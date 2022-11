Urteil Eltern und Bruder verletzt: Solothurner Messerstecher muss nicht ins Gefängnis, sondern in Therapie Das Amtsgericht Olten-Gösgen schickt einen schuldunfähigen Täter wegen mehrfach versuchten Mordes in die Klinik. Die Stationäre Massnahme sei geeignet, der Rückfallgefahr entgegenzuwirken, so das Gericht. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 18.11.2022, 16.20 Uhr

Die Stiche verfehlten lebenswichtige Organe der Eltern nur knapp. Jolanta Kopczak

Der 25-jährige Giorgio (Name geändert), der im August 2019 seine Eltern und seinen Bruder mit Messerstichen erheblich verletzt hatte, muss nicht ins Gefängnis. Das Amtsgericht Olten-Gösgen stuft die Tat zwar als mehrfach versuchten Mord ein, weil Giorgio aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie bei der Tat aber in «vollständig schuldunfähigem» Zustand gewesen sei, schickt es ihn für fünf Jahre in die stationäre Massnahme.