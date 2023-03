Hohe Asylzahlen: Kanton Solothurn setzt Fachstab Asyl ein

Unterkünfte gesucht Hohe Asylzahlen: Kanton Solothurn setzt einen Fachstab Asyl ein, damit alle Menschen untergebracht werden können Der Kanton Solothurn rechnet auch für dieses Jahr mit hohen Flüchtlingszahlen. Darauf reagiert er nun mit der Einsetzung eines Fachstabs. Noch nicht aufgeboten wird der Zivilschutz. Raphael Karpf 20.03.2023, 12.09 Uhr

Platz hat es in den kantonalen Durchgangszentren (hier Selzach) noch genügend. Schwieriger ist es für die Gemeinden, genügend Wohnungen zu finden. Bild: Bruno Kissling

Eigentlich wäre es ihm am liebsten, der Kanton würde in Sachen Asyl die ausserordentliche Lage ausrufen, hat SVP-Kantonsrat Richard Aschberger vergangene Woche im Grenchner Gemeinderat gesagt. Denn immer mehr Menschen suchen in der Schweiz Schutz, für die Gemeinden wird es schwierig, genügend Wohnungen aufzutreiben.

Ganz so weit geht der Regierungsrat nicht. Aber er setzt einen Fachstab Asyl ein. Dies wurde am Montag mitgeteilt.

An den Zuständigkeiten ändert sich grundsätzlich nichts: Der Kanton ist in einem ersten Schritt dafür zuständig, Flüchtlinge in den Durchgangszentren unterzubringen. Die Gemeinden, respektive Sozialregionen, müssen für die Menschen anschliessend Wohnungen zur Verfügung stellen. Der neu eingesetzte Fachstab soll helfen, die Bemühungen besser zu koordinieren.

Der Kanton schreibt: «Die entsprechenden Massnahmen zur Bewältigung von grösseren Fluchtbewegungen (Unterbringung, Betreuung, Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Integration) müssen vorausschauend geplant und in enger Zusammenarbeit zwischen Kanton, Einwohnergemeinden und Sozialbehörden aufeinander abgestimmt werden.» Geleitet wird der Fachstab vom Departement des Innern von Regierungsrätin Susanne Schaffner.

Knackpunkt: Wohnungen in den Gemeinden

Noch in einem zweiten Punkt reagiert der Kanton: Er setzt eine temporäre Fachgruppe Unterbringung ein, darin vertreten sind die Sozialregionen. Das Gremium soll «rasch und lösungsorientiert handeln und hat den Auftrag, weiterhin eine ausreichende Anzahl an geeigneten Unterbringungsplätzen in Kanton und Gemeinden bereitzustellen.»

Wobei insbesondere die Gemeinden im Fokus stehen. Die Kapazitäten der Durchgangszentren wurden bereits aufgestockt durch die Inbetriebnahme der Fridau in Egerkingen, der ehemaligen Klinik auf dem Allerheiligenberg sowie des ehemaligen Bildungsheims auf dem Balmberg. Aktuell verfüge der Kanton deshalb über genügend Kapazitäten. Aber: «Insbesondere auf kommunaler Ebene zeichnen sich hinsichtlich Unterbringung und Betreuung Schwierigkeiten ab.»

Sollten Flüchtlinge künftig nicht mehr untergebracht werden können, würde die Regierung, gestützt auf die Empfehlungen des Fachstabs Asyl, weitere Massnahmen beschliessen. Eine Möglichkeit wäre etwa ein Einsatz des Zivilschutzes.