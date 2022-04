Urteil Solothurner Impfgegnerin wollte sich nicht abspeisen lassen – sie zog bis vor Bundesgericht Solothurner Behörden waren beim Zertifikatsgesuch einer Frau aus dem Kanton Solothurn «überspitzt formalistisch». Das hat jüngst das höchste Schweizer Gericht entschieden. Christof Ramser Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Den Covid-19-Impfstoff verweigerte die Frau, ein Zertifikat hätte sie dennoch gerne ausgestellt erhalten. Keystone

Wer sich über die Frau mokieren möchte, hätte leichtes Spiel: Hätte sie sich impfen lassen, wäre ihr der Weg durch die Instanzen erspart geblieben. Doch genau das wollte die Solothurnerin nicht tun, weshalb sie eine Beschwerde gegen das Departement des Innern (DDI) des Kantons Solothurn bis vor Bundesgericht zog, und dort nun reüssierte.

Mitten in der zweiten Welle der Pandemie erkrankte die Frau an Covid. Dies bestätigte ein Testresultat vom 1. November 2020. Am 14. Juli 2021 versuchte sie auf der Internetseite des Kantons Solothurn ein Zertifikat für Genesene zu beantragen.

Doch weil die Erkrankung mehr als 180 Tage zurücklag, verweigerte ihr das System die Anfrage. Dass auch ein Impf- oder Testnachweis zum Ziel führen würde, war für die Frau kein Grund, sich eine Injektion verpassen zu lassen. Sie sei weder impfwillig, noch wolle sie sich für den Besuch von Anlässen Tests unterziehen.

Die Frau verlangte vom DDI eine anfechtbare Verfügung die statuiere, dass sie kein Genesungszertifikat erhalten habe. Stattdessen stellte das Departement fest, dass darauf kein Anspruch besteht.

Auf die dagegen erhobene Beschwerde trat das Verwaltungsgericht nicht ein, unter anderem, weil diese nicht hinreichend begründet sei. Es entspann sich ein Mailwechsel, in dem die Frau diverse Auszüge aus wissenschaftlichen Arbeiten präsentierte.

Schliesslich gelangte die Impfgegnerin am 22. November 2021 an das Bundesgericht und verlangte, die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese sei in überspitzten Formalismus verfallen. Ausserdem habe sich das Verwaltungsgericht nicht ausdrücklich mit sämtlichen von ihr eingereichten Unterlagen beschäftigt und ihr kein rechtliches Gehör verschafft.

Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt

Die Rüge des rechtlichen Gehörs hielt vor Bundesgericht nicht Stand. Anders beim überspitzten Formalismus. Dieser liegt vor, wenn die Behörde an Rechtsschriften «überspannte Anforderungen» stellt und der Bürgerin der Rechtsweg in «unzulässiger Weise» versperrt wird.

Die Vorinstanz habe die Legitimation der Beschwerdeführerin zur Frage, ob sie aufgrund ihrer Genesung Anspruch auf ein Zertifikat hat, zu unrecht verneint. Stattdessen sei das Verwaltungsgericht bei den Anforderungen an eine Rechtsschrift in überspitzten Formalismus verfallen.

Das Bundesgericht hebt das angefochtene Urteil auf und weist die Sache an die Vorinstanz zurück. Eine Entschädigung erhält die Impfgegnerin allerdings nicht, da sie ohne Rechtsvertretung prozessiert hat.

