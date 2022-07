Vater-Sohn-Interview Besitzerfamilie der Ypsomed: Vater Willy Michel zieht es auf seine Superjacht, Sohn Simon lockt der Nationalrat Willy Michel ist als Verwaltungsratspräsident der Ypsomed zurückgetreten, Sohn Simon Michel ist jetzt in der Verantwortung. Im Interview sprechen die beiden Unternehmer offen über Reisepläne im «Ruhestand», die Expansion in Solothurn und die Nationalratsambitionen von Simon. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Simon (links) und Vater Willy posieren am Hauptsitz in Burgdorf, wo an diesem Tag ausser den Patrons niemand arbeitet. Bruno Kissling

Das Zentrum von Burgdorf ist abgeriegelt, der Weg zu Ypsomed ein kleines Labyrinth. Es ist der 27. Juni, Tag der 289. Burgdorfer Solennität, trotz der langen Geschichte eine besondere Ausgabe des Volksfests nach zweijähriger Pandemie-Pause. Da will jeder ans Fest. Gearbeitet wird an diesem Tag in Burgdorf sowieso nicht. Auch bei Ypsomed im Süden der Stadt ruhen die Maschinen.

Hier erwarten uns Willy und Simon Michel. Vater und Sohn, abtretender Verwaltungsratspräsident und CEO des Medtech-Unternehmens mit Sitz in Burgdorf und einer bedeutenden Produktionsstätte in Solothurn. Willy Michel tritt im Alter von 75 Jahren von der grossen Bühne ab. Es sei wohl das letzte Mal, dass er sich für ein Interview zur Verfügung stelle, meint er gleich zu Beginn des Gesprächs.

Willy Michel, Sie ziehen sich aus zahlreichen Ihrer Tätigkeiten zurück. Was kommt jetzt für Sie?

Willy Michel: Ganz in den Ruhestand gehe ich ja nicht. Vor zwei Jahren habe ich die TecMed gegründet. Wir arbeiten an einer ganz kleinen Insulinpumpe, die über das Smartphone gesteuert wird. Ein Projekt, das ich der Ypsomed abgekauft habe. Wir investieren über 100 Millionen Franken in die Entwicklung und Industrialisierung. Derzeit arbeiten 40 Leute daran, primär Ingenieure. Wir sind gerade dabei die Produktionsanlagen zu entwickeln. Demnächst beginnt der Aufbau. Es ist fast eine Art Hobby.

So ganz können Sie es nicht sein lassen.

Willy Michel: (Lacht) Das ist einfach meine Welt, eine Welt, in der ich mich gerne bewege. Wie das alles herauskommt, ist komplett offen. Und mein Vater war übrigens ganz ähnlich, bis zu seinem Tod war er immer an irgendwas dran.

Willy Michel, Gründer der Ypsomed, trat eben als Verwaltungsratspräsident ab und will sich jetzt vermehrt dem Reisen widmen. Bruno Kissling

Dann wird das kaum alles gewesen sein, oder?

Willy Michel: Nicht ganz. Ich habe ja noch andere Projekte, also kulturelle und wissenschaftliche. Wie zum Beispiel das Franz Gertsch Museum, wo wir gerade an einem weiteren Ausbau sind. Oder das Diabeteszentrum in Bern, für dessen Gründung ich 50 Millionen Franken von meinen privaten Vermögen zur Verfügung gestellt habe. Das hat heute schon internationale Ausstrahlung und wir arbeiten gerade an einer dritten Professur. Aber bei beiden Engagements bin ich operativ kaum involviert.

Sie werden also auch Zeit haben für das schöne Leben?

Willy Michel: Das Wichtigste ist, dass ich mehr Zeit habe mit meiner Frau. Für Reisen. Wir haben schon Pläne für dieses und nächstes Jahr, weil wir die Welt noch besser kennen lernen wollen.

Geben Sie einen Einblick in Ihre Reisepläne?

Willy Michel: Wir werden sehr viel mit meinem Schiff machen. Nirgends ist das Freiheitsgefühl grösser als auf den Weltmeeren. Ich bin jetzt schon zweimal komplett um die Welt gereist mit dem Schiff.

