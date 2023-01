Pflicht für Solaranlagen: In Solothurn: macht die SVP Opposition

Verfassungswidrig? In Solothurn entbrennt ein heisser Streit um die neue «Solarverordnung» – was das mit der Umfahrung Klus zu tun hat Grundsätzlich müssen Neubauten ab einer gewissen Grösse mit Solaranlagen bestückt sein. Es gibt aber Ausnahmen. Wie die Solothurner Regierung diese regeln will, sei verfassungswidrig, sagt die SVP. Urs Moser Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Solarteur bei der Befestigung von Solarpanels. Gaetan Bally/KEYSTONE

Ein massgebender Punkt, warum ein neues kantonales Energiegesetz 2018 an der Urne grandios scheiterte, dürfte die Vorschrift gewesen sein, dass bei Neubauten ein Teil der benötigten Elektrizität vom Gebäude selbst erzeugt werden muss. Nun bekommen die Gegner von damals eine solche Vorschrift aber vom eidgenössischen Parlament aufs Auge gedrückt. Das Bundesgesetz über dringliche Massnahmen zur Sicherung der Stromversorgung im Winter schreibt genau das vor: die Erstellung von Solaranlagen bei Neubauten (Photovoltaik oder Solarthermie).

Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn der Bau einer Solaranlage wirtschaftlich unverhältnismässig ist. Die Details dazu haben die Kantone zu regeln. Und im Kanton Solothurn tobt bereits ein Streit um die Umsetzung des dringlichen Bundesbeschlusses. Der Regierungsrat hat die Einführungsverordnung zum Bundesgesetz vergangenen Dezember beschlossen, die SVP-Fraktion des Kantonsrats hat nun aber Einspruch dagegen erhoben.

Die SVP macht vom Vetorecht Gebrauch

Das Vetorecht der Legislative gegen Verordnungen im Zuständigkeitsbereich der Exekutive ist in so umfassendem Rahmen wie in Solothurn schweizweit einmalig. Im vorliegenden Fall wird unter anderem die Umkehr der Beweislast gerügt. Laut der regierungsrätlichen Verordnung ist es so: Macht eine Bauherrschaft geltend, die Erstellung einer Solaranlage sei technisch gar nicht machbar oder wirtschaftlich unverhältnismässig, hat sie auch den Nachweis dafür zu erbringen. Normalerweise ist es umgekehrt, im Streitfall hätten die Behörden zu begründen, warum sie das anders sehen und auf die Erstellung einer Solaranlage bestehen.

Wo das Problem liegt, lässt sich anhand eines aktuellen Beispiels illustrieren – wenn auch aus einem ganz anderen Bereich: Im Streit um die Umfahrung Klus hat das Verwaltungsgericht die Erstellung eines denkmalschützerischen Gutachtens verfügt, und dafür mussten nicht die Beschwerdeführer gegen das Umfahrungsprojekt aufkommen. Das Verwaltungsgericht kam in der Folge tatsächlich zum Schluss, die Umfahrung sei nicht bewilligungsfähig, das Verfahren ist nun vor Bundesgericht hängig.

Wie bei der Umfahrung Klus: das Verwaltungsgericht verfügte die Erstellung des Gutachtens (das schliesslich zeigte, dass das Umfahrungsprojekt nicht bewilligungsfähig sei). Bruno Kissling

Im Veto gegen die «Solarverordnung» macht die SVP nun geltend, dass es nicht nur unverhältnismässig und faktisch so gut wie unmöglich wäre, von Bauherrschaften den Nachweis für eine Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung einer Solaranlage zu verlangen. Die Umkehr der Beweislast in der regierungsrätlichen Verordnung sei auch rechtswidrig. Sie verstosse gegen die Bestimmungen im kantonalen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege. Wenn schon, sei die Beweislastverteilung Sache des Bundes – und das nun umzusetzende Bundesgesetz sieht tatsächlich keine Umkehrung der üblichen Beweislast vor.

Aber das ist nicht der einzige Punkt. Eigentlich erwarten die Einsprecher vom Regierungsrat, dass er seinen Beschluss ohnehin von sich aus zurückzieht. Denn die Verordnung sei so oder so als nichtig zu betrachten, weil sich die Regierung darin Kompetenzen anmasse, die ihr gar nicht zustehen.

Auf den ersten Blick ein klarer Verfassungsbruch

Es geht um einen Passus in der Kantonsverfassung. Dort ist unmissverständlich festgelegt, dass nicht die Regierung, sondern der Kantonsrat die Einführungsvorschriften zu Bundesbeschlüssen erlässt. Eine Übertragung dieser Kompetenz an den Regierungsrat ist zwar «im Einzelfall» zulässig, aber hier nicht erfolgt.

Was auch immer darin steht, die Ausführungsverordnung zum dringlichen Bundesbeschluss zur Sicherstellung der Stromversorgung könnte also so oder so nicht einfach vom Regierungsrat erlassen, sondern müsste dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet werden – finden jedenfalls die Einsprecher der SVP.

Ein heikler Punkt, denn auch wenn das Parlament das Veto ablehnt und der Regierung in delikaten Fragen wie der Beweislast-Umkehrung folgt: Ein Kantonsratsbeschluss zur Solaranlagen-Pflicht wäre im Gegensatz zu einer regierungsrätlichen Verordnung dem fakultativen Referendum unterstellt. Dass es eine einflussreiche Lobby wie der Hauseigentümerverband ergreifen würde, ist sicher nicht auszuschliessen.

Die Verwaltung sagt: Bundesrecht geht vor

SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann ereifert sich denn auch über den vermeintlichen Verfassungsbruch und die Aushebelung der Volksrechte: «Der Solothurner Regierungsrat handelt offenbar nach der Maxime la loi, c'est moi» (ich bestimme, was Recht ist), meint er in Anlehnung an das Zitat des absolutistischen französischen «Sonnenkönigs» Ludwig XIV.

Rémy Wyssmann, Kantonsrat SVP. Bruno Kissling

Das lässt man im Rathaus nicht auf sich sitzen. Victor von Sury, Leiter des Rechtsdienstes im Bau- und Justizdepartement, verweist auf den Wortlaut des Bundesgesetzes: Demzufolge haben bis zum Inkrafttreten eigener gesetzlicher Regelungen ausdrücklich die Kantonsregierungen die Ausnahmen von der Solaranlagen-Pflicht auf Verordnungsstufe zu regeln. Diese Kompetenzdelegation gehe kantonalem Recht vor.

Touché? SVP-Jurist Wyssmann will nicht gleich klein beigeben. Seiner Meinung nach kann der Bundesgesetzgeber nicht einfach die kantonale Verfassung aushebeln und könne der Regierungsrat die Vorgaben des Bundesrechts auch mit einer vom Kantonsrat zu erlassenden Ausführungsverordnung erfüllen. Andernfalls hätte diese ja auch vom Verordnungsveto ausgenommen werden müssen, gibt er zu bedenken.

