Verkehrsanbindung Thal «Dass das historische Städtchen kaputtgeht, beelendet mich» – Sandra Kolly spricht über die Umfahrung Klus Regierungsrätin Sandra Kolly verteidigt den Weiterzug des Gerichtsurteils zur Umfahrung Klus an das Bundesgericht. Die Solothurner Baudirektorin zerpflückt das von den Umfahrungsgegnern geforderte Paket an Sofortmassnahmen. Christof Ramser 08.08.2022, 16.00 Uhr

Sandra Kolly kann die Frustration in der Bevölkerung nachvollziehen: «Für viele ist nicht nachvollziehbar, dass nicht die Bevölkerung über allem steht.» Carole Lauener

Wären Sie bei der Verkehrsanbindung Thal eigentlich lieber im Wortsinn Baudirektorin als Justizdirektorin? Dann bräuchten Sie sich nun nicht vor Gericht zu streiten.

Sandra Kolly: Ich bin sehr gerne Baudirektorin, muss aber präzisieren: Als Justizdirektorin unterliegt mir in erster Linie die administrative Aufsicht über die Staatsanwaltschaft. Ich würde mich nie in ein laufendes Verfahren einmischen. Die Gerichte sind selbstständig.

Dennoch: Als Baudirektorin könnten Sie in der Klus bald einen Spatenstich vornehmen. Daraus wird nun nichts.

Und das wurmt mich. Ich bin die achte Baudirektorin, die sich mit diesem Projekt beschäftigt, seit 60 Jahren wird geplant. Als Thalerin gebe ich offen zu: Das Gerichtsurteil ging mir nah. Dass wir unter Umständen neu mit der Planung beginnen müssen, dass der Stau bestehen bleibt und das historische Städtchen Klus dabei kaputtgeht, das beelendet mich.

Verkehr durch das Städtchen Klus. Bruno Kissling

Wie kann es sein, dass eine Volksabstimmung angenommen wird, aber nicht umgesetzt werden kann?

Für das Umfahrungsprojekt brauchte es einerseits ein genehmigtes Bau- und Planungsverfahren, andererseits die gesicherte Finanzierung des Kredits. Es ist durchaus üblich und vom Bundesgericht gestützt, diese beiden Verfahren aus Effizienzgründen parallel laufen zu lassen. Der Kanton war überzeugt, dass das Projekt genehmigungsfähig ist. Und immerhin zeigte die Abstimmung, dass das Volk diese Umfahrung will, und zwar deutlich.

Verstehen Sie, dass so eine Vollbremsung in der Bevölkerung Frust auslösen kann?

Natürlich. Für viele ist nicht nachvollziehbar, dass nicht das Volk über allem steht, sondern ein Gericht sagt: Dieses Projekt ist nicht genehmigungsfähig. Aber wir wussten, dass dieser Fall eintreffen kann.

Hätten Sie, mit dem heutigen Wissen, die Abstimmung nicht doch besser vertagen sollen?

Nein, denn das Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission und der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, auf das sich das Verwaltungsgericht stützt, ist als Beweismittel ein Aspekt für die Interessenabwägungen. Der Kanton hat mehrere externe Gutachten eingeholt, unsere Fachstellen haben Abklärungen getroffen und wir kamen zu einem gegenteiligen Resultat.

Nach der Abstimmung sagten Sie, dass das Projekt die Anforderungen bezüglich Ortsbild- und Landschaftsschutz erfüllt. Eine Fehleinschätzung?

Im Gegenteil, denn ich bin überzeugt, dass das Projekt bewilligungsfähig ist. Dafür spricht auch, dass der Solothurner Heimatschutz keine Einsprache erhoben hat.

Woher nehmen Sie die Überzeugung?

Gemäss dem Schutzblatt der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (Isos) für das Städtchen Klus ist jede Massnahme zu unterstützen, welche dessen historische Bedeutung betont und dessen Gebäude einer adäquaten Nutzung zuführt. Massnahmen zur Eindämmung der durch den Verkehr verursachten Luft- und Lärmbelastung sind demnach zu realisieren. Genau dies wollen wir mit der Umfahrung. Hingegen hat sich das Gutachten der Eidgenössischen Kommissionen nicht näher mit diesen Empfehlungen auseinandergesetzt, was wir bemängeln. Stattdessen führt der Verkehr nun weiterhin durch das Städtchen.

War es keine Option, das Verwaltungsgerichtsurteil zu akzeptieren? Droht nun nicht eine Verschleppung des Stauproblems?

