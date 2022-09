Uraufführung im TOBS «Wenn wir das Schwarzweisse wegkratzen, kommt die Farbe zum Vorschein»: Ein grossartiger «Kafka in Farbe» im Stadttheater Solothurn Am 22. September zeigte das Tobs am Stadttheater Solothurn die Premiere des erfrischend bunt gefärbten Stücks «Kafka in Farbe» über den jungverstorbenen Autor Franz Kafka. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Logik spiele bei "Kafka in Farbe" keine Rolle, so das Versprechen im Programmheft des Solothurner Stadttheaters, es gebe anderes zu entdecken. Joel Schweizer

Über die Lebensgeschichte des 1883 geborenen literarischen Jahrhundertgenies und Prager Beamten Franz Kafka wurde schon viel geschrieben. Der Jungverstorbene mit den traurigen Augen taugt zum tragischen Helden.

Und seine berühmten Figuren wie etwa der unglückliche Gregor Samsa, der sich eines Morgens in seinem Bett als «ungeheures Ungeziefer» wiederfindet, oder auch der magersüchtige «Hungerkünstler», sind allemal geeignet, die Düsternis des kafka’schen Universums zu bevölkern.

Auch hochgradig autobiografische Texte wie der «Brief an den Vater» von 1919, wo er sich dem Vater und dessen Vitalität unterlegen sieht, stützen das Bild eines traurigen jüdischen Autors, der hilflos dem Untergang seiner Lebenswelt zusehen musste.

Die ganze Bandbreite an Komik auf der Bühne

Umso erfrischender ist der Zugang, den sich das Tobs (in Koproduktion mit dem Vorarlberger Landestheater Bregenz) ausgesucht hat, um den Literaturgiganten von einer anderen, einer erfrischenden Seite zu zeigen: eben «Kafka in Farbe», in Solothurn als Uraufführung auf die Bühne gebracht.

Damit haben Schauspieler Max Merker, der ebenfalls Regie führte, und Schauspieler Aaron Hitz nach den Theaterstücken «Groucho Marx» («Before I speak I have something to say») und «Buster Keaton» («Lachen verboten!») erneut einen Volltreffer gelandet.

Dabei schöpfen die beiden die ganze Bandbreite der Komik aus: von Slapstick über Situationskomik bis hin zu Wortwitz und verpeilten Anspielungen:

«Als der Schauspieler eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett in einen ungeheuren Kafka verwandelt.»

Logik spiele dabei eine untergeordnete Rolle, es gebe etwas anderes zu entdecken, verspricht das Programmheft.

Humor und Tragik liegen oft nur Millimeter auseinander – Kafkas Leben ist ein Paradebeispiel dafür. Joel Schweizer

Das Stück beginnt im Naturtheater von Oklahoma, also dort, wo Kafkas unvollendeter Roman «Der Verschollene» endet (später unter dem Titel «Amerika» publiziert). Protagonist der Geschichte ist Karl Rossmann als der «Verschollene». Ebenfalls gibt es die Figur des «jungen Schauspielers» – möglicherweise Kafka selbst – der eigentlich noch nicht ausgebildet ist und trotzdem in eine Theatergruppe aufgenommen wird.

Nebst Merker und Hitz spielen Janna Mohr und Milva Stark diverse Rollen: Ein Maulwurf taucht auf, dann wiederum «der junge Schauspieler» (oder eben Kafka selber). Es erscheinen dessen Geliebte und Freunde sowie ein Trio übermotivierter Germanisten.

Zitate aus «Der Bau» und aus «Der Prozess» werden verwendet und Gespenster irrlichtern über die Bühne: ein aberwitziges Panoptikum, das im Bühnenbild und in den Kostümen sowie der Maske immanent sein kongeniales Pendant findet.

Aaron Hitz brilliert in der Rolle des «Schauspielers»; und die Rahmenhandlung – der Sterbeprozess des an Tuberkulose Erkrankten –lässt durchaus auch Raum für die Tragik, die dem ganzen Stück – dem Slapstick zum Trotz – innewohnt.

Ein Leben voller Ambivalenz

Das Ende ist schliesslich durchaus feierlich und erhaben: «An diesem Ort war ich noch nie – leuchtender als ich steht neben mir ein Stern»: So die Schluss-Sequenz, welcher Stille folgt, die schliesslich von tosendem Applaus unterbrochen wird. Eine wunderbare Mischung von Komik und Tiefsinnigkeit ist das Geheimnis dieser Inszenierung, gespielt von einem grandiosen Ensemble. Max Merker:

«Wenn wir das Schwarzweisse wegkratzen, kommt die Farbe zum Vorschein.»

Situationen, Haltungen, Figuren, all das camoufliere Kafka durch die Nüchternheit seiner oft gelobten Sprache.

In einem der Briefe an die Verlobte Felice Bauer von 1913 beschreibt Franz Kafka einen Lachanfall: Es geht um eine Situation, in der einem «Präsidenten» zu danken wäre; die Sache gerät ausser Kontrolle, und «unbesiegt, mit grossem Lachen, aber todunglücklich, stolperte ich als erster aus dem Saal.»

Damit ist die Ambivalenz bezeichnet, die sich wohl quer durch Kafkas Leben zieht: Die Lächerlichkeit von selbst ernannten Autoritäten zu erkennen und dennoch nicht an ihnen vorbeizukommen. Aaron Hitz übernimmt diese Sequenz auf der Bühne mit stupender Körpersprache, und auch die anderen Schauspielenden brillieren mit Agilität und präziser Gestik.

Der Germanistenkongress lässt schliesslich nichts zu wünschen übrig an Komik und Witz, wobei auch dem Wort «kafkaesk» die ihm gebührende Würdigung zukommt.

Das Publikum verdankte die kurzweilige und doch nicht oberflächliche Hommage an Franz Kafka mit langem Applaus, der erst nach dem zehnten Auftritt der Künstlerinnen und Künstler langsam verebbte.

So erfrischend und inspirierend kann Theater sein. Und es zeigt, dass in der Komik wohl auch die Traurigkeit über alles Unvollkommene des Lebens liegt, und darin gerade auch eine Form des Vollkommenen.

