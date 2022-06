Veloverkehr Olten ist die Velo-unfreundlichste Stadt der Schweiz – und könnte sich Zuchwil und Solothurn zum Vorbild nehmen Gemäss einer Umfrage landet Olten bei der Velofreundlichkeit schweizweit auf dem letzten Platz. Viel besser machen es Solothurn und Zuchwil. Wie kommt das? Christof Ramser Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Engpass Oltner Altstadt: Tobias Vega (l.) kennt die problematischen Stellen für den Veloverkehr aus dem Alltag bestens. Bruno Kissling

Dieser Schuss ging nach hinten los. Vergangenen Herbst rief die Stadt Olten ihre Einwohnenden dazu auf, die Velofreundlichkeit zu bewerten. Das taten sie zahlreich – und stellten kein gutes Zeugnis aus. In der breit angelegten Umfrage von Pro Velo landet Olten auf dem unrühmlichen 43. und damit letzten Platz. Gegenüber 2017 hat sich die Stadt gar noch verschlechtert.

Damit liegen Licht und Schatten für Velofahrende im Kanton Solothurn dicht beieinander. Denn Zuchwil und Solothurn grüssen schweizweit von Platz 2 respektive 4.

Tobias Vega sieht – neben der zu kleinen Lobby im Parlament – verschiedene Gründe, warum Olten als am wenigsten velofreundlich wahrgenommen wird. Er leitet den Velo-Hauslieferdienst Collectors, seine Mitarbeitenden sind mit ihren Cargovelos an sechs Tagen pro Woche in der Region unterwegs und legen jährlich 41'000 Kilometer zurück.

Verantwortlichen auf dem Amt fehlten Ortskenntnisse

Einerseits, so Vega, liessen sich die Planungsbehörden von Kreisen unter Druck setzen, für die das Auto sakrosankt sei und die «möglichst überall Parkplätze möchten». Folglich würde der Veloverkehr oft durch Bereiche geleitet, wo er sich den Platz mit Fussgängerinnen und Fussgängern streitig mache. «Das darf nicht sein», sagt Vega.

Für sein Unternehmen wird das zu einer besonderen Herausforderung: Die breiter und länger bemessenen Lastenräder könnten an engen Stellen zur Gefahr für jene werden, die zu Fuss unterwegs sind; etwa in der Altstadt, wo samstags kaum mehr an ein Durchkommen zu denken sei.

Ein altes Ärgernis sei in Olten die Verbindung der Stadtseiten. «Früher oder später muss man das Velo stossen», sagt Vega. Oder zumindest abbremsen, was Autofahrenden bei der Planung nicht zugemutet werde.

Tobias Vega unterwegs mit seinem Team durch die Oltner Altstadt. Bruno Kissling

Auch aufgrund der zahlreichen Baustellen würden manche Velofahrenden «zivilen Ungehorsam» üben und durch die Winkelunterführung fahren, obwohl dies verboten sei. «Wir als Kuriere fahren juristisch korrekt.» Für Vega steht jedoch fest, dass die Stadt eine aktive Rolle übernehmen müsste. Es könne nicht sein, dass einzelne Privatpersonen an neuralgischen Stellen über das Fortkommen des Veloverkehrs bestimmten.

Bezüglich Kantonsstrassen, wo die Velos «an den Rand gedrückt» würden, fehle bei den Verantwortlichen auf den Amtsstellen in Solothurn oft die Berührungspunkte mit der Situation vor Ort, kritisiert Vega. Er habe auf der Kantonsverwaltung selber in Erinnerung gerufen, beim Berufsverkehr auch an die Velos zu denken. Zu oft würden diese als Freizeitgefährte angesehen, wo sie schon längst Arbeitsgerät und für den Pendlerverkehr höchst relevant seien.

Quittung für die Situation auf Kantonsstrassen

Die Frage, warum sich Olten gegenüber der letzten Umfrage verschlechtert hat, kann der Oltner Stadtplaner Lorenz Schmid nicht schlüssig beantworten. Den Bemerkungen der Velofahrenden entnimmt er eine Enttäuschung über die trotz langjährigen politischen Bemühungen verfahrene Situation der Winkelunterführung.

Der Oltner Stadtplaner Lorenz Schmid. Patrick Luethy

Zudem habe sich die Situation fürs Velo auf den Kantonsstrassen trotz Sanierungen nicht wesentlich verbessert. «Die Beurteilung kann vielleicht als Quittung für diese Prozesse gelesen werden.»