Im Auftrag von Willy Michel fertigte der deutsche Schiffsbauer Lurssen die «Vive la vie». Die 60-Meter-Yacht ist seit 2008 im Besitz von Willy Michel. William Murphy/Flickr

Wo ankert das Schiff denn derzeit?

Willy Michel: Auf den Kanaren, wo ich bisher noch nie richtig war mit dem Schiff. Wenn uns La Gomera nicht gefällt, dann fahren wir halt rüber auf La Palma oder El Hierro. Zugleich habe ich auf meinem Schiff ein Büro, wo ich so gut vernetzt bin, dass es keinen Unterschied macht, ob ich von dort oder von hier aus arbeite.

Das Homeoffice auf dem Ozean. Wäre das auch etwas für Sie, Simon Michel?

Simon Michel: Nein, dafür bin ich viel zu sehr im Tagesgeschäft involviert. Während Corona haben wir massiv in die Lancierung unserer neuen Insulinpumpe investiert und haben während der Krise rund 250 neue Stellen geschaffen.

Simon Michel hat Expansionspläne mit der Ypsomed. Bis 2030 soll der Umsatz auf rund 900 Millionen Franken anwachsen. Bruno Kissling

Alle in der Schweiz?

Simon Michel: Nein, aber über 150 in der Schweiz und dann je etwa 50 bei Tochterfirmen von uns in Deutschland und Spanien. Schon letztes Jahr begannen sich die Investitionen auszuzahlen. Der Umsatz ist mit 15 Prozent gewachsen. Das ist fast vergleichbar mit einem Silicon-Valley-Unternehmen. Und wir erwarten, dass es in ähnlichem Stile weitergeht, bis 2030 dürfte sich unser Umsatz verdoppeln.

Im Doppelinterview mit der Solothurner Zeitung geben Simon und Willy Michel Einblicke in die Strategie ihres Unternehmens. Bruno Kissling

Haben Sie deswegen eben erst eine Kapitalerhöhung von über 120 Millionen Franken vorgenommen, um das Wachstum zu finanzieren?

Simon Michel: Wir gehen in unserem Geschäft in Vorleistung. Rund zwei Jahre bevor ein Projekt ins Laufen kommt, beginnen wir mit den Investitionen in die Produktionsanlagen. Wir investieren jährlich rund 130 Millionen Franken je etwa zur Hälfte in Gebäude und zur Hälfte in immaterielle Anlagen. Das dürfte jetzt sogar leicht zunehmen. Wir waren in den letzten zwei Jahren sehr erfolgreich im Akquirieren von Projekten. Wir haben allein 2021 36 neue Projekte gewonnen. Vor zehn Jahren haben wir vielleicht zwei, drei Projekte pro Jahr für uns entschieden.

Wie kommt das?

Willy Michel: Viele der neuen Medikamente, die auf den Markt kommen, können nicht mehr oral eingenommen werden, weil die Moleküle zu gross sind, um über die Darmwand aufgenommen zu werden. Heute sind rund zwei Drittel der Neuregistrierungen Medikamente, die auf Makromolekülen basieren. Die muss man irgendwie in den Körper bringen und da kommen unsere Pens ins Spiel.

Simon Michel: Wir arbeiten heute mit 27 der 30 grössten Pharmafirmen zusammen und haben derzeit rund 100 solche Penprojekte in der Pipeline. Deshalb investieren wir und auch deshalb haben wir die Kapitalerhöhung gemacht.

