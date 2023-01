Urteil Tragischer Unfall an den Bike-Days 2018: Auch das Bundesgericht sieht keinen Grund, die Organisatoren zu belangen Im Zusammenhang mit einem schweren Unfall an den Bike-Days 2018 hat die Solothurner Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen unbekannt wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu Recht eingestellt. Zu diesem Schluss kommt nun auch das Bundesgericht. Urs Mathys Jetzt kommentieren 12.01.2023, 16.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei schwere Unfälle überschatteten die Bike Days 2018. Die Veranstalter traf dabei keine Schuld, zu diesem Schluss kommt auch das Bundesgericht. Hans Peter Schläfli

Gleich zwei tragische Unfälle überschatten am 4. Mai 2018 das 10-Jahr-Jubiläum der Solothurner Bike-Days: Der tödliche Selbstunfall eines 38-jährigen Rennfahrers im Rüttener Wald sowie der ungebremste Zusammenprall eines 16-jährigen Rennteilnehmers mit einem Passanten in der Solothurner Altstadt, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Der Nachwuchsfahrer war beim «Chasing Cancellara» in der Schalgasse heftig mit einem Passanten kollidiert, der trotz Absperrungen mit Vauban-Gittern sowie Trassierbändern und trotz der «Halt»-Rufe eines Streckenpostens auf die Fahrbahn gestürmt war.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung gegen den fehlbaren, geistig beeinträchtigen und alkoholisierten Passanten sowie gegen unbekannt – wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und Verletzung der Verkehrsregeln. Gegen den Passanten erging ein mit Geldstrafe und Busse verbundener Strafbefehl, gegen den Einsprache erhoben wurde.

Klage über Mängel in der Organisation

Das Verfahren gegen unbekannte Täterschaft wurde von der Staatsanwaltschaft im Oktober 2020 eingestellt. Die vom Verunfallten dagegen erhobene Beschwerde wies das Solothurner Obergericht am 17. März 2021 ab. Mit Beschwerde vor Bundesgericht beantragte der junge Mann darauf, dass die Staatsanwaltschaft anzuweisen sei, das Verfahren gegen unbekannte Täterschaft weiterzuführen und verantwortliche Personen oder Firmen zur Anklage zu bringen.

Die Ermittlungen hätten deutliche Mängel bei der Organisation des Rennens aufgedeckt, heisst es in der Beschwerde. Die Rennstrecke sei an jenem frühen Freitagabend mangelhaft gesichert gewesen und die Organisatoren hätten sich nicht an die Auflagen der Stadtpolizei gehalten. Es könne also nicht von einem alleinigen Verschulden des unfallverursachenden Passanten ausgegangen werden, das Verfahren sei fortzusetzen.

Verfahren zu Recht eingestellt

Für das Bundesgericht ist es nun aber «nicht ersichtlich», dass die Rennveranstalter die polizeilichen Auflagen nicht eingehalten hätten. Auch mit dem besten Sicherheitskonzept würden gerade bei Grossveranstaltungen «immer unvermeidbare Restrisiken verbleiben».

Selbst wenn vom Veranstalter noch umfassendere Schutzmassnahmen ergriffen worden wären, hätte das Restrisiko in Form des Vorstosses eines Menschen auf die Rennstrecke weiterbestanden, etwa wenn ein betrunkener Passant den Zaun überstiegen hätte, hält «Lausanne» dazu fest. Fazit: «Eine Sorgfaltspflichtverletzung durch die Veranstalter bzw. durch für diese handelnde Personen ist nicht ersichtlich.»

Bei der Abwägung, ob die Strafuntersuchung gegen die Veranstalter zu Recht eingestellt worden ist, habe das Obergericht den ihm zustehenden Ermessensspielraum nicht verletzt. Dies, wenn es festgestellt habe, dass «keine ernsthaften Zweifel an einem Freispruch bestehen und daher keine Anklage zu erheben, sondern das Verfahren einzustellen ist.»

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab. Angesichts der finanziellen Lage des Beschwerdeführers, der sich in einer durch die Invalidenversicherung unterstützten Ausbildung befindet, wird immerhin auf die Erhebung der Gerichtskosten verzichtet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen