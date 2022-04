Brandstifter von Solothurn muss für mehrere Jahre ins Gefängnis

Urteil Solothurner Gericht entscheidet: Der Brandstifter und Schläger wird zu mehreren Jahre Gefängnis verurteilt Der junge Mann wandert wegen schwerer Körperverletzung und diverser weiterer Delikte hinter Gitter. Er muss er sich einer stationären therapeutischen Massnahme unterziehen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 06.04.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mann traktierte einen Unbekannten mit Faustschlägen. (Symbolbild) Getty

Der junge Mann klang gefasst, als er sich nach der Verhandlung bei Gerichtspräsident Ueli Kölliker bedankte und abgeführt wurde. Doch als er sich nach dem Urteil mit seinem Verteidiger und der Familie kurz zurückzog, war die Betroffenheit gross. Der Täter, der einen Mann lebensgefährlich verletzte, muss für 39 Monate ins Gefängnis.

Im Juni 2020 hatte er in Biberist einen Unbekannten, der von einem Firmenfest auf dem Heimweg war, mit Fäusten traktiert und ihn ins Gesicht geschlagen, so dass das Opfer ungebremst mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug und notoperiert werden musste.

Zudem hat das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt für den Mann, der an einer Persönlichkeitsstörung und wohl an paranoider Schizophrenie leidet, eine stationäre therapeutische Massnahme angeordnet.

Dem Opfer muss er eine Genugtuung von 10'000 Franken bezahlen, zudem 40'000 Franken Verfahrenskosten sowie 39'000 Franken Schadenersatz für die Gebäudeversicherung.

Denn neben der schweren Körperverletzung hat er sich der Brandstiftung schuldig gemacht. Aus Wut über eine vermeintliche Haftverlängerung steckte er seine Gefängniszelle in Brand. Dabei entwickelte sich eine solche Hitze, dass Decke und Wände abplatzten.

Zum Sündenregister hinzu kommen mehrfacher Diebstahl, Nötigung, Gewaltdarstellungen, die Verletzung von Verkehrsregeln sowie Hehlerei. So hatte er in Bellach versucht, ein von Bekannten in Biberist gestohlenes Auto zu verkaufen.

Schuldig gesprochen wurde er zudem wegen Irreführung der Rechtspflege. In einem Schreiben ans Bundesgericht hatte er behauptet, im «Schachen» heroinabhängig geworden zu sein und jede zweite Woche 50 Gramm von dieser Droge zu erhalten. Das war gelogen.

Freigesprochen wurde er einzig vom Vorwurf der Geldwäscherei. Ob der Verteidiger das Urteil weiterzieht, liess dieser vorerst offen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen