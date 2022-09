Uraufführung von «Bellissima» im Theater Biel Solothurn

Uraufführung «Bellissima» im Theater Biel Solothurn: Von Kindern, die Träume verwirklichen Auf den Spuren der Anna Magnani zeigt Atina Tabé eine temperamentvolle Performance in «Bellissima» am Tobs. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 04.09.2022, 21.55 Uhr

Die Löwenmutter Maddalena (Atna Tebé) macht alles, damit ihre Tochter Anna (Emma Lorenzetti) Filmstar werden kann. Joel Schweizer

Italien in den 1980er-Jahren: In der römischen Filmstadt Cinecittà wird ein kleines Mädchen zwischen sieben und zehn Jahren für die Hauptrolle in einem Film gesucht. Vor allem Mütter versprechen sich von dieser Rolle Ruhm und Reichtum und bringen ihre Mädchen, fein herausgeputzt, zum ersten Casting.

Darunter ist auch die temperamentvolle Pflegerin und Hausfrau Maddalena (Atina Tabé). Sie ist überzeugt: Kann ihre Tochter Anna (Lorena Flury/Emma Lorenzetti) diese Rolle ergattern, ist sie alle ihre Sorgen los. Das Leben wird schöner, denn der Ruhm ihres Mädchens würde sich auf sie selbst übertragen. Auch sie selbst wäre gerne einmal Filmstar geworden.

So versucht Maddalena unermüdlich, ihre Tochter ins richtige Licht zu setzen. Professionelle Fotos, ein paar Schauspielstunden bei einer alternden Diva und das richtige Rüschenkleid sollen da behilflich sein. Sie benötigt dafür den schwer erarbeiteten Sparbatzen ihres Mannes Spartaco; das langersehnte Häuschen kann man sich dann vom Karriere-Geld der Tochter sehr leicht leisten – rechtfertigt sie.

Sie hetzt mit ihrer Tochter von Termin zu Termin, übersieht dabei geflissentlich deren Tränen, denn will man etwas erreichen, muss man auch Opfer bringen. Sie selbst arbeitet noch mehr als sonst und lässt sich gar noch vom windigen Produktionsassistenten Annovazzi dazu überreden, Bestechungsgelder für die Filmcrew abzuliefern, um so zu den ersehnten Probeaufnahmen zu kommen. Tatsächlich wird Maria für Probeaufnahmen ausgewählt, und da erkennt die ehrgeizige Mutter endlich, wie verlogen und oberflächlich die Filmwelt ist und was sie ihrem Kind damit zugemutet hat.

«Bellissima» von Luchino Visconti als Grundlage

Diese Geschichte hat Luchino Visconti 1951 in seinem Film «Bellissima» erzählt, mit einer herausragenden Anna Magnani in der Hauptrolle als Maddalena. Er karikierte damit die Filmindustrie und kritisierte Systeme, welche die Menschen ihrer Träume berauben und sie ausbeuten. Trotz Viscontis Kritik ist die Casting-Flut in der Unterhaltungsindustrie nicht verschwunden – im Gegenteil.

Katharina Rupp hat den Filmklassiker erstmals für die Bühne von Solothurn adaptiert; die Handlung von den 1950er- in die 1980er-Jahre verlegt und mit viel Italianità unterlegt. Die Hauptrolle hat sie Atina Tabé auf den Leib geschneidert, die hier zur löwenstarken, weiblich-verführerischen Frau und Mutter wird. Die Inszenierung lebt von den vielen Szenenwechseln, die vor dem Publikum geschehen und den Fluss der Geschichte nie unterbrechen. Bemerkenswert das auf wichtige Requisiten reduzierte, aber sehr aussagekräftige Bühnenbild von Nicola Minssen und die 1980er-Jahre-Kostüme und -Frisuren von Gwendolyn Jenkins.

Einen wichtigen Part übernimmt das Sounddesign von Dänu «Extrem» Rohrer. Das Schauspiel-Ensemble wurde mit Andreas Neckritz (Spartaco) und Nicolas Batthyany (Annovazzi/Radiomoderator) erweitert. Silke Geertz, Miriam Joya Strübel, Gabriel Noah Maurer und Günther Baumann sind in weiteren, jeweils mehreren Rollen zu sehen. Ebenso wurden die Statisterie und die Kinderstatisten in Zusammenarbeit mit dem Jungen Theater des Tobs auf sehr überzeugende Weise ins Geschehen mit eingebracht.

