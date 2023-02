Rote Rosen: Liebesbeweis mit grossem ökologischen Fussabdruck

Valentinstag Rote Rosen sind nach wie vor im Trend – Regionale gibt es am Valentinstag aber nur in Witterswil Über den ökologischen Fussabdruck einer Rose und das Angebot in der Region. Ein Augenschein in der Floristikbranche – zum Valentinstag. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Einheimische Rosen auch im Winter: Das gibt es nur bei Rolf Allemann in Witterswil. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Valentinstag steht bevor. Heisst: Rote Rosen für die Liebsten. Das suggeriert die Werbung, das bestätigen die Fakten. Eine Umfrage bei Floristinnen, Blumenhändlern und -produzenten zeichnet ein kontroverses Bild dieser Tradition.

Hans Walter Müller vom Gartencenter Wyss in Zuchwil setzt vermehrt auf die Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Valentinstag sei in der Gesellschaft stark verankert, so Hans Walter Müller, Mitglied der Geschäftsleitung von Wyss Samen und Pflanzen AG in Zuchwil. «Was die Nachfrage betrifft, ist die rote Rose nach wie vor die Nummer eins.»

Auch bei der Migros Aare ist laut Mediensprecherin Andrea Bauer die rote Rose besonders gefragt, das in allen Variationen. «Am Valentinstag ist die Nachfrage etwa fünfmal so gross wie an einem normalen Tag», so Bauer. Der Schweizer Floristenverband wertet jährlich das Valentinsgeschäft aus und stellt fest: Die rote Rose ist beliebt, aber verzeichnet einen leicht rückläufigen Trend.

Ein Tag mit erhöhtem Geschäftsrisiko

Für Simona Sandberger, Meisterfloristin und Geschäftsführerin von Floridea in Selzach, sind rote Rosen längst nicht alles – und das Valentinsgeschäft übers ganze Jahr betrachtet nicht so wichtig, wie man gemeinhin annehmen könnte. Vorhersagen seien schwierig, schliesslich spielten das Wetter, der Wochentag und die Schulferienplanung beim Blumenkauf eine grosse Rolle.

Was sie mit Sicherheit sagen kann: «Das Geschäftsrisiko ist um einiges grösser als an einem anderen Tag.» Die Valentinsblumen seien aufgrund der weltweit hohen Nachfrage teurer im Einkauf, die Bestellfrist betrage zwei Wochen und die Kundschaft kaufe heute spontan ein.

Auch die aktuelle Weltlage spiele beim Geschäft mit den Blumen eine Rolle, so Sandberger. Besonderen Wert lege sie beim Einkauf auf die Qualität. «Wenn man sich schon Blumen kauft, sollen sie auch eine Weile halten.» Ein saisonales Angebot sei ihr grundsätzlich wichtig, aber am Valentinstag könne sie nicht auf rote Rosen im Angebot verzichten. Für sie persönlich gilt: «Es gibt neben der Rose noch viele andere schöne Blumen, mit denen man jemandem die Liebe erweisen kann.»

Rosen aus Kenia oder Holland?

Die allermeisten Schnittblumen – ob im Fachgeschäft oder beim Grossverteiler – kommen aus Blumenproduktionen in Kenia, Ecuador und Äthiopien oder aber aus Holland und in wenigen Fällen aus Italien. Sowohl der Engros-Händler Schnitt-Flor AG in Hägendorf als auch die Blumenbörse Schweiz, Standort Mittelland in Rothrist, geben keine Auskunft zum Thema und verweisen auf die «Vereinigung des Schweizerischen Blumengrosshandels».

Dort ist zu erfahren: «Die Produktion in der Schweiz und in Europa ist im Winterhalbjahr klein, sodass der Grossteil der Blumen von der Südhalbkugel stammt.» Dass die Blumen dort besser gedeihen, ist selbsterklärend. Was die Herkunft aber bedeutet, nicht. Eine Recherche ergibt: Das Symbol der Liebe birgt mitten im Winter leider wenig Grund zur Freude.

Liebesgruss mit grossem ökologischen Fussabdruck

«Zehn holländische Rosen aus konventionellem Anbau verursachen gleich viel CO 2 -Emissionen wie eine Autofahrt von 50 Kilometern mit einem Mittelklassewagen», ist von der Stiftung Myclimate zu erfahren.

