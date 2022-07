Niederbipp: Opfer von Schiesserei identifiziert

Verbrechen Mann in Niederbipp erschossen: Nun wurde das Opfer identifiziert Der Mann, der am Sonntag in Niederbipp bei einer Schiesserei getötet wurde, ist formell identifiziert. Es handelt sich um einen 26-jährigen Rumänen. 26.07.2022, 18.32 Uhr

Die Identität des Mannes, der am Sonntag in Niederbipp erschossen wurde, ist formell geklärt. Es handelt sich um einen 26-jährigen im Kanton Bern wohnhaften Rumänen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend mitteilt.