutz musste sich kurzfristig entschuldigen lassen – habe aber den Augenschein selbst später nachgeholt.

Diese Delegation habe das Gutachten vorbereitet, in einer gemeinsamen Kommissionssitzung sei es diskutiert und von den Gesamtkommissionen verabschiedet worden. Alles sei also nach üblichem Ablauf vonstatten gegangen.

Doch auch dahinter stellt Müller-Altermatt ein Fragezeichen: Kann es sein, dass eine so kleine Delegation eine solche Macht hat? Er findet ganz klar: Nein.

Sandra Kolly. Bruno Kissling

Der Kanton, konkret das Bau- und Justizdepartement von Sandra Kolly, war sich wohl sicher, dass die Umfahrung vor Gericht Bestand haben würde. Zwar sei es üblich und auch effizient, ein solches Projekt an die Urne zu bringen, obwohl noch unklar ist, ob es überhaupt bewilligt werden kann, sagt Kolly.

Man kann es aber auch so sehen: Wäre der Kanton zum Schluss gekommen, dass das Gutachten – welches rund zwei Monate vor der Abstimmung öffentlich wurde – der Weisheit letzter Schluss sei, hätte man die Abstimmung womöglich kurzfristig verschoben.

Andere Gutachten kamen zu einem anderen Schluss

Erst dieses Gutachten befeuerte die Zweifel am Projekt in dieser Deutlichkeit. Andere Abklärungen im Vorfeld, auch externe Gutachten, waren alle zu einem anderen Schluss gekommen. Auch deshalb brachte sich der Kanton vor Gericht intensiv ein und zog die Schlussfolgerungen des Gutachtens «stark in Zweifel», wie Regierungsrätin Kolly sagt.

Als dann der aus ihrer Sicht negative Entscheid des Gerichts folgte, habe sie diesen «nicht nur als Baudirektorin, sondern insbesondere auch als gebürtige Thalerin, welche die unsäglichen Verhältnisse in der Klus bestens kennt, sehr enttäuscht» zur Kenntnis genommen.

Und jetzt? Ob das Urteil angefochten wird, ist noch offen. Mehrere Gemeindepräsidenten aus dem Thal fordern vom Kanton, genau dies zumindest intensiv zu prüfen. Zurückhaltender gibt sich Kreuchi aus Balsthal: Zwar sei es am Kanton, diese Frage zu prüfen. «Doch aus meiner Sicht ist dieses Projekt gestorben.» Es gelte jetzt, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und die Stauprobleme in der Klus anders zu lösen.

Dieses Versprechen gibt auch Kolly ab: «Wir sind es der gesamten Thaler Bevölkerung schuldig, eine Lösung zu finden.» Sollte das Urteil nicht angefochten werden, wäre das jetzige Projekt aber auf jeden Fall vom Tisch. 3,4 Millionen Franken Planungskosten hat der Kanton dafür ausgegeben.

