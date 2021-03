Velo-Diebstähle Solothurn ist das Mekka der Velo-Diebe, aber eine genauere Analyse zeigt: Olten hat sich trotz Corona massiv angenähert Fast 20 Velos werden in Solothurn pro 1'000 Einwohner geklaut. Das ist ein schweizweiter Rekordwert. Aber während in vielen Gegenden der Schweiz die Zahl der Velodiebstähle rückläufig war, holt ausgerechnet Olten auf. Die Hintergründe. Sébastian Lavoyer 30.03.2021, 05.00 Uhr

Diese Velos stehen gut abgeschlossen und gesichert am Hauptbahnhof. Trotzdem ist eine Häufung der Diebstähle rund ums Bahnhofsgelände festzustellen. Ein Blick auf den statistischen Atlas der Schweiz zeigt: Solothurn ist das Mekka der Velodiebe.

Muslime reisen nach Mekka, Velodiebe nach Solothurn. Diesen Eindruck kriegt, wer einen Blick auf den statistischen Atlas der Schweiz wirft. Gemessen an der Bevölkerung werden in keinem anderen Bezirk der Schweiz derart viele Velodiebstähle verzeichnet wie in Solothurn. Mit 19,3 Diebstählen pro 1000 Einwohner liegt Solothurn klar und deutlich vor dem Rest der Schweiz. Auf den Rängen folgen die Bezirke Basel-Stadt (12,5), Luzern (9,5), Biel und Olten (8,2) oder Zürich (7,2).

Der statistische Eindruck wird je nach dem von subjektiven Erlebnissen verstärkt. «Schon viermal wurde mir mein Velo gestohlen», sagte Ständerat Pirmin Bischof vor drei Jahren zu dieser Zeitung. Am meisten Taten werden verzeichnet, wo es am meisten Velos hat. Also in Solothurn am Hauptbahnhof und am Westbahnhof. Offensichtlich für alle, die je mit dem Zug anreisten und die geballte Ladung Zweiräder in der Unterführung und in den Unterständen ringsum gesehen haben.

Wie kommt das? Andreas Mock, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, sagt, die Statistik gebe ein verzerrtes Bild wider. Im Gegensatz zu anderen Bezirken umfasse der Bezirk Solothurn nur das Stadt-Gebiet. Und da die Einwohnerzahl verhältnismässig gering sei und man trotzdem eine Zentrumsfunktion habe, würde dies die Zahlen entsprechend in die Höhe treiben. Mock sagt:

«Für einen aussagekräftigen Vergleich müsste man die Stadt Solothurn mit anderen Gemeinden – nicht Bezirken – vergleichen.»

Die Daten aber sind nicht einfach so verfügbar. Man muss sie zusammensuchen. Eine kleine Odyssee durch föderalistische Irrungen. Dann aber zeigt sich, wie von Mock vermutet, ein anderes Bild. Reduziert man die Bezirksgebiete auf ihre städtischen Zentren, wächst in der Regel die Zahl der gemeldeten Fahrrad-Diebstähle pro 1'000 Einwohner (siehe Grafik angeschriebene Städte). Der Bezirk Biel zum Beispiel weist 8,2 Velo-Diebstähle pro 1'000 Einwohner aus, die Stadt Biel allein kommt auf 9. Noch extremer in Olten, das mit rund 19'000 Einwohnern ähnlich gross ist wie Solothurn. Der Bezirk verzeichnet dort 8,2 Fälle pro 1'000 Einwohner, die Stadt Olten 17,7.

In Olten schnellte die Zahl der geklauten Velos 2020 nach oben

«Im Jahr 2020 wurden viele Fahrraddiebstähle im Raum Olten begangen, was dazu führte, dass sich diese Zahlen erhöhten», sagt Andreas Mock. Tatsächlich wurden in Olten noch nie mehr Velodiebstähle gemeldet als im Corona-Jahr, 325 insgesamt. Ein Zuwachs von über 17,7 Prozent gegenüber 2019. Das ist ungewöhnlich. Denn im Coronajahr stieg zwar die Nachfrage nach Velos massiv an, zugleich aber gingen die Diebstähle zurück. Rund 100'000 Velos mehr wurden 2020 (330'696) in der Schweiz gekauft als 2019 (230'464). Doch es wurden fast 3000 Diebstähle weniger gemeldet, was einem Rückgang von rund 7 Prozent entspricht. Die Hauptgründe: geringere Mobilität und geschlossene Grenzen.

Olten ist ein statistischer Ausreisser. Mit ein Grund dürfte sein, dass die Zahlen in die Höhe schnellen können, wenn eine Gruppe an einem bestimmten Ort organisiert vorgeht. Diebesbanden haben es ganz gezielt auf teure Mountainbikes, Rennräder und E-Bikes abgesehen und gehen mit entsprechender Ausrüstung ans Werk. Eine Häufung von Fahrrad- und E-Bike-Diebstählen fiel der Kantonspolizei schon im Frühjahr 2020 auf. Man leitete umfassende Ermittlungen ein, was zu mehreren Hausdurchsuchungen am 23. Juli in Olten und Umgebung führte. Die Polizei fand mehrere Fahrräder, E-Bikes sowie Zubehör und konnte Täter verhaften. Solche Coups gelingen der Polizei immer wieder.

Es seien mehrere Verfahren im Gang, lässt Polizei-Sprecher Andreas Mock wissen. Doch die wenigsten Velodiebstähle werden jemals aufgeklärt. Zwischen 2 und 3 Prozent lag die Quote schweizweit über die letzten Jahre. Mock sagt:

«Die Aufklärungsquoten variieren insgesamt sehr stark unter den Delikten.»

So werden zum Beispiel rund 92 Prozent der Gewaltdelikte aufgeklärt. Diese Zahlen zeigen auch, wo bei der Polizei die Prioritäten gesetzt werden. Es liegt aber auch an den hohen Fallzahlen bei den Fahrrad-Diebstählen und der heterogenen Täterschaft, was die Ermittlungen erschwert.

Corona reduzierte fast alle Fahrzeugdiebstähle, aber E-Bikes wurden fast 40 Prozent mehr geklaut

Corona hatte bei den Fahrzeug-Diebstählen ganz allgemein dazu geführt, dass die Zahlen rückläufig waren. Mit einer Ausnahme: den E-Bikes. Die boomten nicht nur bei den Velohändlern (es wurden über 170'000 Stück verkauft, im Vorjahr waren es noch rund 133'000), sondern auch bei den Langfingern. Rund 6'000 E-Bikes wurden 2020 geklaut, fast 40 Prozent mehr als noch 2019 (rund 4'400). In der Einzelbetrachtung zeigt sich, dass diese Zahl in Solothurn leicht rückläufig war (von 75 auf 63), während dem sie in Olten förmlich explodierte (von 30 auf 80).

Die Aufklärungsquote bei den E-Bikes liegt mit über 5 Prozent deutlich höher als bei den mechanischen Zweirädern. Trotzdem: Müsste sie nicht noch deutlich höher sein? Die Bikes haben doch alle GPS, die sind doch zu orten. Man nutze diese Möglichkeiten jeweils, aber nur ein Teil der entwendeten Velos würde über eine entsprechende Technologie verfügen, sagt Andreas Mock. Am besten jedoch ist, wenn das Velo oder E-Bike gar nie geklaut wird. Darum: abschliessen, einschliessen, sicher transportieren – und das Leben der Diebe erschwert sich massiv.