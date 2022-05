Veraltetes Lohnsystem 98 Prozent der Kantonsangestellten kriegen Jahr für Jahr einen Leistungsbonus Praktisch sämtliche Mitarbeitenden dürfen sich jeden Juni über einen Zustupf von bis zu mehreren tausend Franken freuen. 2021 wurden Leistungsboni von über acht Millionen Franken ausgezahlt. Herbert Lanz Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Das Personalamt des Finanzdirektors Peter Hodel lässt jährlich Boni regnen. Silvan Wegmann

Das Staatspersonal erlebt auch aktuell wieder eine Nullrunde in Sachen Reallohnerhöhung. Eine Nullrunde mussten die Angestellten eine nach der andern schon seit zehn Jahren hinnehmen. Lediglich 2019 war eine Ausnahme, als es ein Lohnplus von rund einem Prozent gab. Das dürfte ernüchternd sein für die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung.

Aber handelt es sich nicht auch um eine Frage der Betrachtungsweise? Tatsache ist: Jeder Angestellte hat neben einer Reallohnerhöhung zwei weitere Möglichkeiten, wie der eigene Lohn jährlich ansteigen kann. Die Stichworte dazu lauten «Erfahrungsstufe» und «Leistungsbonus» (Lebo).

Der Lohn setzt sich grundsätzlich aus einem Grundlohn und diesen zwei Bestandteilen zusammen. Geregelt ist dies in einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) in den Paragrafen 133 und 134. Für den Leistungsbonus stehen laut GAV höchstens 2,5 Prozent der gesamten Lohnsumme pro Jahr zur Verfügung. Mit dem 20-stufigen Erfahrungszuschlag (E1 bis E20) erreichen Mitarbeitende am Ende (auf Stufe E20) das Lohnmaximum, das 50 Prozent über dem Grundlohn liegt.

Mitarbeitendenbeurteilung ist Geld wert

Entscheidend dafür, wer eine der 20 Erfahrungsstufen nach oben klettert oder einen Lebo erhält, ist die Mitarbeiterbeurteilung durch die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten. Wer einen Erfahrungszuschlag will oder erwartet, dessen Leistungen müssen «mindestens als genügend bewertet werden», so der GAV.

Für den Lebo braucht es mindestens die Note «gut». Der Leistungsbonus ist laut der Website des Kantons «ein In­strument, um den Lohn gemäss den Arbeitsresultaten und dem Verhalten zu individualisieren und zu differenzieren». Der Lebo sei als eine Art Wertschätzung für die effektiv erbrachte und beurteilte Arbeitsleistung zu verstehen.

Die Recherche beim kantonalen Personalamt im Finanzdepartement von Regierungsrat Peter Hodel zeigt, dass nicht bloss eine Minderheit für ihre Leistung honoriert wird (Stichworte «individualisieren» und «differenzieren») und dass sich die Verteilung der Benotung ebenfalls nicht an der statistischen Normalverteilung orientiert.

Die Gausssche Normalverteilung geht davon aus, dass rund 15 Prozent der Bewerteten im oberen, 15 Prozent im unteren und rund 70 Prozent im mittleren Bereich einer Stichprobe liegen.

Durchschnittslohn von 111'000 Franken

2021 war kein Ausnahmejahr. «Die prozentuale Verteilung der Beurteilungen deckt sich grossmehrheitlich auch mit den vergangenen Jahren», erklärt Urs Hammel, Leiter des Solothurner Personalamts, auf Anfrage.

Fazit: Fast alle Mitarbeitenden werden mit «genügend» und besser beurteilt und haben somit Anspruch auf einen Erfahrungszuschlag. Da rund die Hälfte der Mitarbeitenden bereits auf Stufe E20 sind und somit das Maximum in ihrer Lohnklasse verdienen, erhält «nur» die andere Hälfte den Erfahrungszuschlag.

Die Noten für 3390 Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung inklusive Gerichte sahen 2021 wie folgt aus: Note A – ausgezeichnet: 9 Prozent (303 Mitarbeitende) Note B – sehr gut: 58 Prozent (1960 Mitarbeitende) Note C – gut: 31 Prozent (1066 Mitarbeitende) Note D – genügend: 2 Prozent (53 Mitarbeitende) Note E – ungenügend: 0,25 Prozent (8 Mitarbeitende)

Dafür bekommen 98 Prozent aller 3390 Beurteilten einen Leistungsbonus. Dieser Lohnzustupf wird jeweils zusammen mit dem Junilohn ausbezahlt. Der Lebo beträgt im Durchschnitt 2,5 Prozent eines individuellen Jahresbruttolohns inklusive 13. Gehalt – oder bis zu maximal 5 Prozent davon.