Die Ypsomed AG Der Hauptsitz von Ypsomed in Burgdorf Bruno Kissling Wie alles angefangen hat 1984 gründete Willy Michel mit seinem Bruder Peter die Disetronic. 1995 zahlte Willy seinen Bruder Peter aus, der das Unternehmen in der Folge verliess. 2003 verkaufte Willy Michel den Hauptteil des Unternehmens, den Bereich Infusionssysteme, für 1,6 Milliarden Franken an die Roche. Der Injektionsbereich wurde als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Ypsomed weitergeführt. 2004 hat Willy Michel das Unternehmen an der Börse kotiert. Fast drei Viertel der Aktien gehören der Familie Michel. Ab 2010 stieg Ypsomed wieder ins Insulinpumpen-Geschäft ein. Zuerst als Vertreiber des Produktes von Insulet, seit 2016 wieder mit einer eigenen Pumpe. 2021 verzeichnete das Unternehmen mit Sitz in Burgdorf und bedeutender Produktionsstätte in Solothurn einen Umsatz von fast 465 Millionen Franken und einen Reingewinn von 23 Millionen Franken.

Wo werden Sie denn ausbauen, in Solothurn?

Simon Michel: Zu 80 Prozent in Schwerin in Deutschland, wo wir wirklich grosse Flächen haben. Und zu 20 Prozent in Solothurn. Aber auch hier in Burgdorf sind wir stets am Erneuern, auch hier kommen laufend neue Anlagen dazu.

Daneben läuft ja auch das Geschäft mit den Insulinpumpen äusserst erfreulich.

Simon Michel: Ja, absolut. Wir entwickeln uns weiter vom Geschäft mit reinen Verpackungen von Medikamenten hinzu erfolgreichen Therapielösungen. Da kommt die Digitalisierung ins Spiel. Wir haben zuletzt mehrere Partnerschaften mit Sensorfirmen abgeschlossen, die uns helfen, die Daten zu berechnen um unsere Insulinpumpe noch stärker zu automatisieren.

Simon Michel weiss, wie viel besser Diabetes therapierbar ist dank der Digitalisierung. Bruno Kissling

Und dann kann man auf einer App verfolgen, wann wie viel Insulin in den Körper gespritzt wird?

Simon Michel: Genau und diese Informationen helfen dem Anwender und dem betreuenden Arzt bei der Therapie. Und Eltern gibt es die Möglichkeit, zu kontrollieren, ob ihr Kind, wenn es Diabetes hat, gut und richtig spritzt. Sie können notfalls eine Erinnerung zum Beispiel per Whatsapp schicken. Auch im Penbereich geht die Entwicklung übrigens in diese Richtung.

Wie zufrieden sind Sie, Willy Michel, eigentlich mit der Arbeit Ihres Sohnes als CEO?

Willy Michel: So dürfen Sie gar nicht fragen, wenn ich nicht zufrieden wäre, wäre er nicht mehr dort (lacht). Das ist natürlich sehr hart ausgedrückt, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, wie sich Ypsomed seit 2014 und seiner Übernahme entwickelt hat.

Simon Michel: Das ist eine wichtige Frage: Es gibt zu jedem Zeitpunkt die richtige Person an der Spitze eines Unternehmens. In der aktuellen Phase, wo wir wachsen, ausbauen, neue Märkte eröffnen, bin ich gut eingesetzt. Aber es wird langfristig andere Phasen geben, wo ich vielleicht weniger passe. Da müssen wir uns dann als Familie fragen, wer ist der oder die Richtige. Denn es geht ja auch um das Familienvermögen und da muss man auch die Grösse haben zurückzutreten. Aber aktuell passt alles sehr gut.

Ihre Geschwister haben keine Ambitionen auf dieses Amt gehabt?

Willy Michel. Bruno Kissling

Willy Michel: Da kann ich vielleicht antworten. Simons jüngerer Bruder hat sich von Beginn weg in eine andere Richtung entwickelt. Er war erst in der Gastronomie und Hotellerie tätig. Dann konnte ich vor rund zehn Jahren die Uhrenmanufaktur Armin Strom übernehmen und Serge hat da die Führung übernommen. Sie machen alles inhouse, Uhren im Highend-Bereich, wie diese wunderschöne Uhr, die ich heute trage (lacht). Zudem ist er Verwaltungsrat im Kursaal in Bern und Präsident des Gurtenfestivals.

Und Ihre Tochter?

Willy Michel: Sie ist erst 17-jährig, sie macht das Freigymi und hat momentan vor allem ihr Pferd im Kopf. Ich war eben erst an einem Dressurwettkampf mit ihr. Sie steht noch an einem ganz anderen Punkt.

