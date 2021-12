Spucktest in der Schule: Schönenwerder Eltern wollen Obligatorium

Unterschriftensammlung gestartet Genervte Eltern fordern Testobligatorium: «Abschreiben der Petition erwünscht» Die Schönenwerderin Barbara Marti, Mutter zweier Primarschülerinnen, hat eine Petition lanciert. Sie will, dass sich alle Schulkinder im Dorf testen lassen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 28.12.2021, 18.00 Uhr

Eltern in Schönenwerd erhoffen sich von einem Testobligatorium für Schulkinder mehr Fairness in der Schule. Keystone

«Im Whatsapp-Klassenchat hat’s uns Eltern vor Empörung den Hut ‹glüpft›. Es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder sich seit den Sommerferien jede Woche testen und damit im Nachteil sind gegenüber ungetesteten Klassenkameraden.» Barbara Marti beschreibt die Reaktion von Eltern, als eine Woche vor den Weihnachtsferien ein Schulkind an der Primarschule in Schönenwerd an Corona erkrankte, ein Kind der Nicht-Test-Fraktion notabene.

Bloss die Faust im Sack machen, das wollte die Mutter zweier Mädchen und Spitalangestellte nicht. Aus diesem Grund hat sie am 23. Dezember auf der Internetplattform Petitio die Petition «Obligatorische Teilnahme am Spucktest in Schönenwerd» lanciert. Adressiert ist diese an den kantonsärztlichen Dienst. Gestern Nachmittag hatte das Begehren 83 Unterschriften.

Hoffnung auf Petitionen in anderen Schulgemeinden

«Abschreiben erlaubt, ja sogar erwünscht», sagt Marti und lacht. Einige Eltern aus benachbarten Gemeinden hätten sich bei den Schönenwerder Petitionären erkundigt, ob sie nach deren Vorbild ebenfalls eine Petition lancieren dürften.

Marti ist überzeugt: «Wenn der Druck auf die Behörden steigt, besinnen sich die Leute hoffentlich auf den gesunden Menschenverstand.» Das heisst für sie, dass uneinsichtige Eltern zum Testen ihrer Kinder verpflichtet werden können.

Marti erklärt, ihre ältere Tochter besuche die sechste Klasse und sei geimpft. Dennoch sei es der Schülerin ein Anliegen, jede Woche am Test teilzunehmen. Auch für die jüngere Tochter, eine Viertklässlerin, sei es eine klare Sache, stets für den Pooltest ins Röhrli zu spucken.

Nach dem eingangs erwähnten Krankheitsfall an der Schule habe der kantonsärztliche Dienst für Schüler und Lehrkräfte dieser Klasse eine Test-Empfehlung erlassen und Martis Tochter habe sich in Olten einzeln testen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Marti sagt:

«Wir haben im Gespräch mit anderen Eltern gemerkt, dass überhaupt nicht geregelt ist, wie man sich nach einem Krankheitsfall verhalten soll, wenn das betreffende Kind sich nicht am Schultest beteiligt.»

Sorge macht der Mutter der Schulbeginn am 10. Januar. Sie fürchtet die «potenzielle Gefahr» durch Ansteckung von ungetesteten Schülern, wie sie in der Petition schreibt: «Kinder, welche am Spucktest mitmachen, müssen nach den Ferien am Montagmorgen zum Test erscheinen, werden danach bis zum Vorliegen des Testresultats wieder zu Hause betreut. Bei negativem Testresultat dürfen die Kinder ab Mittwoch wieder zur Schule. Die Kinder, welche am Spucktest nicht mitmachen, haben zwei Tage länger Ferien und dürfen am Mittwoch ebenfalls (aber ungetestet) zur Schule kommen.»

Manche Eltern hätten sich deswegen bei der Kantonsärztin beschwert und ein Testobligatorium verlangt. Dies sei «mangels Rechtsgrundlage» abgelehnt worden, erzählt Marti.

Volksschulamt will keine schärferen Regeln

Die Nachfrage beim kantonalen Volksschulamt zeigt, dass Amtsvorsteher Andreas Walter sich mehr verspricht von guten Argumenten als von Zwang. Er schreibt auf Anfrage: «Angesichts der aktuellen Bedeutung der Kinder in der Pandemie wären schärfere Regeln für Kinder als für Erwachsene heikel. Dadurch würde sich auch die Rolle der Schulen verändern. Über den ganzen Kanton geschaut, ist die Teilnahmequote (an den Tests) hoch, in einigen Schulen oder Klassen wäre eine höhere Beteiligung unterstützend.»

Walter ist überzeugt: «Überzeugungsarbeit und Motivation für die Teilnahme sind aus unserer Sicht derzeit der bessere Weg als ein Obligatorium.» Verpflichtet hat der Regierungsrat hingegen die Schulen, ab dem Schulbeginn nach den Weihnachtsferien für die Primar- und Sekundarstufe der Volksschule wöchentlich Tests für die Schülerinnen und Schüler anzubieten. Auch die Lehrerinnen und Lehrer sollen die Möglichkeit erhalten, sich einmal pro Woche in der Schule testen zu lassen. Diesen Beschluss hat die Regierung am 21. Dezember gefasst.

Die Primarschule Schönenwerd führt schon seit den Sommerferien Pooltests für die Schulkinder durch. Diese sind freiwillig. Bruno Kissling

Da gäbe es noch die Möglichkeit, Schulkinder gegen den Willen der Eltern zum Testen zu bewegen. Doch das lehnen die Petitionärin und der Amtsvorsteher unisono ab: Kinder sollen nicht in einen Loyalitätskonflikt geraten.

Eine Idee, die Barbara Marti mündlich ins Spiel bringt, stösst beim Volksschulamtschef hingegen auf offene Ohren: zwei Tests pro Woche statt eines. Dazu meint Andreas Walter, dass zwei Tests pro Woche sinnvoll sein könnten, falls die Zahl der Ansteckungen weiterhin steigen sollte. Diese Option halte man sich offen.

