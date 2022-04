Entführung am Weissenstein: Das Bundesgericht zeigt keine Gnade

Urteil Entführung am Solothurner Hausberg: Das Bundesgericht zeigt keine Gnade für den «Chauffeur» Freiheitsberaubung und Entführung Richtung Weissenstein: Wenn das Geldeintreiben in der illegalen Glücksspielszene der Region aus dem Ruder läuft. Urs Mathys Jetzt kommentieren 06.04.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Fuss des Weissensteins sollte ein «Schuldner» eingeschüchtert werden. Walo Von Burg-Romanello

Es bleibt dabei: Der Kosovare Hosic (Name geändert) hat sich der Freiheitsberaubung und Entführung sowie versuchter Nötigung schuldig gemacht, als er im Januar 2015 einen Wagen lenkte, mit dem ein «Schuldner» von Grenchen aus an den Fuss des Weissensteins verschleppt wurde, um ihn dort weiter einzuschüchtern.

Das Bundesgericht wies eine Beschwerde des 35-Jährigen gegen das Urteil des Solothurner Obergerichts ab, das ihn im September 2020 mit einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten (Probezeit vier Jahre), einer Busse sowie mit einer fakultativen fünfjährigen Landesverweisung belegt hatte. Ein Mittäter hatte den seinerzeitigen Schuldspruch akzeptiert.

Landesverweisung droht als Damoklesschwert

Hosic’s Beschwerde erweise sich als unbegründet und sei deshalb vollumfänglich abzuweisen, kommt das Bundesgericht zum Schluss und brummt diesem auch noch die Verfahrenskosten von 1200 Franken auf.

Der Kosovare, der erst seit seinem 25. Altersjahr in der Schweiz lebt und nur rudimentär Deutsch spricht und versteht, machte im ganzen Verfahren stets geltend, dass er ja bloss «Chauffeur» gewesen sei. Davon aber wollte auch das Bundesgericht nichts wissen: Hosic sei in den Tatentschluss zur Freiheitsberaubung eingestiegen, habe Kenntnis von den Tatzielen gehabt und somit mit Vorsatz gehandelt.

Angesichts des weiteren Sündenregisters könnten aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz über eine Kernfamilie mit einer Ehefrau und drei kleinen Kindern verfügt, «keine die öffentlichen Interessen an einer Landesverweisung überwiegenden privaten Interessen abgeleitet» werden, hält Lausanne fest:

«Die Landesverweisung hält vor Bundesrecht stand.»

Schon das Solothurner Obergericht hatte erkannt, dass Hosic’s Treiben «nach neuem Recht gar eine Katalogtat für eine obligatorische Landesverweisung darstellen würde».

Filmreife Szenen am Fuss des Weissenstein

Hintergrund der Ereignisse, die den vorangegangenen filmreifen Szenen zugrunde liegen, ist der illegale Glücksspiel-Dunstkreis am Jurasüdfuss: mit Erpressungen, Schulden und gelegentlich lockeren Fäusten.

Der Vorfall hatte sich am Abend des 27. Januar 2015 nach einem Barbesuch in Grenchen auf der Rückfahrt nach Solothurn abgespielt. Hosic lenkte das Fahrzeug, während auf dem Rücksitz der Mittäter – ein Albaner – den angeblichen «Schuldner» – einen Serben – immer resoluter in die Mangel nahm, um von diesem unter Waffendrohung eine zuvor angeblich erpresste Summe von 26’000 Franken zurückzufordern.

Auf Geheiss seines Komplizen lenkte Hosic den Wagen schliesslich nicht nach Solothurn, sondern Richtung Weissenstein. Weil die Kindersicherung aktiviert war, hatte das Opfer keine Chance, das Fahrzeug zu verlassen.

Oberhalb der Bahnstation Oberdorf hielt Hosic an, worauf alle drei Männer das Auto verliessen. Im folgenden Handgemenge gerieten die beiden Entführer auf dem rutschigen Boden aus dem Gleichgewicht, sodass ihr Opfer in die Dunkelheit abtauchen konnte. Via die Bahngeleise flüchtete er nach Lommiswil, wo er in einem Haus um Hilfe bat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen