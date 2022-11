Deitingen A1: Selbstunfall wegen Aquaplaning und zu wenig Profil

Friedens-Forderungen Zu oft waren Moskaus Versprechen glatte Lügen: Warum im Ukraine-Krieg die Zeit noch nicht reif für Verhandlungen ist

Mit einer Waffenruhe möchte Moskau den Krieg in der Ukraine temporär einfrieren, um seine angeschlagene Armee zu verstärken und in ein paar Monaten wieder in die Offensive zu gehen. Forderungen des Westens nach Friedensgesprächen sind verfrüht. Der Wochenkommentar.