Vergleicht man den CO 2 -Fussabdruck einer holländischen mit einer kenianischen Rose, schneiden die afrikanischen trotz Luftweg und langer Kühlketten angeblich deutlich besser ab: Die Treibhäuser nahe am Äquator muss man nicht heizen. Die Produktion aber verbraucht Unmengen Wasser, während ganz Ostafrika – inklusive Kenia – aktuell unter starker, anhaltender Dürre leidet.

Zudem gefährdet der Einsatz von Pestiziden in herkömmlichen Farmen Mensch, Tier und Umwelt. Besonders gefährdet sind Frauen, die als Pflückerinnen den Giftstoffen direkt ausgesetzt sind. Deshalb setzt sich das Schweizer Fair-Trade-Label Max Havelaar seit über 20 Jahren «für bessere Arbeitsbedingungen sowie einen umfassenden Gesundheits- und Umweltschutz» in der Blumenproduktion sowohl in Ostafrika als auch in Ecuador ein.

Solothurner Rosen auch im Winter, das gibt's

Wenn importierte Rosen, dann Max-Havelaar-Rosen, scheinen sich nicht nur viele Fachgeschäfte, sondern auch die Grossverteiler zu sagen. Migros und Coop etwa bieten zum Valentinstag einen Bund Havelaar-Rosen für knapp 10 Franken an. Das entspricht dem Preis für zwei einheimische Blumen.

Gewächshaus der Gärtnerei Allemann in Witterswil: Hier werden das ganze Jahr über Rosen produziert. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Und ja, einheimische gibt es. Rolf Allemann hat einige Jahre in Italien, Frankreich und in Holland verbracht, bevor er im solothurnischen Witterswil seit 2004 langsam, aber stetig einen Gärtnereibetrieb mit Floristik aufgebaut hat. Heute produziert er mit seiner Familie und der Hilfe von fair entlöhnten Fachkräften aus der Schweiz über das ganze Jahr Rosen – als einziger Betrieb in der Schweiz.

«Wir verkaufen 800 bis 1200 Rosen pro Tag, die meisten davon ab Platz.» Allemanns Treibhaus wird mit einer Pelletheizung geheizt, für die künstliche Belichtung in den kurzen Wintertagen wird sogenannter Ökostrom eingesetzt.

Eine beschränkte Zahl dieser nachhaltig produzierten Rosen ist gemäss Hans Walter Müller auch bei Wyss in Zuchwil erhältlich. «Auf solche Zusammenarbeiten mit regionalen Produzenten setzen wir in Zukunft», sagt Müller weiter.

Übrigens hat in einer Studie von Myclimate zum ökologischen Fussabdruck von Rosen – wen erstaunt es – die saisonale Freilandblumenproduktion aus der Region am besten abgeschnitten. Das Angebot im Kanton ist dafür gross, aber erst in einem Vierteljahr. Geduld bringt in diesem Fall buchstäblich Rosen. Sogar klimaverträgliche.

«Slow Flower»-Bewegung fasst allmählich Fuss

Einige Geschäfte und Betriebe in der Region setzen bereits auf regionale, nachhaltig produzierte Blumen. «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, wenn immer möglich – und das ist meistens der Fall – Schweizer Blumen, Blumen aus der Region und Blumen aus unserem eigenen Anbau für unsere Kreationen zu verwenden», so Anouk Strähl, die als Floristin EFZ und Illustratorin zusammen mit ihrer Mutter Patricia unter «Dent-de-Lion» in Flumenthal und in Grenchen auf Bestellung Floristik anbietet.

«Pestizide, Herbizide und Fungizide verschmutzen unsere Gewässer und für das Beheizen von Gewächshäusern im Winter sind Unmengen an Strom nötig», sagt sie. Zudem sei in der Floristik viel Plastik im Spiel, man denke an Steckmasse, Bindebast und Cellophan. Seit sie wisse, dass das Mikroplastik der Blumensteckmasse an gewissen Orten der Welt bereits in den Körpern von Lebewesen gefunden worden sei, setze sie auf Agra-Wool und Hühnerdraht.

Und sie verwendet Trockenblumen, zeitgemäss interpretiert. Das nötige Wissen gibt sie auch in Kursen weiter. Trockenblumen erfahren generell zurzeit eine neue Blütezeit: Auch Wyss hat sie laut Hans Walter Müller im Angebot. Die nachhaltige Blumenproduktion ist inzwischen zu einer Bewegung geworden, die, aus den USA stammend, unter dem Titel «Slow Flower» nun auch den deutschsprachigen Raum erreicht hat.

