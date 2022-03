Verbrechen Mordfall Metzerlen: Der Rechtsanwalt verliess den Prozess ungerechtfertigt – das Bundesgericht bestätigt Busse Der Verteidiger eines Täters im Mordfall Metzerlen machte erfolglos eine Behinderung seiner Arbeit geltend. Urs Mathys Jetzt kommentieren 01.03.2022, 14.00 Uhr

So berichteten die Medien über den Mordfall von Metzerlen. Kenneth Nars

Die Unterbringung seines Mandanten in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schachen Deitingen sei «menschenunwürdig», die Haftbedingungen seien «degradierend und persönlichkeitsverletzend» und würden gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verstossen.

Unter diesen folterähnlichen Bedingungen könne sich der wegen Mordes, mehrfachen bandenmässigen Raubes, gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls Angeklagte nicht wirksam auf seinen Prozess vorbereiten und die Aufgabe einer wirksamen Verteidigung werde entsprechend erschwert.

Mit dieser alarmierenden Begründung untermauerte ein Rechtsanwalt sein Begehren, dass der auf den 7. bis 15. Dezember 2020 angesetzte Prozess vor Amtsgericht Dorneck-Thierstein gegen einen Tatbeteiligten am Tötungsdelikt am ehemaligen Gemeindepräsidenten von Metzerlen von 2010 zu sistieren sei.

Wenn der Forderung auf eine Verlegung seines Mandanten in eine «menschenrechtskonforme Zelle» nicht entsprochen werde, so der Rechtsanwalt weiter, werde er an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen.

Die Amtsgerichtspräsidentin wies den Antrag des Verteidigers auf eine Verhandlungssistierung am 11. Dezember 2020 als ungerechtfertigt ab. Im Anschluss an ihre mündliche Begründung stand der Verteidiger unvermittelt auf und packte seine Sachen zusammen.

Der verdutzten Gerichtspräsidentin beschied er, dass er so nicht weiterzumachen gedenke und verliess den Gerichtssaal. Davon liess sich der Anwalt auch nicht vom Hinweis abhalten, dass er damit die Standesregeln verletze und er mit einer Busse rechnen müsse.

Eine Busse wurde dann auch tatsächlich ausgesprochen: 700 Franken wurden dem Rechtsanwalt von der Gerichtspräsidentin aufgebrummt. Was der nicht auf sich sitzen lassen mochte und ihn zuerst beim Obergericht und zuletzt vor Bundesgericht Beschwerde führen liess.

«Prozessualer Notstand» war nicht gegeben

Das Bundesgericht habe festzustellen, dass er die Verhandlung nicht unerlaubterweise verlassen habe und dass daher auch keine Busse gerechtfertigt sei, forderte er. Doch auch «Lausanne» lässt den streitbaren Rechtsanwalt nun abblitzen.

Das Bundesgericht in Lausanne lässt den streitbaren Rechtsanwalt abblitzen. Laurent Gillieron / Keystone

Gemäss der Rechtsprechung sei das Verlassen der Hauptverhandlung durch den Verteidiger nur dann «gerechtfertigt, wenn dies das einzige Mittel darstellt, um durch die Unterbrechung des Prozesses einen dem Angeklagten drohenden nicht wieder gut zu machenden Nachteil zu verhindern», halten nach dem Solothurner Obergericht nun auch die höchsten Richter des Landes in ihrem Urteil fest.

Vom geltend gemachten «prozessualen Notstand» könne keine Rede sein: Die vom Rechtsanwalt beanstandeten Haftbedingungen seines Mandanten seien «verfassungs- und menschenrechtskonform» gewesen und die Verteidigung nicht weiter eingeschränkt, «als dies bei Haft unvermeidbar ist». Somit sei die Verteidigung stets gewährleistet gewesen und der Beschwerdeführer «hatte keinen begründeten Anlass zum Verlassen der Hauptverhandlung».

Vor diesem Hintergrund weist das Bundesgericht die Beschwerde des Rechtsanwaltes ab, bestätigt somit die Busse von 700 Franken und drückt dem Beschwerdeführer auch noch die Gerichtskosten von 2000 Franken aufs Auge.

Aus Sicherheitsgründen in der Strafanstalt

Hintergrund des Falles sind die Begleitumstände des Prozesses gegen die zwei Beschuldigten im Tötungsdelikt von Metzerlen, bei dem im März 2010 der ehemalige Gemeindepräsident von Metzerlen in seinem Haus bei einem Raubüberfall so brutal gefoltert worden war dass er später an den Verletzungen verstarb.

Wegen der Gefährlichkeit der erst Jahre später verhafteten Täter wurde der Amtsgerichtsprozess aus Sicherheitsgründen in der JVA Schachen durchgeführt. Dort wurde denn auch der Mandant des klagenden Rechtsanwalts für die Dauer des Prozesses untergebracht.

«Da keine ordentliche Zelle frei war und die auf die Corona-Krise zu beachtende Anstaltsquarantäne eine getrennte Unterbringung erforderte», sei der Angeklagte «auf eine vergleichsweise kurze Zeit» in der Disziplinarzelle der JVA untergebracht worden, heisst es dazu in den Erwägungen des Bundesgerichts:

«Er konnte dort lesen und fernsehen», die Überwachungskameras seien abgeklebt und abgeschaltet gewesen und «seine Privatsphäre war gewahrt».

Der Beschuldigte sei ausreichend verpflegt worden, habe täglich duschen und spazieren können. Dass «die Hocktoilette unkomfortabel gewesen» sei, möge zutreffen, hält das Bundesgericht weiter fest, doch «mangelnder Komfort begründet keine Verletzung der Menschenrechtskonvention».

Urteil 1B_113/2021 der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung, publiziert am 22. Februar 2022.

