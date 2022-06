Verein «Queer Mittelland» Sie möchten sichtbar sein – genau so, wie sie sind: Dieser neue Verein macht sich für queere Personen in der Region stark Die Queer-Community hat sich in der Region einen sicheren Hafen erbaut und lässt sich von Gegenstimmen nicht aufhalten. Als Teil des Co-Präsidiums möchte Daniel Schiessl Brücken schlagen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 07.06.2022, 14.00 Uhr

Dani Schiessl Teil des CO-Präsidiums des Vereins Queer Mittelland. Bruno Kissling

Regenbogenfarben prägten im vergangenen Jahr die Strassen und Balkone des Mittellands. Mit Kreide wurden sie auf den Boden gemalt oder auf Fahnen gehisst. Ursprung der Farbenpracht: die Abstimmung über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.

Im Rahmen der Abstimmung wurden verschiedene Aktionen durchgeführt, auch in der Region. Die Arbeit des regionalen Abstimmungskomitees sollte jedoch nach dem Abstimmungserfolg nicht vorbei sein. Deshalb entschied sich das Komitee zur Gründung des Vereins Queer Mittelland. Die im Rahmen der Abstimmung aufgebauten Strukturen für queere Personen sollen im Verein erhalten und weiter ausgebaut werden.

«Queer»: Ein Begriff im Wandel Queere Personen brechen mit ihrer geschlechtlichen Identität und/oder sexuellen Orientierung aus der Heteronormativität der Gesellschaft aus. Dabei wird von einer sozialen Vorstellung ausgegangen, dass es zwei sich gegenseitig anziehende Geschlechter gibt. Der Begriff «queer» wurde früher abwertend verwendet. Er disqualifizierte Personen als «eigenartig, suspekt oder sonderbar». Mitte der 90er-Jahre wandelte sich die Bedeutung des Begriffs zu einer positiven Selbstbezeichnung.

Vom Abstimmungskampf zum Verein

«Am 30. April wurde der Verein in Olten gegründet», erklärt Mitgründungsmitglied Daniel Schiessl. Dem Vereinsnamen entsprechend dient er zur Erhöhung der Sichtbarkeit queerer Vielfalt im Mittelland.

Daniel Schiessl ist ein jahrelanges Mitglied der Queer-Bewegung und sowohl Teil des letztjährigen Abstimmungskomitees als auch des Co-Präsidiums des Vereins. Als nicht-binäre Person identifiziert sich Schiessl weder als Frau noch als Mann. Für queere Personen wie Schiessl gebe es in der Region zu wenige Veranstaltungen. Eine Erkenntnis, die nicht zuletzt dem letztjährigen Abstimmungskampf entspringt. «Mit der Vereinsgründung soll diese Lücke nun geschlossen werden.»

Während des Abstimmungskampfs wurden in städtischen wie auch in ländlichen Gebieten diverse Aktionen durchgeführt. «Dabei lernten sich viele Leute kennen, die sich gerne an queeren Veranstaltungen beteiligen», so Schiessl.

Kampagne für die «Ehe für alle» auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn. Hansjörg Sahli

Die Aktionen zielten auf den Kontakt mit der Bevölkerung ab. Aktionen wie «Human Library» oder auf Deutsch «menschliche Bibliothek» zeigten, dass das vorhandene Wissen in der Bevölkerung sehr beschränkt ist. Dabei beantworteten queere Menschen Fragen zu ihrem Geschlecht und ihrer sexuellen Orientierung. Sie möchten als Teil der Gesellschaft sichtbarer werden. Dies möchte auch der neugegründete Verein.

Bisher unbekanntes Angebot im Mittelland

«Ein Novum in der Region», meint Schiessl. Bisherige im Mittelland aktive Organisationen seien nur für bestimmte Gruppen wie Lesben, Schwule oder Jugendliche zugänglich. Mit «Queer-Hangouts» und Hilfsgesprächen will der Verein die Angebotslücke schliessen. Aktuell sind genauere Vereinsstrukturen in Ausarbeitung, die durch die Mitglieder mitbestimmt werden.

An den «Queer-Hangouts» sind sowohl queere als auch queerfreundliche Menschen willkommen. So dürfen auch Interessierte an den Treffen teilnehmen. Sie finden einmal pro Monat in Solothurn, Olten, Aarau sowie Baden statt und würden rege besucht. «Einige kommen nur zu den Treffen an ihren Wohnsitzen, andere zu allen vier», so Schiessl.

Die Hilfsgespräche finden in einem kollegialen Rahmen statt. «Bei Notwendigkeit verweisen wir die Betroffenen an Fachpersonen», erklärt Schiessl. Besonders Personen mit einer Transidentität, die sich nicht mit ihrem bei der Geburt zugewiesenem Geschlecht identifizieren, erhielten oft wenig Unterstützung von ihrem Umfeld.

Politische Erfolge weiterführen

Die Vereinsangebote tragen zu einer besseren Sichtbarkeit queerer Menschen im Lebensalltag bei. Dabei werden innerhalb der Gesellschaft Gespräche angeregt und Brücken geschlagen.

Schiessl hofft, dass die zuletzt gefeierten politischen Erfolge anhalten werden. Bis zur politischen Gleichstellung sei es jedoch noch ein langer Weg, auf welchem es immer Gegenstimmen geben werde. Schiessl ist überzeugt: «Diese werden uns jedoch nicht aufhalten.»