Simon Michel, Sie sind neu auch Verwaltungsrat bei Ypsomed. Wollen Sie sich schon bald aus dem operativen Geschäft zurückziehen, also das Amt als CEO abgeben?

Simon Michel: Wie kommen Sie darauf?

Nächstes Jahr sind Nationalratswahlen und man sagt Ihnen als Solothurner FDP-Kantonsrat entsprechende Ambitionen nach...

Simon Michel: Die Nationalratswahlen sind ein Thema, ja. Aber das bedingt nicht, dass ich mich aus dem operativen Geschäft zurückziehen muss. Und so anders funktionieren Politik und Wirtschaft letztlich auch nicht.

Wie meinen Sie das?

Simon Michel: Nehmen wir den Kanton Solothurn. Eigentlich ist der Kanton nichts anderes als ein Unternehmen mit 2,5 Milliarden Franken Umsatz, die Regierung ist die Geschäftsleitung, das Parlament der Verwaltungsrat. Je nachdem welche Aufträge vom Parlament kommen, agiert die Regierung. Wenn man wirklich etwas verändern will in unserem Land, muss man in den sauren Apfel beissen und politisch aktiv werden.

Willy Michel: Das ist für mich kein saurer Apfel. Das kann sehr erfüllend sein.

Geht es um Politik, gehen die Meinungen von Vater und Sohn auseinander. Daraus machen sie kein Geheimnis und man spürt ihre Leidenschaft fürs Debattieren. Bruno Kissling

Simon Michel: Das stimmt schon. Aber zugleich haben Sie recht mit Ihrer Frage wegen dem Aufwand. Es ist eine Frage der Organisation. Ich werde operativ nicht kürzertreten wegen meiner politischen Tätigkeit. Das ging früher auch, warum soll das heute nicht gehen?

Willy Michel: Ich glaube, man muss auch unterscheiden. Es ist ein grosser Unterschied, ob man wie du in der Legislative ist – jetzt im Kantonsrat, dereinst vielleicht mal im Nationalrat – oder in der Exekutive. Ich war hier in Burgdorf vor zwanzig Jahren auf Gemeindeebene als Parteiloser in der Exekutive.

Waren Sie überrascht vom Aufwand?

Willy Michel: Es gab schon viel zu tun. Sie haben mir damals aber auch viele Aufgaben angehängt, die eigentlich gar nicht in meinem Verantwortungsbereich lagen. Trotzdem wäre ich gerne länger geblieben, denn es auch sehr viel Spass gemacht.

Wie konnten Sie daneben noch das Geschäft führen?

Willy Michel: Ich war zu dem Zeitpunkt nicht CEO, nur deshalb war es möglich.

Warum sind Sie dann nicht mehr angetreten?

Willy Michel: Weil ich in Gümligen ein unwahrscheinlich schönes Haus kaufen konnte (Anm. d. Red. das Schloss Gümligen), umbaute und letztlich dorthin zog. Ich konnte gar nicht. Man hat mich dann zwar angefragt für den Nationalrat, aber für mich war die Politik mit diesem Abstecher eigentlich abgeschlossen (lacht).

2000 kaufte Willy Michel das Schloss Gümligen und liess es umfassend sanieren. WillYs Fotowerkstatt

Wovon hängt denn Ihr definitiver Entscheid bezüglich einer Kandidatur für den Nationalrat ab, Simon Michel?

Simon Michel: Zuerst einmal von muss ich das Ganze noch mit meiner Familie diskutieren und dann natürlich von der Delegiertenversammlung der FDP Solothurn aufgestellt werden. Wir werden Ende Jahr sehen, was Sache ist.

Für welche Partei Sie politisieren war als Unternehmer wohl schnell klar, oder?

Simon Michel: Ich fühlte mich schon immer sehr zum Freisinn hingezogen, war auch schon während des Gymnasium Mitglied der Jungfreisinnigen Burgdorf. Aber was das Kostenbewusstsein anbelangt, hege ich Sympathien für die SVP, bezüglich Umweltbewusstsein für die GLP.

Die Parteien, die der FDP am meisten Wähler abgeknüpft haben.

Simon Michel: Die FDP hat in den letzten zwanzig Jahren zu viele Wählende verloren an diese Parteien, keine Diskussion. Und wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um sie wieder zurückzugewinnen. Wir brauchen wieder mehr Glaubwürdigkeit und dafür will ich meinen Beitrag leisten.

Das wird schwierig vor allem bei der GLP, die mit dem wachsenden Umweltbewusstsein in der Bevölkerung vielerorts immer noch zulegt.

Simon Michel: Das Umweltbewusstsein gibt es auch in anderen Parteien. Wir müssen es glaubhaft kommunizieren..

Willy Michel: Ich wäre vorsichtig mit der Aussage. Denk an die nächsten Abstimmungen (lacht).

Simon Michel: Ich meine vom Grundsatz her. Der grosse Fehler der FDP war, dass sie die GLP überhaupt entstehen liess. Das war unnötig und es ist der ehemaligen FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi nicht gelungen, diese Wähler zurückzuholen. Und dem jetzigen Präsidenten wird es auch nicht gelingen. Aber eigentlich ist die GLP eine Partei, die nur auf ein Thema fokussiert.

Trotz Meinungsverschiedenheit in der Politik, lachen Simon und Willy immer wieder gemeinsam. Bruno Kissling

Willy Michel: Das stimmt nicht.

Simon Michel: Doch es geht hauptsächlich um Nachhaltigkeit.

Willy Michel: Nein, nein, nein.

Simon Michel: Und das ist ein Thema, das die FDP genau gleich kümmern muss wie alle andern auch. Wir Unternehmer sind genau gleich fokussiert auf CO 2 -Reduktion.

Willy Michel: Da musst du jetzt aufpassen. Ich bin ja parteilos, aber ich schaue natürlich bei allen Parteien rein, was sie machen. Und was die GLP macht, ist sehr clever. Sie haben einerseits das Grüne, mit dem sie Stimmen holen. Und sie vertreten die Wirtschaft und das gar nicht schlecht. Die Partei ist also ziemlich breit aufgestellt. Die werden schon bald ihre Bundesratsambitionen ankünden.

Simon Michel: Gar kein Thema. Aber die FDP hat es der GLP auch zu einfach gemacht.

Wenn wir schon über Politik debattieren: Was halten Sie eigentlich von der Erbschaftssteuer-Initiative der Juso, die verlangt, dass Reiche die Hälfte ihres Erbes abgeben? Sie gehören ja zu den reichsten Familien der Schweiz.

Willy Michel: Wie immer, wenn etwas von der Seite kommt, ist es zu extrem. Für eine Erbschaftssteuer bin ich prinzipiell offen. Ich sehe, dass sie eine gewisse Berechtigung hat. Die meisten Länder in Europa kennen eine solche Steuer. Aber wir haben auch eine Vermögenssteuer. Und die ist ziemlich hoch. Ich zahle jährlich Millionen. Man muss sie nicht komplett abschaffen, aber man muss einen gesunde Balance finden zwischen Erbschafts- und Vermögenssteuer.

Simon Michel: 90 Prozent der Firmen in der Schweiz, rund 275'000 Unternehmen, sind in Familienbesitz. Die werden schon heute doppelt besteuert. Zuerst beim Gewinn, dann beim Vermögen. Jetzt sollen auch noch bei der Firmenweitergabe Steuern anfallen? Eine dreifache Besteuerung ist extrem, das geht zu weit.

Was fänden Sie denn eine gangbare Lösung?

Simon Michel: Wieso machen wir es nicht wie der Rest von Europa: Eine Steuer auf dem Gewinn. Wer mehr Gewinn macht, soll auch mehr abgeben. Das ist fair. Und bei der Weitergabe des Unternehmens gibt es klare Regeln: Wenn man das familienintern löst, wäre es eine kleinere Steuer, wenn man es veräussert, eine grössere. Aber einfach noch eine Steuer mehr, das geht nicht, das ist unhaltbar.

