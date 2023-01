Velobande geschnappt Velos für über eine halbe Million Franken geklaut: Nun steht eine Bande aus dem Raum Olten vor Gericht Sechs Männer zogen mit dem Diebstahl von hochwertigen Elektrovelos ein regelrechtes Business auf. Nach aufwendigen Ermittlungen kamen ihnen die Strafverfolger auf die Spur. Ab heute wird ihnen in Olten der Prozess gemacht. Christof Ramser Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Über 250 Mal langten die Velodiebe in der Region Olten zu – nicht nur am Bahnhof, sondern vermehrt auch in Kellern und Tiefgaragen. Bruno Kissling

Sie waren mit Bolzenschneidern, Trennscheiben und Winkelschleifern am Werk. Zwischen März und September 2020 trieb in Olten und Umgebung eine Diebesbande ihr Unwesen. Unüblich viele Velobesitzerinnen und Velobesitzer hatten seit dem Frühling den Verlust ihres Zweirads beklagt.

Ihr Geschäft zogen die sechs Männer gewerbsmässig auf. Sie klauten in einem halben Jahr über 250 Velos, organisierten den Transport in den Kosovo und verkauften diese dort. Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen mit Videoüberwachungen und Hausdurchsuchungen kamen ihnen Staatsanwaltschaft und Polizei auf die Spur.

Ab heute Montag stehen die Angeklagten im Alter zwischen 33 und 46 Jahren vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. Nicht weniger als 86 Privatanklägerinnen und -ankläger, darunter auch Firmen wie Versicherungen, Tankstellenshops oder Detailhandelsketten, wollen entschädigt werden. Ihnen wurden Velos im Wert von über 600'000 Franken gestohlen. Dabei hatte es die Bande vor allem auf E-Bikes und andere hochwertige Fahrräder abgesehen: Das teuerste Objekt hat einen Versicherungswert von 7125 Franken.

Jeder hatte seine klare Rolle zugeteilt

Die sechs Männer aus Syrien, Portugal, dem Kosovo, Serbien sowie der Schweiz sind unter anderem gelernte Liftmonteure oder Plattenleger, einer lebt in einer betreuten Wohngruppe. Ein legales Einkommen hatten sie aber nicht. So beschlossen sie, kriminell zu werden und ihren Lebensunterhalt als Velodiebe zu finanzieren.

Ja sie zogen ein regelrechtes Business auf, in dem jeder gemäss Arbeitsteilung seine klare Rolle hatte. Laut der Anklage handelten sie in der Art eines Berufes und somit gewerbsmässig: «Als Bande waren Taten möglich, die sich nur in einem Team realisieren lassen.»

Dabei hatte jeder sein Ämtli: Drei klauten die Velos und brachten sie in Verstecke, wo die drei übrigen Bandenmitglieder diese in Folie einpackten sowie den Versand organisierten. Transportunternehmen verfrachteten die Ware in den Kosovo, wo sie durch Mittelsmänner verkauft wurde.

Das erbeutete Geld wurde gemäss der Gruppenhierarchie aufgeteilt: Für die drei Diebe, die sich ihre Hände am Bahnhof und in Kellern dreckig machten, gab es pro geklautes Velo 50 bis 100 Franken oder eine Linie Kokain. Teilweise wurden die drei unter Druck gesetzt, weil sie Schulden abbezahlen mussten, oder um ihre Drogensucht finanzieren zu können. Die Drahtzieher erhielten pro verkauftes Bike bis zu 570 Euro.

Einer von ihnen konnte sich offenbar nicht allein mit dem Diebstahl von Velos begnügen. Er spezialisierte sich überdies darauf, in Treppenhäusern und Briefkästen deponierte Pakete aufzureissen und – wenn ihm der Inhalt gefiel – diese zu klauen. Oft waren es Kleider.

Nur in Basel werden mehr Velos gestohlen

Die Diebstahlserie im Sommerhalbjahr 2020 schlägt sich auch in der Kriminalitätsstatistik nieder. Gemäss Erhebungen von Versicherungen werden in kaum einem anderen Kanton so viele Velos gestohlen wie im Kanton Solothurn. Nur in der Stadt Basel und dem Baselbiet machen noch mehr Besitzerinnen und Besitzer von Velos unliebsame Entdeckungen, wenn sie sich auf ihren Drahtesel schwingen wollen.

Tatsächlich wurden 2021, nachdem im Dezember 2020 das letzte Bandenmitglied geschnappt worden war, weniger Velos geklaut. Ob sich dies für das vergangene Jahr bestätigt, wird die Kriminalstatistik kommenden März zeigen.

Bis dann haben die Oltner Velodiebe längst von ihrer Strafe erfahren. Vor Gericht müssen sie sich wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, Hausfriedensbrüchen und Betäubungsmitteldelikten verantworten. Mit einer Ausnahme sassen die sechs Männer im Zuge der Strafuntersuchung bereits mehrere Monate hinter Gittern.