Schmid verweist darauf, dass die Förderung des Veloverkehrs ein Schwerpunkt des Legislaturprogramms sowie des räumlichen Leitbilds sei. Darin sei ein innerstädtisches Netz an Vorzugs-, Haupt- und Nebenrouten skizziert.

Nebst den übergeordneten Prozessen engagiere sich die Stadt laufend für Verbesserungen im kleinen Massstab, etwa bei Baumassnahmen auf kommunalen Strassen oder, ausgelöst durch einen politischen Vorstoss, zur besseren Anbindung des Schöngrunds an den Bahnhof.

Auch darüber hinaus sei die Stadt nicht untätig. Schmid verweist auf anstehende Projekte wie den Ausbau des Ländiwegs als Begegnungszone für den kombinierten Fuss-/Radverkehr, den neuen Bahnhofplatz mit Aaresteg, Velostation und durchgehendem Uferweg von Winznau bis Ländiweg und via Aaresteg zur Innenstadt sowie die Umgestaltung der Aarburger Strasse.

«Dann sind die anderen eine Katastrophe»

Ungläubig über die Topplatzierung von Zuchwil reagiert Patrick Marti. Seit er als Gemeindepräsident gewählt wurde, hat er kein Auto mehr und ist im Dorf nur noch mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs. Deshalb wisse er, dass man als Langsamverkehrsteilnehmer «gut und unbescholten» durch seine Gemeinde komme.

Patrick Marti, Gemeindepräsident von Zuchwil Hanspeter Bärtschi

Dennoch war seine Spontanreaktion auf den «Prix Velo»: «Wenn wir so gut sind, müssen die anderen eine Katastrophe sein.» Aber es gebe durchaus Gründe für den zweiten Rang: Durch Zuchwil führen nationale und kantonale Velorouten, es gibt Schnellverbindungen ins Wasseramt. Zudem habe die Gemeinde ihre Quartiere bereits vor Jahrzehnten mit Tempo 30 verkehrsberuhigt, was für Velofahrende ein grosser Vorteil sei.

Auch in Solothurn will man das Resultat trotz Platz vier nicht überbewerten. Mit einer Note von 4,3 sei man nur «genügend», sagt Heinz Flück von Pro Velo Region Solothurn. Noch lange laufe nicht alles optimal. Potenzial gibt es laut Flück etwa bei der Anbindung der Weststadt ans Zentrum. Gefahrenpotenzial für Velos verortet er zudem bei den breiten Zufahrten zu Kreiseln wie beim Jumbo oder Baseltor.

Heinz Flück von Pro Velo Region Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Auch in Olten kritisieren Velofahrende die Verkehrsführungen bei Kreuzungen, namentlich beim Sälikreisel oder beim «Nadelöhr» Postplatz. «Dort warten die Planenden offenbar erst darauf, dass ein Unfall passiert», sagt Tobias Vega.

Oft fehle auf dem Stadtgebiet der Wille für pragmatische Lösungen. Zum Beispiel hinter der Badi, wo nicht alle E-Bikes passieren dürfen, oder auf dem Klosterplatz, den parkierende Autos für sich beanspruchten. «Sinnlose Verbote» gelte es zu überdenken und sichere Wege für Velofahrende zu gestalten.

Velomuffel? Warum Grenchen aussen vor bleibt Mit dem «Prix Velo» ermittelt Pro Velo alle vier Jahre schweizweit die Zufriedenheit der Velofahrenden mit Infrastruktur, Sicherheit, Verkehrspolitik und Fördermassnahmen. Es konnten sämtliche Gemeinden bewertet werden. Mitmachen konnten alle Interessierten per Webformular. Um ein gewisses Mass an Repräsentativität zu erreichen, wurden nur jene aufgenommen, die eine von der Einwohnerzahl abhängige Mindestanzahl Umfrage-Teilnahmen erreicht haben. Bei den kleinen Städten waren dies mindestens 100. In Olten nahmen 250 Personen teil, in Solothurn 150 und in Zuchwil 108. Überhaupt nicht aufgeführt ist Grenchen. Die Uhrenstadt hat mangels Teilnahmen den Sprung in die Rangliste verpasst. Velostadt Nummer eins der Schweiz ist Burgdorf.

