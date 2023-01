Ausweisentzug: Gericht pfeift Solothutner MFK zurück

Kanton Solothurn Ein Fahrfehler ist noch keine schwere Verkehrsregelverletzung – Gericht pfeift Motorfahrzeugkontrolle zurück Nach einem Selbstunfall sollte ein Autofahrer den Ausweis für drei Monate abgeben. Das verfügte die Solothurner Motorfahrzeugkontrolle, obwohl der Mann im Strafverfahren nur einer einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen worden war. Urs Moser Jetzt kommentieren 17.01.2023, 18.00 Uhr

Die Solothurner Administrativbehörde war zu streng, ein Autofahrer bekommt das «Billett» nach einem Monat zurück. Christian Beutler/Keystone

Gekracht hatte es am Neujahrsmorgen 2022. Ein Autofahrer geriet auf der Gempenstrasse zwischen Dornach und Gempen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Er erhielt einen Strafbefehl mit einer Busse von 600 Franken wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeugs und pflichtwidrigen Verhaltens, weil er den Unfall nicht gemeldet hatte.

Die Staatsanwaltschaft ging dabei von einer einfachen Verletzung der Verkehrsregeln aus. Im Administrativverfahren entschied die Motorfahrzeugkontrolle aber, dass es sich im vorliegenden Fall um eine schwere Widerhandlung gegen die Verkehrsvorschriften handle und verfügte einen Führerausweisentzug von drei Monaten.

Dagegen setze sich der fehlbare Autofahrer zur Wehr und bekam nun vom Verwaltungsgericht auch recht. Er muss den Ausweis nur für einen Monat abgeben. Der Mann machte unter anderem geltend, dass er als praktizierender Chirurg, der seine Patienten auch vor Ort betreut, beruflich dringend auf den Führerausweis angewiesen sei. Ein Entzug von drei Monaten sei angesichts seines bis dato einwandfreien automobilistischen Leumunds und eines einmaligen Fahrfehlers unverhältnismässig und willkürlich.

Administrativbehörde nicht an Strafurteil gebunden

Interessant am Urteil des Verwaltungsgerichts: Es gibt dem Beschwerdeführer zwar recht, widerspricht aber seiner Argumentation, die Motorfahrzeugkontrolle habe sich an die strafrechtliche Beurteilung seines Fehlverhaltens zu halten. Zwar dürfe die für den Führerausweisentzug zuständige Verwaltungsbehörde bei einem Warnungsentzug grundsätzlich in der Tat nicht von den Tatsachenfeststellungen des rechtskräftigen Strafentscheids abweichen. In der rechtlichen Würdigung des Sachverhalts sei sie hingegen frei.

Will heissen: Erkennen Staatsanwaltschaft oder ein Gericht eine einfache Verkehrsregelverletzung, schliesst das die Annahme einer schweren Widerhandlung im Administrativverfahren keineswegs aus, wie der Beschwerdeführer geltend gemacht hatte.

Im vorliegenden Fall handelte es sich aber laut Verwaltungsgericht um eine mittelschwere Verkehrsregelverletzung. Der Automobilist hatte angegeben, er sei auf die Gegenfahrbahn geraten, weil er auf der Strasse liegenden Steinen ausweichen wollte. Das Gericht stufte die potenzielle Gefährdung Dritter durch das Manöver zwar als «nicht mehr gering, sondern erheblich» ein, aus den konkreten Umständen könne aber nicht auf eine zwingend vorliegende Rücksichtslosigkeit oder Grobfahrlässigkeit geschlossen werden.

Und das, so das Gericht, muss sich zu Gunsten des Beschuldigten auswirken. Es sei davon auszugehen, dass dieser «einen Fahrfehler begangen hat, welcher jedem noch so vernünftigen Fahrzeugführer einmal unterlaufen kann». Sein Verschulden sei zwar nicht mehr als leicht, jedoch auch noch nicht als schwer zu beurteilen.

Im vorliegenden Fall war etwa weder den Akten noch dem Strafbefehl zu entnehmen, dass der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen wäre. Auch war keine Rede davon, dass er durch irgendeine Verrichtung während der Fahrt abgelenkt worden wäre oder unter Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden hätte.

Nach einer mittelschweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsregeln ist der Führerausweis für mindestens einen Monat zu entziehen. Seinem bis anhin ungetrübten fahrerischen Leumund hat es der Chirurg zu verdanken, dass es für ihn beim Mindestmass bleibt.

