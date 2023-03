Tödliches Sexspiel? Das sagt die Partnerin des Solothurners

Solothurner Anwalt Entgleistes Sexspiel oder Tötungsdelikt? Warum die Gerichtsmedizin vor Problemen steht – und was die neue Partnerin zum Drama sagt Weil man zuerst von einem natürlichen Tod ausging, fehlen im Fall des Solothurner Wirtschaftsanwalts wichtige DNA-Proben. Derweil meldet sich die Partnerin des Angeklagten zu Wort. Sie zeigt sich schockiert und verständnisvoll gleichermassen. Julian Spörri, Genf Jetzt kommentieren 01.03.2023, 19.00 Uhr

Seit Montag läuft in Genf der Berufungsprozess des Solothurner Wirtschaftsanwalts, der beschuldigt wird, seine Frau mit einem Kissen oder einem Duvet erstickt zu haben. Der Fall ist aussergewöhnlich: Nicht nur handelt es sich um eine bekannte Persönlichkeit, die im letzten Mai zu einer 13-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Vielmehr gibt der Beschuldigte mittlerweile auch zu, dass seine Frau nicht eines natürlichen Todes, sondern während eines extremen Sex-Spiels verstorben war.

Am dritten Prozesstag machten nun die gerichtsmedizinischen Fachpersonen klar, dass der geschilderte Tod bei einem erotischen Erstickungsspiel seinesgleichen sucht. Ein gleicher Fall, wie er vom Beschuldigten beschrieben werde, sei in der wissenschaftlichen Literatur nicht zu finden, sagte Silke Grabherr, Direktorin des Westschweizer Universitätszentrum für Rechtsmedizin (CURML).

Beim CURML handelt sich um die Gerichtsmedizin, die nach dem Tod der Frau im Jahr 2016 eine Daunenfeder in der Lunge der Verstorbenen gefunden hatte. Die Feder stellte die These eines natürlichen Todes in Frage und brachte damit die Affäre erst ins Rollen.

Warum keine DNA-Proben entnommen wurden

Im Berufungsprozess mussten die Gerichtsmedizinerinnen darüber Auskunft geben, wie plausibel die neuen Schilderungen des Solothurners sind. Hat das verhängnisvolle erotische Spiel, das seiner Frau zu einem intensiveren Orgasmus verhelfen sollte, tatsächlich stattgefunden?

Im Rahmen ihrer Literaturrecherche suchten die Fachpersonen nach Todesfällen bei sadomasochistischen Erstickungspraktiken, die als Unfälle dargestellt wurden. Resultat: Von den 17 erfassten Fällen lag nur bei einem reines Ersticken vor, bei den anderen war Strangulation im Spiel.

Entsprechend monierte die Verteidigung, dass es keine Vergleichbarkeit mit der von ihrem Mandanten beschriebenen Praktik gebe. Silke Grabherr entgegnete, dass die Gerichtsmedizin nach ähnlicheren Fällen gesucht, aber nicht gefunden habe.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass bei der Autopsie der Verstorbenen im Jahr 2016 keine DNA-Probe aus dem Genitalbereich entnommen wurde, die heute über die Existenz von Geschlechtsverkehr in der fraglichen Nacht Auskunft geben könnte. Dies bedauerte eine Expertin des CURML. Der Grund dafür sei jedoch einfach: Man sei zu dieser Zeit von einem natürlichen Todesfall ausgegangen.

Eine nachträglich angeordnete DNA-Probe gelangte derweil zu widersprüchlichen und nicht belastbaren Ergebnissen. Die Fachpersonen erklärten dazu, dass die Entnahme normalerweise im Vorfeld der Autopsie erfolge, um Kontaminationen zu vermeiden.

Letztlich vermochte die Befragung der Gerichtsmedizin also weder die Position des Beschuldigten zu untermauern noch dessen Schilderungen zu widerlegen.

«Viele haben sich von ihm abgewandt»

Gestärkt wurde der Rücken des 72-Jährigen dagegen während den Zeuginnenbefragungen. Eine Freundin der Verstorbenen stellte klar, dass sie trotz der jüngsten Enthüllungen «absolut» hinter dem Wirtschaftsanwalt stehe. Sie habe zwischen ihm und seiner Frau keinerlei Spannungen festgestellt.

Auch die neue Partnerin des Angeklagten kam zu Wort. Die beiden hatten sich 2017 an einer Geburtstagsfeier kennen gelernt. Davon, dass er der Tötung an seiner verstorbenen Frau beschuldigt wird, erzählte er ihr beim zweiten Treffen. «Ich war sehr schockiert», blickte sie zurück. Sie habe nach dem Gespräch mit ihm aber keinen Grund gesehen, seine Unschuld in Frage zu stellen.

Die Enthüllung zum entgleisten Sexspiel sei wiederum ein Schock gewesen – und sei es noch immer, so die Frau. Sie habe jedoch ziemlich schnell den Grund für das «enorme Geheimnis» verstanden. Sein grosser Sinn für Ethik und Moral habe es ihm unmöglich gemacht, über die angewandte sexuelle Praxis zu sprechen.

Wie geht es nun mit der Beziehung zwischen ihr und dem Beschuldigten weiter? «Viele Menschen haben sich von ihm abgewandt, auch Verwandte», sagte die Frau. Sie selber sei bereit, das Verhältnis wieder aufzubauen. Es handle sich dabei um eine Prüfung, «die uns für unser ganzes Leben prägen wird».