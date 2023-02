Handyantennen: Solothurner Gemeinden bestimmen neu den Standort

Vereinbarung unterzeichnet Neue Handyantennen im Kanton Solothurn: Gemeinden haben bei der Standortwahl künftig das letzte Wort Der Bau neuer Handyantennen (oder die Umrüstung bestehender auf 5G) ist eine komplizierte Sache, regelmässig hagelt es Einsprachen. Nun haben der Kanton Solothurn, die Gemeinden und die grossen Mobilfunkanbieter eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet, um das Prozedere künftig zu beschleunigen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Handyantennen sind immer wieder umstritten. So musste die Swisscom nach einer Klage die Antenne in Buchegg abstellen, weil sie für die Umrüstung auf 5G kein Baugesuch eingereicht hatte. Bild: Urs Byland

Es ist einigermassen paradox: Auf sein Handy will kaum jemand verzichten. Aber eine Handyantenne im Dorf, oder noch schlimmer: Vor der eigenen Haustüre, das kommt für viele nicht in die Tüte.

Gefühlt ist es zum Normalzustand geworden, dass es bei neuen Antennen (oder solchen, die auf 5G umgerüstet werden sollen) Einsprachen hagelt. Sei es in Olten, Messen oder, ganz aktuell, Lommiswil, wo Gegner einer neuen Handyantenne im Dorf per Whatsapp mobilisierten. Fast 200 Personen sollen sich im 1500-Seelen-Dorf gegen die Antenne ausgesprochen haben.

Rein rechtlich gesehen wäre die Sache eigentlich klar: Eine neue Antenne ist bewilligungspflichtig. Heisst: Die Gemeinde prüft die Pläne auf die baugesetzlichen Bestimmungen, das kantonale Amt für Umwelt zusätzlich daraufhin, ob die Strahlen-Grenzwerte eingehalten werden. Ist die Antenne ausserhalb der Bauzone geplant, beispielsweise auf Landwirtschaftsland, braucht es zudem noch eine Ausnahmebewilligung durch das kantonale Bau- und Justizdepartement.

Die Debatte ist sehr emotionsgeladen

Aber eben: Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind das eine. Wenn sich Dutzende Anwohnerinnen und Anwohner gegen ein solches Projekt wehren, kann das schwerlich einfach ignoriert werden. Wer nur schon sein Land für den Bau einer Antenne zur Verfügung stellen möchte, braucht ein dickes Fell. Da spielt es auch keine Rolle, ob sämtliche Vorschriften eingehalten würden. So emotionsgeladen ist die Debatte rund um das Thema 5G mittlerweile.

Vielleicht war das mit ein Grund, warum der Kanton, der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden und die grossen Mobilfunkanbieter Swisscom, Salt und Sunrise Ende letzten Jahres eine gemeinsame Vereinbarung unterschrieben haben. Ziel ist es, den gesamten Planungsprozess von Antennen zu konkretisieren und transparenter zu gestalten. Insbesondere sollen die Gemeinden früher miteinbezogen werden und noch mehr Mitspracherecht erhalten.

Wobei Thomas Blum, Geschäftsführer des Einwohnergemeindeverbands, betont: Die Idee hinter der Vereinbarung sei gewesen, die eigentlich klaren «aber dennoch komplexen und schwierigen Bewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen» noch detaillierter aufzuzeigen und zu klären. «Dass damit die emotionalen Diskussionen in den Gemeinden verhindert werden können, glaube ich eher nicht.»

Gemeinden werden früher miteinbezogen

Was steht in dieser Vereinbarung also genau? Zwei Hauptpunkte: Zum einen werden die Mobilfunkanbieter verpflichtet, den Kanton, insbesondere aber die Gemeinden bei der Planung neuer Antennen (oder der Umrüstung bestehender Antennen auf 5G) früher mit an Bord zu holen. So sollen Swisscom und Co. die Gemeinden und den Kanton künftig jährlich über ihre Planung informieren: Wo wird nach neuen Standorten gesucht, wo stehen mögliche Umrüstungen an und so weiter.

Die Absicht dahinter: «Die Gemeinden sind aufgrund der umfassenden Informationen jederzeit in der Lage, die interessierte Bevölkerung bei Bedarf zu informieren.» So steht es in der Vereinbarung. Die Hoffnung dabei ist, dass dadurch die «Nachvollziehbarkeit der sachlichen und technischen Rahmenbedingungen bei Mobilfunkantennen» in der Bevölkerung erhöht werden kann und dadurch Bewilligungsverfahren beschleunigt werden. Oder etwas freier formuliert: Man will Verständnis schaffen, um möglichst Einsprachen vorzubeugen.

Gemeinden haben beim Standort das letzte Wort

Der zweite Hauptpunkt betrifft die Standortsuche. Plant ein Mobilfunkanbieter eine neue Antenne, muss er künftig ganz zu Beginn des Prozesses der Gemeinde nicht nur den selbst gewünschten Standort vorschlagen, sondern zusätzlich sämtliche Flächen im Umkreis von 200 Metern, an denen eine Antenne in Frage käme. Die Gemeinde kann daraufhin Alternativstandorte vorschlagen und hat sogar das letzte Wort, wo der Mobilfunkanbieter die Antenne schliesslich planen soll (sofern der neue Standort «technisch und wirtschaftlich» Sinn macht).

Am Bewilligungsverfahren ändert sich nichts. Der Anbieter muss weiterhin ein Baugesuch einreichen, welches geprüft und je nachdem von der Gemeinde bewilligt wird oder auch nicht. Wobei es bei diesem Prozedere nun vorkommen kann, dass die Gemeinde über eine Antenne befinden muss, deren Standort sie selbst festgelegt hat, bei deren Planung sie also selbst aktiv mitgewirkt hat. Dass die Hoffnung besteht, dass das Bewilligungsverfahren beschleunigt werden kann, dürfte somit auf der Hand liegen.

Haben Gemeinden die Planung verschlafen?

Einer, der froh über die Vereinbarung ist, ist Daniel Laubscher. Der Bauverwalter von Buchegg befasst sich intensiv mit dem Thema Handyantennen, hat etwa in seinem Heimatdorf Büren gegen eine Antenne gekämpft. Er sagt in aller Deutlichkeit: «Gemeinden haben sich bisher zu wenig mit der Planung von Antennen auseinandergesetzt.»

Seien es Schulen, Strassen, Wasserleitungen: All diese Infrastrukturprojekte werden von Gemeinden geplant. Nur die Handyantennen nicht, das übernehmen die Mobilfunkanbieter. Wenn dann ein Baugesuch eingereicht wird, könne nur noch dafür oder dagegen entschieden werden, eine sachliche Diskussion sei dann nicht mehr möglich.

Dabei wäre es gerade bei diesem Thema wichtig, dass die Bevölkerung früh mitreden könne: Was will man überhaupt? Wie gut soll der Empfang sein? Reicht es, telefonieren zu können, oder muss ich über 5G auch Fernsehen können? Wie viele neue Antennen sollen wo gebaut werden? Dass all diese Grundsatzfragen dank dieser Vereinbarung nun eher diskutiert werden, hält Laubscher für «bitter nötig».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen