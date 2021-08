Unwetter Gewitter kosten die Versicherung 2,5 Millionen Franken – allein im Juli Im Juni und im Juli sorgten Gewitter immer wieder für Schäden an Gebäuden. Aufgrund der hohen Zahl der Schadensmeldungen stockt die Solothurner Gebäudeversicherung das Personal auf. Rebekka Balzarini 02.08.2021, 05.00 Uhr

Nach den massiven Regentagen haben in der Schützi in Olten am 19.07.2021 die Aufräumarbeiten begonnen. Patrick Luethy

Das Chaos im Niederamt war Anfang Woche riesig: Überflutete Strassen und Keller, eine Tiefgarage, in der das Wasser für kurze Zeit hüfthoch stand. Grund für den Ausnahmezustand war ein Gewitter, innert kurzer Zeit fiel in der Region literweise Regen. «Das ging derart blitzartig und dann war alles überflutet», sagte ein Anwohner gegenüber dem Regionalsender TeleM1. «Es war extrem», erzählt ein anderer Betroffener. «Wir konnten einfach nichts mehr machen, nur zuschauen.»

Bei der Kantonspolizei gingen 250 Schadensmeldungen ein, wie die Kapo am Dienstag meldete. Unwetter wie das Gewitter im Niederamt halten nicht nur die Feuerwehren auf Trab, sondern auch die Solothurner Gebäudeversicherung (SGV). In diesem Jahr verzeichnet das Unternehmen aussergewöhnlich viele Schäden. Schon Ende Juni verzeichnete die SGV 2100 Meldungen wegen Elementarschäden, die Schadenssumme belief sich im ersten Halbjahr auf knapp 10 Millionen Franken. Im Juli kamen noch einmal 345 Schadensmeldungen dazu, schreibt Claudia Schaller, die stellvertretende Direktorin der SGV.

Nach den massiven Regentagen haben im Freibad in Olten am 19.07.2021 die Aufräumarbeiten begonnen. Patrick Luethy

Die geschätzte Schadenshöhe im Juli belaufe sich noch einmal auf rund 2,5 Millionen. Budgetiert hatte die SGV für das ganze Jahr 2021 Schäden in der Höhe von 8 Millionen Franken.

Pensionierte Mitarbeitende helfen aus

Die vielen Elementarschäden kosten nicht nur viel Geld, sondern bedeuten für die SGV auch viel Arbeit. Die Schäden müssen begutachtet, die Schadensmeldungen verarbeitet werden.

«Der Aufwand ist gross», schreibt Schaller. Das Unternehmen habe die Personalressourcen deshalb aufgestockt und greife auch auf externe Fachleute aus «dem Kreise der Amteischätzenden und vereinzelt auf Pensionierte zurück, da das Schadenaufkommen mit den üblichen Personalressourcen nicht in der notwendigen Zeit zu bewältigen ist».

Die Mitarbeitenden würden einen ausserordentlichen Einsatz leisten, trotzdem könne es aber zu Wartezeiten für die Betroffenen kommen. Die Bearbeitung der Schäden erfolgt laut Schaller nach der Schwere der Gebäudeschädigung.

Die SGV ist jeweils aber nicht nur dann tätig, wenn der Schaden bereits eingetreten ist, sondern auch im Vorfeld. Die Prävention spiele eine wichtige Rolle, denn Schutzmassnahmen seien «günstiger als die Bewältigung eines Grossschadens», so Schaller. Deshalb berate das Unternehmen die Kundinnen und Kunden jeweils kostenlos.

Auch in diesem Bereich habe die Arbeitslast nun zugenommen: «Nach den unwetterartigen Niederschlägen der letzten Wochen ist der Bedarf an solchen Beratungen bei der Hauseigentümerschaft besonderes gross», schreibt die stellvertretende Direktorin. Die Investition in Präventionsmassnahmen sei aus Sicht der SGV essentiell, erklärte Direktor Markus Schüpbach schon Anfang Juli. Die Heftigkeit der Unwetter habe sich in den letzten Jahren stetig erhöht.