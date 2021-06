Solothurner Richter überschreitet Kompetenz: Urteil aufgehoben

Urteil aufgehoben Das Bundesgericht weist Solothurner Einzelrichter in die Schranken Der Fall eines Wiederholungstäters, der mehrfach alkoholisiert und ohne Ausweis unterwegs war, geht zurück ans Amtsgericht Solothurn-Lebern: Weil die angedrohte Freiheitsstrafe mehr als 24 Monate beträgt, hätte zwingend nicht nur ein Einzelrichter sondern ein Dreiergremium urteilen müssen. Urs Mathys 21.06.2021, 05.00 Uhr

Der alkoholabhängige Mann war mehrfach betrunken am Steuer (Symbolbild). Steffen Schmidt / Keystone

Rüffel aus Lausanne für die Solothurner Rechtsprechung: Das Bundesgericht erinnert in klaren Worten an die Vorgabe der schweizerischen Strafprozessordnung, wonach Einzelrichter Freiheitsstrafen von maximal zwei Jahren Dauer aussprechen dürfen – was darüber hinaus geht, muss dagegen zwingend von einem Richter-Dreiergremium beurteilt werden. Im Kanton Solothurn ist die Urteilskompetenz eines Einzelrichters gar explizit auf nur 18 Monate beschränkt.