Konkret: Wer als Handwerkerin in der Lohnklasse 9 einen monatlichen Bruttolohn von 6081.20 Franken erhält, der 13 Mal fällig ist, bekommt zusätzlich zum Junilohn im Durchschnitt noch 1976.40 Franken. Wer Leiter einer Amtsstelle in der Lohnklasse 28 mit einem Maximallohn von monatlich 15'236.60 Franken brutto ist, erhält im Durchschnitt 4951.90 dazu. Es kann aber auch das Doppelte sein – bei 5 statt 2,5 Prozent persönlichem Bonus. Insgesamt gibt es 31 Lohnklassen.

Neben den beurteilten 3390 Mitarbeitenden sind noch weitere 1130 Personen beim Kanton angestellt. Die Besoldungskosten für die total 4523 Angestellten belaufen sich gemäss Geschäftsbericht 2021 auf 406,4 Millionen Franken. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Leistungsbonus von insgesamt 8,82 Millionen Franken.

Lediglich Lehrkräfte des Heilpädagogischen Schulzentrums sowie Staatsschreiber, Richter und die Regierungsräte sowie einzelne weitere Funktionen haben keinen Anspruch auf den Lebo. Der Durchschnittslohn über alle Departemente gesehen liegt bei 111'000 Franken pro Jahr.

Expertin äussert sich kritisch

Gudela Grote ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH Zürich. Sie wertet einen Leistungsbonus grundsätzlich kritisch. Sie schreibt auf Anfrage: «Das Problem, dass Leistungsbeurteilungen in den Performance-Management-Systemen meist nicht einer Normalverteilung folgen, ist altbekannt, dass damit Leistungszulagen zu Automatismen führen ebenfalls.»

Deshalb werde «vermehrt diskutiert, leistungsbezogene Lohnanteile ganz abzuschaffen, zumindest wenn es um letztlich kleine Beträge geht, die weit mehr Aufwand und Aufruhr erzeugen aufgrund der Ungereimtheiten der Beurteilungssysteme als sie wert sind».

Grote ist Mitherausgeberin des jährlich erscheinenden «Schweizer HR-Barometers», der vom Nationalfonds unterstützt wird. Der Bericht geht auch Fragen nach der Leistungsbeurteilung nach.

2018 kam der «HR-Barometer» bei einer repräsentativen Erhebung zum Schluss, dass nur 16 Prozent der Befragten ­zusätzlich zum festen Salär einen leistungsabhängigen Lohn beziehen. «Leistungs­abhängige Löhne scheinen somit weniger stark verbreitet als aufgrund der aktuellen Diskussion gemeinhin angenommen», so das Fazit.

Kanton will Lohnsystem überarbeiten

Das aktuelle kantonale Lohnsystem, in Kraft seit 1996, wird laut Urs Hammel, Leiter des Personalamts, im kommenden Jahr analysiert. «Es gilt als strukturiert und beinhaltet im Vergleich mit anderen Lohnsystemen weniger Flexibilität, was auch von Vorgesetzten zum Teil kritisiert wird. Bei der Analyse geht es ­darum, ob das aktuelle Lohnsystem auch für die Zukunft zielführend und marktfähig ist oder ob es Weiterentwicklungsmassnahmen – bis hin zu einer Besoldungsrevision – braucht.» Der Leistungsbonus wird laut Hammel ebenfalls Teil der Analyse sein.

Zusatzfrage: Ist es die Absicht der GAV-Partner ­– der Regierung und der Personalverbände –, dass fast alle Mitarbeitenden einen Leistungsbonus erhalten, und das quasi automatisch jedes Jahr? «Der Leistungsbonus wird gemäss GAV in ­Anlehnung an die Mitarbeitendenbeurteilung festgelegt. Einerseits ist es positiv, dass die Vorgesetzten ihre Mitarbeitenden grossmehrheitlich mit ‹gut›, ‹sehr gut› oder ‹ausgezeichnet› beurteilen und somit einen Bonus für gute Arbeit ausrichten können», erläutert Hammel etwas ausweichend.

Andererseits stelle sich schon die Frage, «ob durch die heutige Systematik und die daraus resultierende Verteilung der Leistungsboni ausserordentliche Leistungen wirklich ausreichend belohnt und generell Belohnung, Motivation, Wertschätzung usw. genügend gut zum Ausdruck gebracht werden können. Bei der erwähnten Überprüfung des Lohnsystems werden wir da sicher genauer hinschauen.»

Sämtliche Lehrpersonen erhalten Boni

Übrigens: Die rund 620 Berufs- und Kantonsschullehrkräfte haben einen eigenen Leistungsbonus-Prozess. Bei ihnen kommt insbesondere noch ein «standardisiertes Schülerfeedback» zum Tragen. Mit «gut» beurteilt wurden im vergangenen Jahr 6 Prozent, 47 Prozent «mit sehr gut» und ebenfalls 47 Prozent mit «ausgezeichnet».

«Genügend» oder «ungenügend» war niemand. Ein Leistungsbonus ist allen gewiss.

