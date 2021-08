Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner wechselt an die Uni Bern

Veränderung Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner wechselt an die Universität Bern Kantonsarzt Lukas Fenner verlässt den kantonsärztlichen Dienst per Ende Oktober 2021 und kehrt an die Universität Bern zurück. Die Suche nach einer Nachfolge läuft. 09.08.2021, 14.44 Uhr

Kantonsarzt Lukas Fenner geht. Hanspeter Bärtschi

Seit dem 1.Dezember 2017 leitet Prof. Dr. med. Lukas Fenner den kantonsärztlichen Dienst des Kantons Solothurn. In der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ist er eine der prägenden Personen. Neben seiner Tätigkeit als Kantonsarzt ist der Epidemiologe teilzeitlich weiterhin als Titularprofessor am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern wissenschaftlich tätig.

Nun ist für ihn der Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung gekommen. Fenner habe sich entschieden, wieder vermehrt in der Forschung an der Universität Bern tätig zu sein und das Gesundheitsamt des Kantons Solothurn per Ende Oktober 2021 zu verlassen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Frau Landammann Susanne Schaffner bedauert seinen Weggang ausserordentlich und spricht Lukas Fenner im Namen der Regierung ihren grossen Dank aus: «Prof. Dr. med. Lukas Fenner engagiert sich mit grossem persönlichen Einsatz und Fachverstand für den Kanton Solothurn und prägt die Pandemiebekämpfung massgeblich und erfolgreich. Dafür danke ich ihm herzlich.»

Die Nachfolge für die Leitung des kantonsärztlichen Dienstes wird nun ausgeschrieben und die Übergangslösung organisiert. (sks)