Unterirdische Güterbahn Cargo Sous Terrain treibt Pläne voran: Das betrifft auch den Kanton Solothurn Beim Projekt Cargo Sous Terrain tut sich etwas: Demnächst sollen die Bewilligungsverfahren in den Kantonen entlang der ersten geplanten Teilstrecke von Niederbipp/Härkingen bis Zürich Flughafen vorbereitet werden. 02.06.2022, 16.43 Uhr

Visualisierung der Fahrzeuge von Cargo Sous Terrain. zvg

Das Projekt Cargo Sous Terrain nimmt die nächsten Schritte in Angriff. Das teilen die Investoren der geplanten unterirdischen Güterbahn am Donnerstag mit. Möglich ist dies unter anderem, weil das Parlament in Bern Ende 2021 die gesetzlichen Rahmenbedingungen für unterirdische Gütertransportsysteme festgelegt und gutgeheissen hat. Damit wurden finanzielle Mittel der Investoren frei.