Bis das Urteil des Bundesgerichts vorliegt, kann es ein Jahr dauern. Lehnt es das Projekt ab, können wir das Projekt tatsächlich nicht umsetzen. Dann zöge sich die Lösung des Problems in die Länge. Aber wir wollten einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, gerade weil sich die Stimmbevölkerung so deutlich hinter die Umfahrung gestellt hatte.

Wie schätzen Sie die Chancen vor Bundesgericht ein ?

Zu einem laufenden Verfahren kann ich mich nicht äussern. Was ich aber sagen kann: Die Hürde, vor Bundesgericht zu gewinnen, ist hoch. Es gibt nun mal dieses Gutachten und das Urteil des Verwaltungsgerichts. Doch das Vorhaben ist nicht aussichtslos.

Was müsste passieren?

Das Bundesgericht müsste die Situation noch einmal vertieft überprüfen. Aber weiter will ich mich nicht auf die Äste hinauswagen. Ich werde mich nicht zur Arbeit der Richterinnen und Richter äussern.

Gegner der Umfahrung fordern ein sofortiges Massnahmenpaket. Etwa eine Studie mit dem Ziel, die OeBB stillzulegen. Was passiert jetzt in der Klus?

So eine Studie braucht es nicht. Das Bundesamt für Verkehr wertet jährlich den Kostendeckungsgrad der Regionalverkehrslinien aus. Die OeBB weist einen solchen von 37,5 Prozent auf. Das ist im Vergleich mit anderen Regionalbahnen ein Mittelwert und ein ähnlicher Wert wie beim Bipperlisi. Der Bund stellt die OeBB nicht in Frage.

Und Sie?

Im Moment ist das kein Thema. Ich würde der OeBB die Daseinsberechtigung nicht absprechen. Das sieht sicher auch die Gemeinde Balsthal als Hauptaktionärin so. Zudem darf man den Güterverkehr der OeBB nicht unterschätzen. Ein lukratives Geschäft, was bei dessen Wegfall zwischen Oensingen und Balsthal 6500 zusätzliche Lastwagenfahrten pro Jahr bedeuten würde.

Wie steht es mit Taktverdichtungen und Tempo 30?

Das Buskonzept 2024 sieht vor, die Parallelfahrten von Bahn und Bus zu reduzieren und in den Hauptverkehrszeiten zwischen Balsthal und Oensingen den Viertelstundentakt einzuführen. Die OeBB gewährleistet den Anschluss an den IC5, die Busse an die Regionalzüge. Tempo 30 ist heute in Stosszeiten wegen des Staus Wunschdenken. Eine generelle Temporeduktion steht momentan nicht im Vordergrund.

Wie sieht es mit Park and Ride aus, also Parkplätzen bei der Thalbrücke, wo die Pendler auf die Bahn umsteigen können?

Die Auswirkungen auf den Modalsplit wären gering und es würde die Verkehrsproblematik in der Klus nicht lösen. Ausserdem ist nicht bekannt, welche Auswirkungen es generell auf den Verkehrsfluss hätte, wenn in Stosszeiten zahlreiche Autos bei den Parkplätzen zirkulieren und einfädeln. Nicht zuletzt gibt es bei der Thalbrücke ein Platzproblem, und 20 Parkplätze würden dort für Park and Ride wohl nicht ausreichen.

Züge und Autos fahren durch die Klus. Bruno Kissling

Sie haben selber Wurzeln im Thal, Ihre Eltern leben noch dort, Sie besuchten in Herbetswil und Matzendorf die Schule. Welche Erinnerungen haben Sie an den Stau in der Klus?

Es gab sicherlich schon damals Stau, wenn auch weniger als heute. Ganz genau weiss ich es aber nicht mehr. Ich lebe seit 29 Jahren in Neuendorf im Gäu. Als ich aus dem Thal wegzog, fuhr ich noch nicht lange Auto und war zuvor oft zu Fuss unterwegs.

Derzeit kann die Durchfahrt durch die Klus bis zu 30 Minuten dauern. Wie wird es in zehn Jahren sein?

Sicher nicht weniger lang. Der Verkehr nimmt gemäss dem Bundesamt für Raumentwicklung von Jahr zu Jahr zu, das ist ein Fakt. Und mehr Homeoffice, wie im Urteil des Verwaltungsgerichts festgehalten wird, dürfte das nicht ändern. Die Durchfahrt durch den Flaschenhals Klus ist derzeit auf 1000 Fahrzeuge pro Stunde ausgelegt. Mit der Umfahrung wären es 1600 Fahrzeuge. Die Verkehrsanbindung Thal könnte die Verkehrszunahme schlucken. Ansonsten wird sich der Verkehr weiterhin durch die Klus zwängen und damit mittel- bis längerfristig den Bestand und Erhalt des Städtchens als Ganzes gefährden.

