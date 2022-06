Vereinsturnen in Wolfwil

Am vergangenen Wochenende fanden in Wolfwil die regionalen Meisterschaften im Vereinsturnen statt. Die Aufregung und Vorfreude der Teilnehmer war gross, da das 2019 gegründete neue OK nach der ersten Sitzung Anfang 2020 direkt in Kurzarbeit geschickt wurde. Zwei Saisons lang sass man auf der Wartebank.

Martina Gottburg 09.06.2022, 05.00 Uhr